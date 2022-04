IRW-News: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science gibt Investition in MeaTech 3D, das führende Unternehmen für kultiviertes Fleisch, bekannt

IRW-PRESS: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science gibt Investition in MeaTech 3D, das führende Unternehmen für kultiviertes Fleisch, bekannt

Vancouver, British Columbia, 13. April 2022 - CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich, seine Investition in MeaTech 3D Ltd. (NASDAQ: MITC) (MeaTech) bekannt zu geben. MeaTech mit Sitz in Ness Ziona, Israel, ist ein internationales Lebensmitteltechnologieunternehmen, das an der Spitze der Kulturfleischrevolution steht. Es entwickelt Proteintechnologie für die zelluläre Landwirtschaft an der Schnittstelle von Biotechnologie, Landwirtschaft, Ernährung und Nachhaltigkeit.

MeaTech konzentriert sich auf die Entwicklung und Lizenzierung seiner proprietären dreidimensionalen (3D) Druckverfahren und anpassbaren biotechnologischen Herstellungsverfahren für Lebensmittelverarbeitungsunternehmen und Einzelhandelsunternehmen, die Proteine ohne Tierschlachtung herstellen möchten. Es ist kürzlich gelungen, das größte bekannte kultivierte Steakprodukt mit 3,67 Unzen zu produzieren, das aus echtem lebenden Muskel- und Fettgewebe besteht, jedoch ohne den Einsatz von Soja- oder Erbsenproteinen. Die bahnbrechende Leistung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur maßstabsgetreuen Produktion von biogedrucktem Steak.

Darüber hinaus hat MeaTech eine Zusammenarbeit mit Ashton Kutcher und Guy Oseary, zusammen mit strategischen Akteuren wie Effie Epstein, vereinbart, die sich darauf konzentriert, kultiviertes Fleisch weltweit voranzubringen. Ashton Kutcher sagte, er freue sich sehr, mit MeaTech zusammenzuarbeiten und sie auf ihrem Weg zum Marktführer in der kultivierten Fleischproduktion zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit MeaTech steht im Einklang mit dem Ziel der Gruppe, nachhaltige Lösungen durch Unternehmensaufbau, Investitionen und Beschleunigung von Unternehmen und Technologien in verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen bereitzustellen.

Kommentar des Managements

Wir glauben, dass MeaTech auf dem Vormarsch ist, um kultiviertes Fleisch in Richtung globaler Einführung voranzutreiben, und dass MeaTech in der einzigartigen Position ist, eins der ersten Unternehmen zu sein, die ihre Technologie kommerzialisieren. Die Fortschritte, die sie gemacht haben und die bedeutenden Kooperationen, die sie als Unternehmen eingegangen sind, sind sehr ermutigend, sagte Lejjy Gafour, President von CULT.

Über MeaTech 3D

MeaTech, am Nasdaq Capital Market unter dem Ticker MITC notiert, ist ein internationales Lebensmitteltechnologieunternehmen, das an der Spitze der Kulturfleischrevolution steht. MeaTech hat 2019 Aktivitäten initiiert und unterhält Einrichtungen in Ness Ziona (Israel) und Antwerpen (Belgien).

Das Unternehmen verwendet Wissenschaft und Technologie, um wohlschmeckende und nahrhafte hochwertige echte Fleischprodukte zu entwickeln, die schlachtfrei und sicherer sind als Fleisch aus regulärer Landwirtschaft. Egal, ob es sich um Rind-, Hühner- oder Schweinefleisch handelt, MeaTech ist führend auf dem Weg, dem Verbraucher die Fleischwahl zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie unter https://meatech3d.com/.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch, zellbasierte Milchprodukte und andere kultivierte Lebensmittel auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Lejjy Gafour

Lejjy Gafour, President

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: +1 (833) HEY-CULT (+1 (833) 439-2858)

E-Mail: ir@cultfoodscience.com

Web: www.CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Für Anfragen über CULT Food Science in Französisch wenden Sie sich bitte an:

Maricom Inc.

Tel: (888) 585-6274

E-Mail: rs@maricom.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

Fußnoten

1. Ashton Kutcher and Guy Oseary partner with MeaTech to scale cultured meat production tech, Food Ingredients 1st, am 12. April 2022 abgerufen, https://www.foodingredientsfirst.com/news/ashton-kutcher-and-guy-oseary-partner-with-meatech-to-scale-cultured-meat-production-tech.html

Quelle: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65257

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65257&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2302662077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.