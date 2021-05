IRW-News: Cross River Ventures Corp: Cross River beginnt Phase 1-Feldarbeiten im Goldprojekt Manitou, im nordwestlichen Ontario, Kanada

IRW-PRESS: Cross River Ventures Corp: Cross River beginnt Phase 1-Feldarbeiten im Goldprojekt Manitou, im nordwestlichen Ontario, Kanada

Vancouver, British Columbia, Kanada - 13. Mai 2021 - Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC) (FWB:C6R) (das Unternehmen) freut sich zu berichten, dass Feldarbeiten, einschließlich Schürfarbeiten und Kartierung, an seinem 6.570 Hektar großen Projekt Manitou Gold, an dem das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung hält, in der Archean Uchi Subprovince, im nordwestlichen Ontario, Kanada, begonnen haben.





Bayside Geoscience wurde mit einem 2-wöchigen Erkundungsprogramm in der Liegenschaft Manitou beauftragt. Dieses Feldprogramm Phase 1 konzentriert sich auf die Bewertung goldhaltiger Strukturen entlang des Streichens und parallel zu historischen hochgradigen Goldvorkommen, in breiten nord-östlich verlaufenden Scherzonen, die die Liegenschaft durchschneiden. Das Feldteam wird die Mineralisierungsarten und potenziellen Erweiterungen des Streichens bewerten, Proben nehmen, Felddaten zur Analyse erheben und Explorationstechniken für weitere Untersuchungen (z. B. geochemische und geophysikalische Untersuchungen, Bohrprüfungen) abwägen. Die von Cross Rivers technischem Team durchgeführte Prüfung historischer Daten in der Liegenschaft Manitou deutete das Potenzial eines beachtlichen Goldvorkommens in der Scherzone an, und das Feldprogramm wird sich auf die in der ersten Prüfung und der Zielklassifizierung herausgestellten Gebiete konzentrieren.

Am 22. April 2021 gab das Unternehmen die Expansion des Projekts Manitou durch die Akquisition der Mineralkonzessionen Lower Manitou, die eine große durchgängige Landfläche umfassen, bekannt. Die Konzessionen Lower Manitou werden Cross River erlauben, die aussichtsreichen Scherzonen über mehr als 8 km Streichenlänge systematisch zu erforschen, die großflächigen geologischen Kontrollen bekannter Vorkommen zu kontextualisieren und nach weiteren Zonen mit dem Potenzial zu Goldvorkommen in der Liegenschaft zu suchen.

Die neu konsolidierte Gold-Liegenschaft Manitou liegt im östlichen Randbereich des Grünsteingürtels Archean Eagle-Wabigoon-Manitou Lakes, ungefähr 40 km südlich der Gemeinde Dryden, Ontario. Der Liegenschaft weist mafisches bis felsiges metavulkanisches Gestein und grobes klastisches Metasedimentgestein sowie lokal auftretendes intensiv alteriertes Intrusivgestein aus Granodiorit-Porphyr mit beachtlicher Sulfid-Mineralisierung auf. Deformationszonen sind weitverbreitet, und Alterierung tritt in der Liegenschaft weitläufig auf, mit regionalen Verwerfungen und goldhaltigen nord-nordöstlich verlaufenden Scherzonen.

Im Gebiet Manitou wurden sporadisch Explorationsarbeiten ausgeführt, von den späten 1800er Jahren bis heute, und in der Liegenschaft selbst erfolgten mehrere Bohrkampagnen und Probenahme-Programme, zusätzlich zu geringer historischer Goldproduktion.

Durch Bohrarbeiten von St Joes Canada Inc (1983), Schürfarbeiten, Probenahmen und Bloßlegung (Ivar J. Riives, 2003; Rubicon Minerals Corp, 2005; Manitou Gold, 2011) wurden mehrere nord-nordöstlich verlaufende Scherzonen freigelegt, die die Liegenschaft durchschneiden. Die bemerkenswerteste bis heute entdeckte Mineralisierung tritt in 2 parallelen nordöstlich verlaufenden mineralisierten Scherzonen auf, einschließlich a) dem Trend Queen Alexandria-Bird Island (mehr als 5 km Streichenlänge mit Gesteinsproben von 78,1 g/t Au; MDI152F07NW00008) und b) dem Reliance Prospect (2 km Streichenlänge einer gut definierten sulfidhaltigen, mit Quarz gefluteten Scherzone von einer Mächtigkeit von mehr als 20 Fuß, mit Gesteinsproben einschließlich 9,7 g/t Au, 6 g/t Au und Bohrabschnitten einschließlich 1 m mit 3,36 g/t Au; Manitou Gold, 2011; Riives, 2003; St. Joes Canada; 1983). Beide Scherzonen sind entlang des Streichens offen, und das Cross River-Team glaubt, es bestehe das Potenzial einer ungeprüften Goldmineralisierung sowohl in den Erweiterungen des Streichens als auch in Parallelstrukturen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58391/CRVCMANITOUFIELDWORK(MAY132021)(FINAL)_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Goldprojekt Manitou Gold Project und umliegende Konzessionen, Nordwest-Ontario, Kanada

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58391/CRVCMANITOUFIELDWORK(MAY132021)(FINAL)_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: Trend Queen Alexandra-Bird Island und Scherzone Reliance, Goldprojekt Manitou, Nordwest-Ontario, Kanada

Nachfolgende Phase 2-Arbeiten in der Liegenschaft Manitou werden von den Ergebnissen des ersten Feldprogramms bestimmt werden und könnten aus weiteren Probenahmen, gezielten geochemischen Untersuchungen oder auf die Definition von Diamantbohrzielen ausgerichteten geophysikalischen Untersuchungen bestehen.

Kündigung der Option zu Tahsis

Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass es entschied, nicht mit der bestehenden Option zur Akquisition des Goldprojekts Thasis, im Norden von Vancouver Island, fortzufahren. Das Unternehmen überstellte dem derzeitigen Besitzer des Projekts das Kündigungsschreiben und veranlasste die Erstattung bestimmter, im Rahmen der ursprünglichen Optionsvereinbarung geleisteter Ausgaben an den Besitzer. Das Unternehmen ging im Rahmen des Projekts keine fortlaufenden Verpflichtungen ein. Die Entscheidung, die Option zu kündigen, wurde getroffen, um dem Unternehmen zu erlauben, Kapital in sein Projekt-Portfolio im nordwestlichen Ontario zu investieren.

* Stichproben sind von Natur aus selektiv und spiegeln möglicherweise nicht den wahren Gehalt oder die richtige Art der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet wider

Der in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Inhalt wurde von Dr. Rob Carpenter, P.Geo., Ph.D., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Dr. Carpenter steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Untersuchungsergebnisse wurden vom Unternehmen nicht verifiziert. Die historischen Berichte, auf die verwiesen wird, wurden jedoch von erfahrenen Geowissenschaftlern verfasst und Kopien von Laboruntersuchungsbögen wurden üblicherweise in die Berichte eingefügt.a

Über das Unternehmen

Cross River Ventures Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Erschließung von hochwertigen Explorationskonzessionen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Das Unternehmen verfügt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario über ein Portfolio aus mehreren Projekten mit mehr als 28.000 Hektar Grundfläche, die sich in sehr vielversprechenden Gebieten innerhalb bzw. im Nahbereich ertragreicher, goldführender Grünsteingürtel befinden. Die Stammaktien von Cross River werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRVC gehandelt.

Für das Board of Directors

CROSS RIVER VENTURES CORP.

Alex Klenman

CEO

604-227-6610

aklenman@crossriverventures.com

www.crossriverventures.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der Canadian Securities Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

