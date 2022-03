IRW-News: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science gibt die Aufnahme in den NYSE-gelisteten VegTechTM Exchange Traded Fund bekannt

IRW-PRESS: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science gibt die Aufnahme in den NYSE-gelisteten VegTechTM Exchange Traded Fund bekannt

VegTech (NYSE: EATV), gegründet im Jahr 2021, ist der einzige Pure-Play-ETF, der sich auf Innovationen und Technologien im Lebensmittelbereich konzentriert

Vancouver, British Columbia, 3. März 2022 - CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: KULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform mit ausschließlicher Ausrichtung auf die zelluläre Landwirtschaft, die die Entwicklung neuartiger Technologien zur Bereitstellung einer nachhaltigen, ökologischen und ethischen Lösung für die globale Krise in der Fabrikzucht und Aquakultur voranbringt, freut sich bekannt zu geben, dass es in den VegTech Plant-Based Innovation and Climate Exchange-Traded Fund (ETF) aufgenommen wurde, der an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol EATV (VegTech ETF oder EATV) notiert. Die Aufnahme in den aktiv verwalteten VegTech ETF ist ein wichtiger Meilenstein für CULT, da dies die Anlegerbasis des Unternehmens in den USA vergrößert. CULT ist ein vereinzeltes kanadisches Mitglied des VegTech ETF, der derzeit aus rund 40 Mitgliedern besteht, bei denen es sich in erster Linie um Unternehmen mit Sitz in den USA handelt, wie Beyond Meat (NASDAQ: BYND), Amyris (NASDAQ: AMRS) und Celsius Holdings (NASDAQ: CELH).

EATV ist der einzige reine ETF, der sich auf Investitionen in Unternehmen mit lebensmittelbasierten Innovationen und Technologien konzentriert, um tierfreie Primärprodukte unter Verwendung von Pflanzen oder pflanzlichen Produkten herzustellen. Um sich für die Aufnahme in den VegTech ETF zu qualifizieren, müssen Unternehmen auf ein effizienteres, klimafreundlicheres und nachhaltigeres Lebensmittel- und Materialversorgungssystem abzielen. Im Einzelnen sind die vier Hauptkategorien, in die EATV investiert, wie folgt:

- Kultiviertes Fleisch und Präzisionsfermentierung;

- Pflanzliche Lebensmittel und Getränke;

- Landwirtschaft, Technologie und Wissenschaft; und

- Pflanzliches Material.

Der VegTech ETF investiert in erster Linie in Small-Cap-Unternehmen, die mehr als 50 % der aktuellen Beteiligungen ausmachen. Das Ziel von EATV ist es, eine kostengünstige und steuereffiziente Option für Investitionen in Innovatoren nachhaltiger, pflanzenbasierter Lösungen anzubieten. Weitere Informationen über den VegTech ETF finden Sie auf folgender Website: https://eatv.vegtechinvest.com/

Kommentar des Managements

Der VegTech Plant-Based Innovation and Climate ETF definiert und führt einen neuen Investmentsektor, VegTech, ein: Unternehmen, die mithilfe von Pflanzen und pflanzlichen Inhaltsstoffen Innovationen entwickeln, um tierversuchsfreie Produkte für einen nachhaltigen Konsum zu schaffen. Kultiviertes Fleisch setzt auf pflanzliche Derivate wie Zucker, um tierische Zellen außerhalb von Tieren für tierfreies Fleisch zu nähren und zu züchten. Durch die Herstellung von Fleisch ohne Tiere und damit die Reduzierung der Methanemissionen ist kultiviertes Fleisch ein wichtiger Teil der Lösung des Klimawandels für unseren Planeten, das zu 100 % auf einer Ebene mit unseren Fondwerten liegt, sagte Dr. Sasha Goodman, Fondmanagerin von VegTech. Wir freuen uns sehr, CULT in unserem VegTech EATV ETF zu begrüßen, fügte Dr. Goodman hinzu.

Lejjy Gafour, President von CULT, fügte hinzu: Die Tatsache, dass CULT Food Science in den EATV ETF aufgenommen wurde, ist eine enorme Bestätigung unseres Ziels, zellbasierte Lebensmittel als die Zukunft von Lebensmitteln weltweit bekanntzumachen. Wir haben schon lange offen über die positiven ökologischen und ethischen Auswirkungen gesprochen, die kultiviertes Fleisch, kultivierte Milchprodukte und zellbasierte Lebensmittel auf unsere Welt haben können, und die Aufnahme in den ETC ist der Beweis, dass das kulturelle Bewusstsein zu diesem Thema wächst. Die jüngste Bewegung in Bezug auf soziale Investitionen und den Einsatz von Kapital zur Förderung von Umweltveränderungen ist unserer Meinung nach ein enormer Rückenwind für CULT als Aktiengesellschaft. Die Aufnahme in den EATV ist eine Ehre und eine Bestätigung unserer Hypothese.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. (CSE: CULT) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch, zellbasierte Milchprodukte und andere kultivierte Lebensmittel auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Lejjy Gafour

Lejjy Gafour, President

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: +1 (833) HEY-CULT (+1 (833) 439-2858)

E-Mail: ir@cultfoodscience.com

Web: www.CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Für Anfragen über CULT Food Science in Französisch wenden Sie sich bitte an:

Maricom Inc.

Tel: (888) 585-6274

E-Mail: rs@maricom.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

Quelle: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64520

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64520&tr=1

