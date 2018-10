IRW-News: Creso Pharma Limited : Creso richtet weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum für Cannabis-Nahrungsmittelprodukte in Nova Scotia, Kanada, ein

IRW-PRESS: Creso Pharma Limited : Creso richtet weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum für Cannabis-Nahrungsmittelprodukte in Nova Scotia, Kanada, ein

Creso richtet weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum für Cannabis-Nahrungsmittelprodukte in Nova Scotia, Kanada, ein

Wichtigste Fakten:

- Creso entwickelt, produziert und vertreibt Hanf - und Cannabis Öl basierte Nahrungsmittelprodukte für Mensch und Tier in Ländern rund um den Globus.





- Um den wachsenden Bedarf nach vertrauenswürdigen Hanf und Cannabis- basierten Nahrungsmittelprodukten zu decken, errichtet Creso derzeit ein Kompetenzzentrum (Centre of Excellence) in Nova Scotia, Kanada.

- Das Global Research, Development & Refinement Centre (Weltweites Zentrum für Produktforschung, -entwicklung und -veredelung) für Hanf- und Cannabis basierte Nahrungsmittel ist in der neu nach der besten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) erbauten hochwertigen Anlage in Nova Scotia, Kanada, angesiedelt.

- Der Fokus des Zentrums wird auf innovativen Produkten in Pharmaqualität mit optimierten Liefertechnologien liegen.

- Creso hat außerdem Beziehungen mit wichtigen universitären Forschungseinrichtungen in der Schweiz, in Kanada, Kolumbien und Israel aufgebaut.

30. Oktober 2018, Creso Pharma Limited (ASX: CPH, das Unternehmen oder Creso) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Standort von Mernova Medicinal in Nova Scotia, Kanada, das erste weltweite spezifische Forschungs- und Entwicklungszentrum (das Zentrum) im Bereich Cannabis für den medizinischen Gebrauch und als Nahrungsergänzungsmittel errichtet hat.

Das Zentrum wird sich auf einzigartige Nahrungsmittel-Formulierungen konzentrieren, die auf mit Präzisionstechnik entwickelten Cannabisextrakten und Nicht-Cannabis-Inhaltsstoffen basieren, die in Kombination ein verbessertes Ergebnis liefern. Mit diesem Zentrum etabliert sich Creso weiter als führender Produzent vertrauenswürdiger Cannabis-Nahrungsmitteln in Pharmaqualität.

Creso unterhält Beziehungen mit den Experten und Universitäten in den Ländern (Kanada, Schweiz, Kolumbien und Israel)wo es operativ tätig ist, und nutzt diese zur weiteren Unterstützung der Forschung, der analytischen Erkenntnisse und der Produktinnovation.

Zum ersten Mal beobachten wir, wie ein Unternehmen internationales Know-how im Bereich Cannabis für medizinische und Nahrungsergänzungsmittel Zwecke global angeht. Das ist eine faszinierende Initiative, sagte Prof. Dr. Felix Gutzwiller, vormals Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich. Dies ist ein großartiges Beispiel für konsolidierte internationale universitäre Forschungsarbeit, die unmittelbar in der Praxis angewandt wird.

Creso hat den bedeutenden Wettbewerbsvorteil, dass das Unternehmen in jenen Ländern präsent ist, die im Bereich medizinisches Cannabis wissenschaftlich und praktisch führend sind, nämlich Kanada, Israel und Kolumbien, sagte Boaz Wachtel, der Chairman von Creso. Dies bringt für die Patienten erhebliche Vorteile und verbesserte gesundheitliche Ergebnisse mit sich, da die therapeutischen Ansätze mit medizinischem Cannabis präziser sind ergänzte er.

Nach der erfolgreichen Markteinführung von cannaQIX®10 und cannaQIX® 50 liegt es auf der Hand, dass die Nachfrage nach sicheren, wirksamen Hanf und Cannabis basierten Nahrungsmittelprodukten mit enormer Geschwindigkeit steigt, sagte John Griese, der COO von Creso. Dies ist nicht nur eine gute Geschäftsentscheidung, sondern es ist auch unsere Verantwortung in dieser neu entstehenden Branche, das Cannabis Produkte in bester Qualität auf den Markt zu bringen. Das Zentrum wird diese Verantwortung im Auftrag von Creso übernehmen.

Dr. Miri Halperin Wernli, Mitbegründerin und CEO von Creso, äußerte sich wie folgt: In unserem Forschungszentrum werden wir hochwertige, zweckmäßig gestaltete und laborgetestete Produkte entwickeln, die für bestimmte Anwendungsbereiche, zum Beispiel Schlafstörungen, Schmerzen oder Ängste, eingesetzt werden. Die Produkte werden mit attraktiven Terpenprofilen angereichert, die die Vorteile für Gesundheit und Wohlbefinden erhöhen.

Wie bei gutem Wein und Craft Beer wollen die Konsumenten von erstklassigem Cannabis hochwertige Produkte in bester Qualität, die zu ihrem Lebensstil passen. Creso ist bestrebt, bei der Einführung von Standards für die Cannabisbranche eine aktive Rolle zu spielen und bei der Produktion sicherer, zuverlässiger Produkte eine Leistung zu erbringen, die über die Erwartungen hinausgeht. Mit dem Global Research, Development & Refinement Centre machen wir einen großen Schritt in Richtung auf diese Vision.

Creso befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Universidad Nacional de Colombia in Bogotá und der Universidad de Antioquia (UdeA) in Medellín hinsichtlich lokaler operativer Tätigkeiten und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Für die Einrichtung des GMP-Labors, der Versuchsküche und der Verarbeitungsanlage wurden bedeutende Finanzmittel bereitgestellt. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, und die Einrichtung wird voraussichtlich Ende Q1 2019 in Betrieb gehen.

Über Creso Pharma(www.cresopharma.com)

Creso Pharma bietet Mensch und Tier das Beste im Cannabis für ein besseres Leben. Creso Pharma bereichert die Cannabisbranche mit seinem pharmazeutischen Fachwissen und seiner konsequenten Methodik und bemüht sich bei seinen Produkten um höchste Qualität. Das Unternehmen entwickelt Therapeutika, Nutrazeutika und Lifestyle-Produkte auf Cannabis- und Hanfbasis und erzielt mit seinen Gesundheitsprodukten für Mensch und Tier eine große Reichweite bei Patienten und Konsumenten. Creso richtet sich bei der Entwicklung und Herstellung seiner Produkte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) als Bezugsgröße für hervorragende Qualität und kann in der Schweiz auf erste Produktregistrierungen verweisen. Das Unternehmen besitzt die internationalen Rechte an einer Reihe einzigartiger und geschützter innovativer Verabreichungstechnologien, welche die Bioverfügbarkeit und Absorption von Cannabinoiden verbessern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Creso und deren Geschäftstätigkeit, Strategie, Investitionen, finanzielle Leistungsfähigkeit und Zustand. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "erwartet", "schätzt", "antizipiert", "beabsichtigt", "glaubt" oder " fortfahren" oder deren negative oder ähnliche Abweichungen identifiziert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Creso können wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen sind insgesamt mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich aufgrund von zukünftigen Erwartungen ergeben. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, sind unter anderem allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, Wettbewerb und staatliche Regulierung. Die Warnhinweise gelten für alle in die Zukunft gerichteten Aussagen, die Creso und den in seinem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle zukunftsgerichteten Aussagen nur auf das Datum dieser Mitteilung, und Creso hat keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Unternehmensbezogene Fragen bitte an:

EverBlu Capital

Level 39, Aurora Place

88 Phillip Street, Sydney NSW 2000

E: info@everblucapital.com

P: +61 2 8249 000

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au / oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45023

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45023&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000CPH2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.