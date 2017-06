IRW-News: Cruz Cobalt Corp.: Cruz Cobalt beauftragt erfahrenen Kobaltgeologen für Kobalterkundungsgebiete in Ontario

IRW-PRESS: Cruz Cobalt Corp.



: Cruz Cobalt beauftragt erfahrenen Kobaltgeologen für Kobalterkundungsgebiete in Ontario

Cruz Cobalt Corp. (TSX-V: CUZ, OTCBB: BKTPF, FSE: A2DMG8) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Toby Hughes als beratenden Geologen mit Schwerpunktlegung auf die Kobalterkundungsgebiete in Ontario beauftragt hat. Herr Hughes, P.Geol., P.Geo., kann in der globalen Mineralexploration eine Erfahrung von 35 Jahren vorweisen und ist ein Experte für Edel- und Grundmetalle. Er ist mit dem Projektmanagement, strukturellen geologischen Studien, Kartierungen, Bewertungen und Erwerben bestens vertraut. Herr Hughes kann aufgrund seiner Tätigkeit als Project Manager bei der Kobaltlagerstätte Werner Lake in Ontario, wo er für Explorationsprogramme verantwortlich war, eine umfassende Erfahrung mit Kobalt vorweisen. Herr Hughes arbeitete auch für Agnico-Eagle, wo er auf regionale Ziele und Bewertungen in der Region Cobalt in Ontario fokussiert war, und hat auch Erfahrung mit IOCG-Gold-Kupfer-Nickel-Kobalt-Zielen von Phelps Dodge in den Northwest Territories.

James Nelson, President von Cruz, sagte: Wir sind überglücklich, einen Geologen von Herrn Hughes Kaliber beauftragt zu haben, der ein umfassendes Know-how in der Kobaltbranche vorweisen und daher die zahlreichen Kobalterkundungsgebiete von Cruz in Ontario unterstützen kann. Cruz konnte wie wir glauben eine der vielleicht mannigfaltigsten Ansammlungen von Kobalterkundungsgebieten in Nordamerika konsolidieren, die vier separate Kobaltprojekte umfasst, die sich allesamt in unmittelbarer Nähe der Stadt Cobalt (Ontario) befinden. Wir freuen uns, schon bald daran zu arbeiten.

Zurzeit hat Cruz neun Kobaltprojekte in Nordamerika: vier in Ontario, drei in British Columbia, eins in Idaho und eins in Montana. Die vier verschiedenen Kobaltkonzessionen in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Stadt Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem aufstrebenden Kobaltgebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario gehören die 900 Acre große Kobaltkonzession Coleman, die 900 Acre große Kobaltkonzession Johnson, das 5.500 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet Hector und das 1.480 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet Bucke. Das 4.935 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet War Eagle in British Columbia umfasst eine ehemalige Produktionsstätte.

Toby Hughes, QP, P.Geol., P.Geo., hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft.

