IRW-News: Cruz Cobalt Corp.: Cruz Cobalt reicht Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung für die Kobaltkonzession Johnson in Ontario ein

: Cruz Cobalt reicht Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung für die Kobaltkonzession Johnson in Ontario ein

Cruz Cobalt Corp. (CUZ-TSXv, BKTPF-OTCBB, A2AG5M--FWB) wird einen Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung für sein Kobaltprojekt Johnson stellen. Dieses Prospektionsgebiet befindet sich unweit der Stadt Cobalt in einem der größten Kobalt-Silber-Bergbaugebiete Nordamerikas. Die Genehmigung wird folgende Explorationsarbeiten umfassen: mechanisierte Bohrungen, mechanisierte Abtragungsarbeiten (Stripping), Errichtung von Gräben und Grubenschächten im Grundgestein sowie Anlage eines Explorationsraster mittels Schnittlinien.

James Nelson, President von Cruz, erklärte: Wir freuen uns sehr, das Antragsverfahren eingeleitet zu haben. Es wird uns die Möglichkeit bieten, die Arbeiten in einem weiteren Kobaltprojekte in Ontario aufnehmen zu können. Damit haben wir nun zwei Anträge für zwei separate Kobaltprojekte in diesem führenden Kobaltgebiet in Kanada gestellt. Cruz hat sich eine der größten Liegenschaften in diesem Gebiet rund um die Stadt Cobalt gesichert. Wir beabsichtigen, in dieser Saison in all diesen Projekten tätig zu sein. Cruz wird eines der aktivsten Junior-Unternehmen in dieser Region sein. Als einer der ersten Neueinsteiger im Kobaltsektor hat Cruz eine Early-Mover-Vorteil, da es sich seine Kobaltprojekte vor den meisten anderen Neueinsteigern sorgfältig aussuchen konnte. Cruz verfügt über ausreichende Barmittel, um die Betriebsaktivitäten in allen seiner Kobaltprojekte in Ontario aufzunehmen.

Zurzeit hat Cruz sieben Kobaltprojekte in Kanada, eins in Idaho und nun auch eins in Montana. Die vier verschiedenen Kobaltkonzessionen in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Stadt Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem aufstrebenden Kobaltgebiet. Zu den Projekten gehören die 900 Acre große Kobaltkonzession Coleman, die 900 Acre große Kobaltkonzession Johnson, das 5.500 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet Hector und das 1.480 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet Bucke. Das 4.935 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet War Eagle in British Columbia umfasst eine ehemalige Produktionsstätte.

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thompson, P.Geo, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Rechtsvorschrift National Instrument 43-101 genehmigt.

