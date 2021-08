IRW-News: Cruz Cobalt Corp.: Cruz Cobalt gibt Namensänderung in Cruz Battery Metals Crop. bekannt

IRW-PRESS: Cruz Cobalt Corp.



: Cruz Cobalt gibt Namensänderung in Cruz Battery Metals Crop. bekannt

3. August 2021 - Cruz Cobalt Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FSE: A2DMG8) (Cruz oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, den Namen des Unternehmens (die Namensänderung) in Cruz Battery Metals Corp. zu ändern. Die Namensänderung wird mit der Marktöffnung am 9. August 2021 wirksam. Das Symbol CRUZ bleibt unverändert. Die neue CUSIP-Nummer lautet 22888A108. Es gibt keine Konsolidierung von Aktien, die mit der Namensänderung verknüpft sind.

Jim Nelson, President von Cruz, sagte: Wir freuen uns, unseren Namen in einen Namen zu ändern, der die Zusammensetzung des Projektportfolios des Unternehmens besser widerspiegelt. Cruz Battery Metals Corp. wird sich auf den Erwerb und die Entwicklung hochwertiger Batteriemetallprojekte in politisch stabilen, umweltverträglichen und ethischen Bergbaurechtssystemen konzentrieren, die für die schnell wachsenden Sektoren wiederaufladbarer Batterien und erneuerbarer Energien unerlässlich sind. Wir sind fest davon überzeugt, dass Batteriemetalle weiterhin eine erhebliche Marktaufmerksamkeit erhalten werden, da die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien zusammen mit dem explosiven Wachstum der Elektrofahrzeugindustrie weiter steigt. Cruz verfügt derzeit über rund $1,3 Mio. an Barmitteln und wartet mit Spannung auf die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms auf unserem Silber-Kobalt-Projekt Hector in der historischen Silber-Kobalt-produzierenden Region Cobalt (Ontario). Darüber hinaus erarbeiten wir derzeit einen Bohrplan für das neu erworbene und bohrbereite Solar-Lithium-Projekt in Nevada. Wir arbeiten fleißig an der Steigerung des Shareholder-Value und sind optimistisch, was das Wachstumspotenzial des Unternehmens für den Rest des Jahres 2021 und darüber hinaus angeht.

Über Cruz Cobalt

Zurzeit besitzt Cruz Projekte in ganz Nordamerika, darunter fünf in Ontario, vier in British Columbia, zwei in Idaho und zwei in Nevada. Die fünf verschiedenen Konzessionen von Cruz in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Ortschaft Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem historischen Silber- und Kobaltbergbaugebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario, die Potenzial für Kobalt, Diamanten und Silber aufweisen, gehören das 1.525 Acres große Kobaltprojekt Coleman, das 988 Acres große Kobaltprojekt Johnson, das 6.146 Acres große Kobaltprojekt Hector, das 1.458 Acres große Kobaltprojekt Bucke und das 1.453 Acres große Kobaltprojekt Lorraine. Die Projekte des Unternehmens in BC beinhalten das 1.542 Acres große Kobaltprojekt War Eagle, das 687 Acres große Diamantprojekt Larry, das 2.120 Acres große Diamantprojekt Jax und das 691 Acres große Diamantprojekt Mark. Zu den Projekten des Unternehmens in den USA gehören das 2.211 Acres große Projekt im Idaho Cobalt Belt, die 80 Acres umfassende Kobaltkonzession Idaho Star, das 240 Acres große Lithiumkonzessionsgebiet im Clayton Valley in Nevada und das kürzlich erworbene für Bohrungen aufgeschlossene Lithiumprojekt Solar in Nevada. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzcobaltcorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS OF

Cruz Cobalt Corp.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Director

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Director

T: 604-899-9150

Gebührenfreie Rufnummer: 1-855-599-9150

E: info@cruzcobaltcorp.com

W: www.cruzcobaltcorp.com

Twitter: @CruzCobalt

Die CSE und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60781

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60781&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA22889L1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.