IRW-News: Cross River Ventures Corp: Cross River präzisiert Explorationsziele auf dem Goldprojekt Manitou im Nordwesten von Ontario, Kanada

Cross River präzisiert Explorationsziele auf dem Goldprojekt Manitou im Nordwesten von Ontario, Kanada

Vancouver, British Columbia, Kanada - 25. Februar 2021 - Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC) (FWB:C6R) (das Unternehmen) berichtet, dass durch die fortlaufende Datensammlung seines technischen Teams und die historische Überprüfung mehrere vielversprechende Goldziele auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen, 5.156 Hektar großen Goldprojekt Manitou in der Subprovinz Uchi im Nordwesten von Ontario, Kanada, identifiziert wurden.





Die Exploration auf dem Konzessionsgebiet Manitou begann Anfang des 20. Jahrhunderts mit Schlitzproben und Goldproduktion in kleinerem Umfang. Die moderne Exploration begann 1965 und bis 2015 führten verschiedene Unternehmen und Kleinhändler unterschiedliche Explorationsprogramme durch. Eine Überprüfung der zeitlichen Abläufe dieser begrenzten historischen Arbeiten lässt darauf schließen, dass die kontinuierliche Exploration des Konzessionsgebiets aufgrund niedriger Goldpreise unterbrochen wurde. Die Überprüfung der Arbeiten auf Manitou durch das technische Team zeigt ein Potenzial für Gold in Scherzonen.

Das Goldkonzessionsgebiet Manitou liegt am östlichen Rand des Eagle-Wabigoon-Manitou-Grünsteingürtels aus dem Archaikum rund 40 Kilometer südlich der Gemeinde Dryden. Dieses Gebiet wurde seit den 1950ern umfangreichen Explorationstätigkeiten unterzogen und auf dem Konzessionsgebiet fanden verschiedene Bohrkampagnen und Probenahmeprogramme statt. Die laufenden Arbeiten in diesem Gürtel durch andere Unternehmen haben mehrere nord-nordöstliche Strukturzonen aufgedeckt, die ein großes Potenzial für Gold aufweisen. Das Konzessionsgebiet liegt an einer möglichen Erweiterung dieser goldhaltigen Scherzonen.

Das Konzessionsgebiet Manitou ist von mafischem bis felsischem Metavulkangestein unterzogen, das regional von stark alteriertem Granodiorit-Porphyr mit erheblicher Sulfidmineralisierung intrudiert ist. Deformation und Alteration kommen häufig auf dem Konzessionsgebiet vor und regional gibt es Verwerfungen, die nordöstlich einschneiden sowie Scherzonen, die nord-nordöstlich verlaufen. Zahlreiche erschlossene Prospektionsgebiete, die früher produzierten, liegen entlang der gleichen nordöstlich verlaufenden Verwerfungszone in unmittelbarer Nähe zum Konzessionsgebiet, darunter die Mine Elora 500 Meter nordöstlich des Konzessionsgebiets (Bohrabschnitte ergaben bis zu 216,85 g/t Au über 0,3 Meter sowie 15,5 g/t Au über 6,9 Meter; MDI 52F07NE 00015).

Die Mineraldatenbank von Ontario verzeichnet 16 Goldvorkommen in dem Gebiet mit größtenteils Gold in Scherzonen und Sulfidmineralisierung. Einige der Vorkommen wurden abgebaut und unterschiedliche Mengen an Erz wurden in der Vergangenheit im Kleinstbergbau extrahiert. Zahlreiche hochgradige Goldproben wurden genommen (z.B. eine 78,1 g/t Au Stichprobe aus dem Vorkommen Bird Island: MDI 152F07NW00008).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56947/CRVC_250221_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Goldprojekt Manitou und umgebende Claims, im Nordwesten von Ontario, Kanada

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56947/CRVC_250221_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Trend Queen Alexandra-Bird Island, Goldprojekt Manitou, im Nordwesten von Ontario, Kanada

Das Unternehmen setzt seine Datensammlung, Überprüfung und Analyse auf all seinen Projekten im Nordwesten von Ontario fort. Eine Reihe von luftgestützten geophysikalischen Vermessungen ist für das zweite Quartal geplant, um die Zielgebiete oberster Priorität weiter abzugrenzen, ehe die Bodenarbeiten Ende Frühling bis zum Sommer beginnen. Sobald die Zielfestlegung abgeschlossen ist, plant das Unternehmen, die Ziele mit oberster Priorität durch Bohrungen zu testen.

* Stichproben sind von Natur aus selektiv und spiegeln möglicherweise nicht den wahren Gehalt oder die richtige Art der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet wider

Der in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Inhalt wurde von Dr. Rob Carpenter, P.Geo., Ph.D., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Dr. Carpenter steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Untersuchungsergebnisse wurden vom Unternehmen nicht verifiziert. Die historischen Berichte, auf die verwiesen wird, wurden jedoch von erfahrenen Geowissenschaftlern verfasst und Kopien von Laboruntersuchungsbögen wurden üblicherweise in die Berichte eingefügt.

Über das Unternehmen

Cross River ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Erschließung von hochwertigen Explorationskonzessionen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Das Unternehmen verfügt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario über ein Portfolio aus mehreren Projekten, die sich in sehr vielversprechenden Gebieten innerhalb bzw. im Nahbereich ertragreicher, goldführender Grünsteingürtel befinden. Das Unternehmen hat auch eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, die den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Tahsis vorsieht. Bei diesem Konzessionsgebiet handelt es sich um eine Goldkonzession im frühen Explorationsstadium, die sich im Bergbaurevier Nanaimo auf Vancouver Island (British Columbia) befindet. Die Stammaktien von Cross River werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRVC gehandelt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

