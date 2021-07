IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development berichtet über die jüngsten Entwicklungen der Pilotanlage des Lithiumprojekts Clayton Valley und über die Benennung des Vice President, Investor Relations

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.



: Cypress Development berichtet über die jüngsten Entwicklungen der Pilotanlage des Lithiumprojekts Clayton Valley und über die Benennung des Vice President, Investor Relations

27. Juli 2021 Vancouver, Kanada - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Montage seiner Pilotanlage fast abgeschlossen ist und alle wichtigen Komponenten am Standort angekommen sind, darunter auch Chemionex Teil des Prozesses. Das Unternehmen wartet darauf, dass wichtige elektrische Teilkomponenten geliefert werden, die aufgrund von Lieferengpässen durch die Covid-19-Pandemie verspätet sind. Die Tonsteinproben wurden gesammelt und werden zurzeit auf Tonopah in Nevada vorbereitet und analysiert, ehe sie an den Standort der Pilotanlage im Amargosa Valley in Nevada gebracht werden. Cypress geht davon aus, dass die Pilotanlage im August in Betrieb gehen wird.

Außerdem gibt Cypress mit Wirkung vom 1. August 2021 die Benennung von Herrn Spiros Cacos zum Vice President, Investor Relations, bekannt. Herr Cacos ist eine Führungskraft im Bereich Investor Relations & Corporate Communications mit über 20 Jahren umfangreicher Erfahrung und primärem Fokus auf Bergbauunternehmen, darunter Unternehmen in der Frühphasenexploration, Erschließung und Produktion. Er bringt sein umfangreiches Netzwerk in der Finanzgemeinschaft mit, darunter Anlageberater, Portfoliomanager, Industrieanalysten und Medienkanäle in ganz Nordamerika, Großbritannien und Europa. Herr Cacos hat einen Master of Arts in International Relations and Diplomatic Studies der Schiller International University, Paris, Frankreich, sowie einen Bachelor of Arts der Simon Fraser University, Kanada.

Zu den Fortschritten hinsichtlich Cypress zuvor angekündigter Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Intor Resources Corp (Intor), einer vollständigen Tochtergesellschaft von Nevada Sunrise Gold Corp., über den Kauf von Intors Wasserrechten im Clayton Valley, Nevada, berichtet das Unternehmen, dass es die Zahlungen gemäß der Absichtserklärung geleistet hat und die Parteien mit der Erstellung der endgültigen Vereinbarung fortfahren.

Über Cypress Development

Cypress Development ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seines Lithiumprojektes Clayton Valley in Nevada (USA) gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben zur Identifizierung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein neben der Silver Peak-Mine von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, geführt. Die Größe der Ressource macht das Clayton Valley-Projekt zu einer erstklassigen amerikanischen Lithium-Quelle, welches das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unter www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Dr. Bill Willoughby

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Don Myers

Cypress Development Corp.

Director, Corporate Communications

Tel: +1 604-639-3851

Tel: +1 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: +1 604-687-3119

E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

