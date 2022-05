IRW-News: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science entwickelt im Kampf gegen die globale Ernährungsunsicherheit IP im Bereich zelluläre Landwirtschaft

IRW-PRESS: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science entwickelt im Kampf gegen die globale Ernährungsunsicherheit IP im Bereich zelluläre Landwirtschaft

CULT entwickelt sein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum und Patenten und finanziert gleichzeitig CellAg-Unternehmen im Frühstadium, da die Lebensmittelversorgung bedroht ist und weltweit die Preise steigen

Vancouver, British Columbia, 12. Mai 2022 - CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich, die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung in der zellulären Landwirtschaft zu beleuchten. Das Unternehmen unterstützt diese Fortschritte durch Investitionen in die Entwicklung seines eigenen Portfolios an geistigem Eigentum und Patenten und in mit der zellulären Landwirtschaft befasste Unternehmen auf der ganzen Welt, die daran arbeiten, Lösungen für von der Ernährungsunsicherheit betroffene gefährdete Populationen zu entwickeln. Angesichts der deutlicher werdenden Dünge- und Nahrungsmittelknappheit ist das Management von CULT der Ansicht, dass die zelluläre Landwirtschaft eine praktikable Lösung darstellt und dass Unternehmen, die zellbasierte Lebensmittel produzieren, kurz davorstehen, die globale Lebensmittelversorgungskette in bedeutendem Maße zu verbessern.

Dünger stellt einen wichtigen Teil der Vorkosten eines Landwirts dar, und da die Düngemittelpreise wieder dabei sind, eine Rekordhöhe zu erreichen, steigen als Resultat die Lebensmittelpreise und es besteht eine potenzielle Lebensmittelknappheit - auch aufgrund von COVID-bedingten Lieferkettenstörungen. Angesichts der zusätzlichen Eskalation der Energiekosten und der globalen Spannungen wird erwartet, dass sich der Mangel an Düngemitteln und die steigenden Lebensmittelpreise fortsetzen werden, da Russland der weltweit größte Exporteur von Düngemitteln ist.1 Daher sind zellbasierte Lebensmittel eine attraktive Lösung, da sie keinen Dünger benötigen und die Ernteerträge auch nicht vom Wetter abhängig sind.

Die zelluläre Agrarindustrie ist in den letzten 9 Jahren rasant gewachsen, wobei sich die neue Risikokapitalfinanzierungen auf mehr als US$9,7 Milliarden für globale Investitionen belaufen.2 Aufgrund des Wachstums und der Unterstützung, die die Branche erhält, ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Zukunft bei zellbasierten Lebensmitteln liegt und sie die Lösung für viele Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ernährungssicherheit und dem Mangel an Nahrungsmitteln bieten können. Die zelluläre Landwirtschaft hat auch das Potenzial, den durch die Lebensmittelproduktion verursachten Wasser- und Energieverbrauch sowie die Treibhausgase zu reduzieren, und ist damit ein äußerst vorteilhafter Ersatz für die derzeitigen Anbaumethoden.2 CULT investiert weiterhin in Unternehmen, die daran arbeiten, zellbasierte Lebensmittel mithilfe von Bioreaktoren herzustellen, die Lebensmittel leichter zugänglich und nachhaltiger produzieren könnten.

Kommentar des Managements

Die zelluläre Landwirtschaft stellt einen neuartigen Weg dar, um die Herausforderungen anzugehen, denen wir uns aufgrund von Klimawandel und anderen unbekannten globalen Ereignissen stellen müssen. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Störungen, die wir heute in der Lebensmittelversorgungskette sehen, abzufedern und ebenso diejenigen, von denen wir wissen, dass sie in Zukunft auftreten werden. Das geistige Eigentum und die Technologien, an deren Entwicklung CULT Food Science arbeitet, stellen einen Versuch dar, neue Modelle und Ansätze für die Art und Weise bereitzustellen, wie wir unsere Lebensmittel und Zutaten produzieren, und zugleich, wie wir uns mit Lebensmitteln aus unseren Geschäften und unseren Gemeinden versorgen und letztlich auch das, was bei uns auf den Teller kommt. Die Geschichte der Landwirtschaft ist von grundlegenden technologischen Veränderungen geprägt, und die zelluläre Landwirtschaft ist die nächste, sagte Lejjy Gafour, Chief Executive Officer von CULT.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch, zellbasierte Milchprodukte und andere kultivierte Lebensmittel auf der ganzen Welt ermöglichen.

Fußnoten

1. Food prices could continue to soar due to fertilizer shortage, says expert, The Current, am 9. Mai 2022 veröffentlicht, https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-may-6-2022-1.6443879/food-prices-could-continue-to-soar-due-to-fertilizer-shortage-says-expert-1.6446658

2. Lab-Grown Meats and Dairy Can Meet the Demand for Protein and Help Address Climate Change, Bettina Corbett und Laura Riley, Ontario Geonomics, am 16. Dezember 2022 veröffentlicht, https://news.uoguelph.ca/2021/12/lab-grown-meats-and-dairy-can-meet-the-demand-for-protein-and-help-address-climate-change/

