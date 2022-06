IRW-News: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science investiert in Change Foods

IRW-PRESS: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science investiert in Change Foods

Die jüngste Investition des Unternehmens zielt darauf ab, die Entwicklung der nachhaltigen, tierfreien Milchwirtschaft zu fördern

Vancouver, British Columbia, 2. Juni 2022 - CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Investition in Change Foods (CF) getätigt hat. Die australisch-kalifornische Firma CF ist ein Food-Tech-Start-up im wachsenden Sektor der tierfreien Milchprodukte. CF konnte sich kürzlich in einer Seed-Extension-Finanzierungsrunde 12 Mio. USD sichern und damit seine gesamte Seed-Finanzierung auf mehr als 15,3 Mio. USD erhöhen.

CF ist bestrebt, milchfreien Käse zu produzieren und dabei weniger Wasser, Energie und Land zu verbrauchen. Die Firma arbeitet daran, dank der Verwendung von Mikroben anstelle von Tieren echte Milchprodukte herzustellen, die schmackhaft, nahrhaft und nachhaltig sind. CFs Verfahren nutzt die Kraft von Mikroben, um durch Präzisionsfermentation echte Milchproteine, Fette und Aromen zu erzeugen. Die Präzisionsfermentation arbeitet mit mikrobiellen Wirten, die als Zellfabriken fungieren, um Käse ohne Milchprodukte herzustellen.1 CF setzt traditionelle Käseherstellungstechniken ein, um Käse herzustellen, der wie Käse aus Milch schmeckt, sich dehnt und schmilzt. Hierfür werden keine Tiere benötigt - dies ist das Hauptziel von CF im Hinblick auf die Entwicklung eines nachhaltigen Lebensmittelsystems, das Menschen, Tiere und den Planeten schont.

Rind- und Milchvieh ist für etwa zwei Drittel der Treibhausgasemissionen aus der weltweiten Viehhaltung verantwortlich, und mit der steigenden Nachfrage nach Proteinen wird erwartet, dass die menschliche Bevölkerung bis zum Jahr 2050 um mehr als 20 % auf fast 10 Milliarden Menschen ansteigen wird.2 CULT ist sich der Bedeutung der zellulären Landwirtschaft für die Zukunft der globalen Lebensmittelversorgungskette, einschließlich der tierfreien Milchproduktion, bewusst und ist davon überzeugt, dass CF hart daran arbeiten wird, seine Strategie und Vision zu verwirklichen. Für weitere Informationen über CF verweist das Unternehmen auf die Website https://www.changefoods.com/.

Kommentar des Managements

CULT freut sich über die Gelegenheit, in Change Foods zu investieren, ein spannendes Unterfangen, das die Lebensmittelindustrie positiv verändern will. Wir sind sehr am Potenzial von Change Foods interessiert, dauerhafte und bedeutende Verbesserungen in der tierfreien Milchwirtschaft zu erreichen, meinte Lejjy Gafour, Chief Executive Officer von CULT. In der zellulären Landwirtschaft sind wir auf der Suche nach erschwinglichen und nachhaltigen Lösungen, um die nächste Milliarde Menschen auf der Erde zu ernähren. CULT ist optimistisch, dass CF dazu beitragen wird, die Branche und die Welt diesem Ziel einen Schritt näher zu bringen, fügte Herr Gafour hinzu.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch, zellbasierte Milchprodukte und andere kultivierte Lebensmittel auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Lejjy Gafour

Lejjy Gafour, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: +1 (833) HEY-CULT (+1 (833) 439-2858)

E-Mail: ir@cultfoodscience.com

Web: www.CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Für Anfragen über CULT Food Science in Französisch wenden Sie sich bitte an:

Maricom Inc.

Tel: (888) 585-6274

E-Mail: rs@maricom.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

Fußnoten

1. The science of fermentation, Liz Specht, Good Food Institute, 2022, https://gfi.org/science/the-science-of-fermentation/

2. Cow-Free Cheese Startups Holy Grail Quest Wins Big Backers, Kim Chipman, Bloomberg Green, 15. Februar 2022, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-14/cow-free-cheese-startup-s-holy-grail-quest-wins-big-backers

