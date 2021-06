IRW-News: Cypress Development Corp.: Cassandra Joseph tritt dem Board of Directors von Cypress Development bei

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.



: Cassandra Joseph tritt dem Board of Directors von Cypress Development bei

Vancouver, BC, den 2. Juni 2021 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Cassandra Joseph, Esq., in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.

Frau Joseph hat als Anwältin in den USA mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rohstoff-, Umwelt- und Gesellschaftsrecht. Derzeit ist sie Senior Vice President, General Counsel und Corporate Secretary bei Nevada Copper Corp. sowie Director und Vorsitzende des Governance and Nomination Committee von Bunker Hill Mining Corp.

Frau Joseph lebt in Nevada und war zuvor Associate General Counsel bei Tahoe Resources Inc. Außerdem arbeitete sie für den Generalstaatsanwalt der US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada, unter anderem als Senior Deputy Attorney General für die Generalstaatsanwaltschaft von Nevada, wo sie die Abteilung für Umweltschutz, die Abteilung für Wasserressourcen und andere Behörden innerhalb des Rohstoffministeriums vertrat.

Sie war Partnerin bei Watson Rounds PLC (mittlerweile Brownstein Hyatt Farber Schreck LLP), wo sie als Prozessanwältin für Fälle des geistigen Eigentums zuständig war. Frau Joseph besitzt einen J.D. der Santa Clara University School of Law und einen B.A. der U.C. Berkeley.

Wir freuen uns, Cassandra im Board of Directors von Cypress begrüßen zu dürfen, sagte Bill Willoughby, CEO von Cypress. Wir freuen uns auf ihre zahlreichen Beiträge, während wir unser Clayton Valley-Lithiumprojekt in Nevada in Richtung einer Machbarkeitsstudie und des Genehmigungsverfahrens vorantreiben."

Über Cypress Development

Cypress Development ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seines Lithiumprojektes Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben zur Identifizierung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein neben der Silver Peak-Mine von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, geführt.

Die Größe der Ressource macht das Clayton Valley-Projekt zu einer erstklassigen amerikanischen Lithium-Quelle, welches das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.

Lageplan der Claims des Lithiumprojektes Clayton Valley, Nevada:

https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_cypress_-_albemarle_properties_map.jpg

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Dr. Bill Willoughby

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Don Myers

Cypress Development Corp.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-639-3851

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

Suite 1610 - 777 Dunsmuir Street

Vancouver, BC, Kanada, V7Y 1K4

www.cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

