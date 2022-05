IRW-News: Cult Food Science Corp. : Portfoliounternehmen von CULT Food Science baut weltweit größten Bioreaktor für Fleisch aus Zellkulturen, während CULTs Sonderausschuss für geistiges Eigentum die Stärkesynthese erforscht

IRW-PRESS: Cult Food Science Corp. : Portfoliounternehmen von CULT Food Science baut weltweit größten Bioreaktor für Fleisch aus Zellkulturen, während CULTs Sonderausschuss für geistiges Eigentum die Stärkesynthese erforscht

Die Investition des Unternehmens in GOOD Meat und die Bildung eines Sonderausschusses zur Erforschung der Stärkesynthesetechnologie kommen zur rechten Zeit, da die drohende Weizenknappheit und andere Bedrohungen der globalen Ernährungssicherheit zeigen, dass Lösungen für die Nahrungsmittelproduktion unmittelbar gebraucht werden

Vancouver, British Columbia, 31. Mai 2022 - CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Tochtergesellschaft GOOD Meat (GOOD Meat oder das Portfoliounternehmen) der US-amerikanischen CULT-Portfoliogesellschaft Eat Just, Inc. sich zum Bau des weltweit größten Bioreaktorkomplexes für Fleisch aus Zellkulturen verpflichtet hat. Die vierstöckige Anlage mit zehn Bioreaktoren soll Ende 2024 in Betrieb gehen und bis 2030 jährlich bis zu 13.700 Tonnen Hühner- und Rindfleisch züchten können.

GOOD Meat ist ein Unternehmen für zelluläre Landwirtschaft, das Fleisch durch die Züchtung von Zellen in Bioreaktoren produziert. Das Portfoliounternehmen verkauft seit Dezember 2020 Hühnerfleisch aus Zellkulturen in Singapur. Es ist das einzige Unternehmen, das die behördliche Genehmigung für den Verkauf seines Produkts an die Öffentlichkeit erhalten hat. Die zehn neuen Bioreaktoren im neuen Komplex von GOOD Meat sind für eine Kapazität von jeweils 250.000 Litern ausgelegt, und der Standort für die Anlage in den USA soll innerhalb der kommenden drei Monate fertiggestellt werden.1 CULTs Investition in GOOD Meat kommt zum richtigen Zeitpunkt, da es sich beide Unternehmen zum Ziel gesetzt haben, die Welt zu verbessern, indem sie der Nahrungsmittelkrise mithilfe der zellulären Landwirtschaft begegnen. Weitere Informationen über GOOD Meat finden Sie auf der Website des Unternehmens unter der URL https://goodmeat.co.

Die Dringlichkeit, die zelluläre Landwirtschaft voranzutreiben, hat sich in letzter Zeit auch durch die Invasion in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die globale Lieferkette für Weizen sowie auf andere Inputkosten wie Treibstoff und Düngemittel erhöht. Dementsprechend gab CULT im April die Bildung eines Sonderausschusses bekannt, der von CULTs Chief Executive Officer Lejjy Gafour geleitet wird und Möglichkeiten prüfen soll, um das Unternehmen durch die Schaffung von geistigem Eigentum und Investitionen in den Bereichen neuartiger Luftprotein- und Stärkesynthesetechnologien weiterzuentwickeln (Sonderausschuss).

Der CULT-Sonderausschuss wurde u. a. mit dem Ziel gebildet, eine konkrete Lösung zur Beschleunigung der Stärkesynthese zu finden, da die Weizenproduktion und -exporte weiterhin eingeschränkt sind. Experten gehen davon aus, dass die Weizenvorräte weltweit nur noch für zehn Wochen ausreichen. Die Lage ist damit schlimmer als in den Jahren 2007 und 2008.2 Angesichts der sich verschärfenden Düngemittel- und Nahrungsmittelknappheit ist das Management von CULT überzeugt, dass die zelluläre Landwirtschaft die praktikabelste Lösung für die Krise darstellt und dass Unternehmen, die zellbasierte Lebensmittel herstellen, die globale Lebensmittelversorgungskette signifikant und dauerhaft verbessern werden. Daher sucht der Sonderausschuss nach neuen Technologien, Konzepten und Innovatoren, um ein effizienteres und nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu schaffen.

Kommentar des Managements

Wir freuen uns mit GOOD Meat über die jüngste Ankündigung, denn wir sind überzeugt, dass die zelluläre Landwirtschaft die Lösung für unsere globale Nahrungsmittelkrise und die Grundlage für unser künftiges Nahrungsmittelsystem ist. Durch den Bau des größten Bioreaktorkomplexes der Welt trägt GOOD Meat dazu bei, den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen, meinte Lejjy Gafour, Chief Executive Officer von CULT. Unser Sonderausschuss wurde geschaffen, um Lösungen zu finden und Technologien zu erforschen, die die Ernährungssicherheit unterstützen und Engpässe bekämpfen helfen. Die Ankündigung von GOOD Meat sowie die eigenen Initiativen von CULT zeigen, dass die zelluläre Landwirtschaft weltweit als praktikable Lösung für eine wachsende Anzahl von Herausforderungen an Bedeutung gewinnt, ergänzte Herr Gafour.

CULT Food Science Corp. ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen.

