IRW-News: Cruz Cobalt Corp.: Cruz Cobalt beginnt mit erstem großem Bohrprogramm seit mehreren Jahren in Ontario

: Cruz Cobalt beginnt mit erstem großem Bohrprogramm seit mehreren Jahren in Ontario

5. Juli 2021. Cruz Cobalt Corp. (CSE: CRUZ, OTC Pink: BKTPF, FWB: A2DMG8) (Cruz oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen beim unternehmenseigenen Silber-Kobalt-Projekt Hector, das sich in der historischen Silber-Kobalt-produzierenden Region Cobalt in Ontario befindet, nun im Gange sind.

Cruz plant, innerhalb des Konzessionsgebiets Hector bis zu 800 m an Explorations-Diamantbohrungen durchzuführen, um die Kobalt-Silber-Ziele in der Tiefe unterhalb des historischen Schürfgrabens sowie der Oberflächengesteins-, Boden- und oberflächennahen Diamantbohrungen 2018 im Kobaltkonzessionsgebiet Hector weiterzuverfolgen.

Angesichts des Erkundungscharakters des Diamantbohrprogramms 2018 hat kein Bohrloch den unteren Kontakt des Diabases mit dem darunter liegenden Coleman Member und/oder dem Grundgebirge aus dem Archaikum durchbohrt. Ackerkrumen- und geochemische Gesteinsanomalien sowie Kobalt in Diamantbohrabschnitten werden als hochgradige Ausprägungen einer potenziellen Silber-Kobalt-Erzgangmineralisierung aus dem Archaikum interpretiert, die mit einer Diskordanz in Zusammenhang steht - das geologische Umfeld, in dem der Großteil der historischen Silberproduktion im Cobalt Camp stattfand.

Silber-Kobalt-Konzessionsgebiete von Cruz in Ontario

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59303/CruzCobalt050721_DE_PRCOM.001.png

Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in der historischen Silber- und Kobaltbergbauregion Cobalt (Ontario) und verfügt in diesem weltberühmten Silber- und Kobaltrevier über fünf separate Projekte. Die Projekte von Cruz befinden sich in unmittelbarer Nähe zu First Cobalt Corp. (TSX.V-FCC). Am 22. Dezember 2020 kündigten die kanadische Bundesregierung und die Provinzregierung von Ontario eine gemeinsame Investition von 10 Millionen Dollar in die Raffinationsanlage von First Cobalt Corp. in Cobalt (Ontario) an (siehe Karte unten).

Jim Nelson, President von Cruz, sagte: Wir freuen uns, dass wir nun mit dem lang erwarteten Bohrprogramm 2021 in der historischen Silber-Kobalt-produzierenden Region Cobalt in Ontario beginnen können. Dieses Bohrprogramm soll die tieferen Ziele der potenziellen Silber-Kobalt-Erzgangmineralisierung aus dem Archaikum, die mit einer Diskordanz in Zusammenhang steht, erproben und wird vollständig durch die bereits vorhandenen Flow-through-Gelder finanziert. Cruz verfügt zurzeit über einen Kassenstand von etwa 1,5 Millionen $ und freut sich darauf, erstmals seit mehreren Jahren wieder zu bohren. Darüber hinaus plant es die Arbeit an anderen Projekten, die in Kürze beginnen sollen. Unsere Aktionäre waren äußerst geduldig und wir gehen davon aus, dass die zweite Jahreshälfte 2021 aktiver sein wird als je zuvor in den vergangenen drei Jahren - zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Batteriemetallen wie Kobalt und Lithium nahe an historischen Höchstwerten liegt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 genehmigt. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Über Cruz Cobalt

Zurzeit besitzt Cruz zwölf Projekte in Nordamerika: fünf in Ontario, vier in British Columbia, zwei in Idaho und eines in Nevada. Die fünf verschiedenen Konzessionen von Cruz in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Ortschaft Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem historischen Silber- und Kobaltbergbaugebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario, die Potenzial für Kobalt, Diamanten und Silber aufweisen, gehören das 1.525 Acres große Kobaltprojekt Coleman, das 988 Acres große Kobaltprojekt Johnson, das 6.146 Acres große Kobaltprojekt Hector, das 1.458 Acres große Kobaltprojekt Bucke und das 1.453 Acres große Kobaltprojekt Lorraine. Die Projekte des Unternehmens in BC beinhalten das 1.542 Acres große Kobaltprojekt War Eagle, das 687 Acres große Diamantprojekt Larry, das 2.120 Acres große Diamantprojekt Jax und das 691 Acres große Diamantprojekt Mark. Zu den Projekten des Unternehmens in den USA gehören das 2.211 Acres große Projekt im Idaho Cobalt Belt, die 80 Acres umfassende Kobaltkonzession Idaho Star und das 240 Acres große Lithiumkonzessionsgebiet im Clayton Valley in Nevada. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

