IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development beginnt in seiner Pilotanlage in Nevada mit Extraktionstests von lithiumhaltigem Ton aus seinem Lithiumprojekt Clayton Valley

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.



: Cypress Development beginnt in seiner Pilotanlage in Nevada mit Extraktionstests von lithiumhaltigem Ton aus seinem Lithiumprojekt Clayton Valley

10. November 2021 - Vancouver, Kanada - Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) berichtet, dass es mit den Extraktionstests bei lithiumhaltigem Tongestein aus dem zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley (das Projekt) in Nevada begonnen hat. Die Testarbeiten laufen in Cypress Pilotanlage im Amargosa Valley, Nevada, und es wird eine Laugung auf Chloridbasis in Kombination mit dem DLE-Verfahren von Chemionex-Lionex verwendet.

Die Pilotanlage läuft wie geplant. Die Laugung des lithiumhaltigen Tons ist im Gange, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Cypress. Ich möchte dem Team für die hervorragende Arbeit danken, die es geleistet hat, um die Pilotanlage an diesen Punkt zu bringen. Wir freuen uns schon auf die Testergebnisse dieses Programms.

Die Pilotanlage steht in einer sicheren Anlage rund 160 km südöstlich des unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley, die von Sol Refining, Inc. betrieben wird. Das Pilotanlagentestprogramm soll die Extraktion von Lithium aus dem Projekt von Cypress bestätigen und optimieren, wobei den Empfehlungen in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens gefolgt wird. Der Betrieb läuft unter der Leitung von Continental Metallurgical Services, Llc. die von Sol Refining, Inc. und Chemionix Inc. unterstützt werden.

Fotos der Pilotanlage

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62562/Cypress-NR_10112021_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62562/Cypress-NR_10112021_DEPRcom.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62562/Cypress-NR_10112021_DEPRcom.003.jpeg

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein kanadisches Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist. Die von Cypress durchgeführten Arbeiten führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tonstein neben der Mine Albemarle Silver Peak, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Die Ergebnisse einer positiven vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) für das Lithiumprojekt Clayton Valley wurden von Cypress Development im August 2020 bekannt gegeben. Cypress Development notiert unter dem Kürzel CYP an der TSX Venture Exchange und unter dem Kürzel CYDVF am OTCQB.

IM NAMEN DER CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851 | Gebührenfrei: +1 800 567 8181 | E-Mail scacos@cypressdevelopmentcorp.com

www.cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Begriffe wie "erwartet", "schätzt", "projiziert", "geht davon aus", "glaubt", "könnte", "geplant" und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62562

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62562&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2327492005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.