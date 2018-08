IRW-News: Creso Pharma Limited : Creso Pharma stärkt seine Marktpräsenz im Vereinigten UK durch eine Geschäftsvereinbarung mit Pharmacare Europe zur Vermarktung von cannaQIX® und weiteren Produkten

IRW-PRESS: Creso Pharma Limited : Creso Pharma stärkt seine Marktpräsenz im Vereinigten UK durch eine Geschäftsvereinbarung mit Pharmacare Europe zur Vermarktung von cannaQIX® und weiteren Produkten

Creso Pharma stärkt seine Marktpräsenz im Vereinigten UK durch eine Geschäftsvereinbarung mit Pharmacare Europe zur Vermarktung von cannaQIX® und weiteren Produkten

Wichtigste Fakten:

- Creso Pharma unterzeichnet mit Pharmacare Europe eine Geschäftsvereinbarung, um die Vermarktung und den Vertrieb seiner einzigartigen CBD-Nutrazeutika-Produktlinie cannaQIX® auf Hanfbasis sowie weiterer Gesundheitsprodukte für den menschlichen Konsum in UK voranzutreiben

- Die Produkte werden unter der Pharmacare-Dachmarke Naturopathica vermarktet, die den Einstieg in die europäischen Märkte ermöglicht

- Pharmacare ist ein wichtiger Vertriebspartner für die großen britischen und europäischen Einzelhandelsketten mit mehr als 10.000 Verkaufsstellen

- Gleichzeitig dehnt Creso Pharma gemeinsam mit Precision Health seine Marketing- und Vertriebsaktivitäten über seine Internethandelsplattform in UK auf die internationalen Märkte aus

- Die Schweizer Regulierungsbehörden haben ein Freiverkaufszertifikat für den Export der Produkte aus der Schweiz nach UK ausgestellt

21. August 2018, Creso Pharma Limited (ASX:CPH, das Unternehmen oder Creso) freut sich bekannt zu geben, dass mit der in UK ansässigen Firma Pharmacare Europe eine Geschäftsvereinbarung unterzeichnet wurde, welche die Vermarktung und den Vertrieb seiner CBD-Nutrazeutika-Produktlinie auf Hanfbasis für die menschliche Gesundheit - cannaQIX® - sowie weiterer Produkte in UK und möglicherweise auch in weiteren europäischen Ländern regelt.





cannaQIX® - ein einzigartiges, standardisiertes Nutrazeutikum mit einer geschützten Verabreichungsformulierung, das biologischen Hanfextrakt aus dem gesamten Spektrum der Pflanze mit CBD, Vitaminen und Zink enthält - wurde für die Reduktion von Stress sowie zur Unterstützung der mentalen Funktionen und Nervenfunktionen entwickelt.

Die Markteinführung erfolgt unter der Pharmacare-Dachmarke Naturopathica - einer von vielen bekannten Pharmacare-Handelsmarken -, deren Produkte in zigtausend Läden in ganz Asien, Amerika und Europa zu finden sind und die alleine in Europa mehr als 10.000 Verkaufsstellen betreibt.

Dr. Miri Halperin Wernli, CEO und Mitbegründerin von Creso Pharma, erklärt: Wir sind begeistert, cannaQIX® in UK gemeinsam mit Pharmacare Europe zu vermarkten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich Cannabis zu Markenprodukte mit unterschiedlichen Verabreichungsformen entwickelt, das den verschiedensten Bedürfnissen und Präferenzen gerecht wird. Mit cannaQIX® bieten wir den Konsumenten ein sicheres und wirksames zertifiziertes Nahrungsergänzungsmittel auf CBD-Basis, das fast überall am Markt ohne Rezept erhältlich ist.

Der Erfolg von Pharmacare leitet sich von der Innovationskraft des Unternehmens ab, die sehr gut zu unserem eigenen Innovationsanspruch passt. Diese Partnerschaft ist für uns ein bedeutender Meilenstein im Rahmen der weiteren Expansion unseres Vertriebsnetzes und unserer Marktpräsenz in UK und Europa.

Trishina Singh von PharmaCare Europe meint: Wir freuen uns schon darauf, in Zusammenarbeit mit unserem Partner Creso Pharma dessen faszinierende, innovative und vielfältige Produktpalette zu vertreiben. Wenn wir unsere bestehenden Vertriebsnetze in Europa und den steigenden Bedarf an Produkten dieser Art in Betracht ziehen, dann sehen wir einer äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen.

Die Markteinführung ist im Oktober 2018 geplant.

Gleichzeitig mit der Unterzeichnung dieses Abkommens dehnt Creso Pharma gemeinsam mit Precision Health seine Marketing- und Vertriebsaktivitäten über seine Internethandelsplattform in UK auf die internationalen Märkte aus. Diese Marketing- und Handelsinitiativen bieten Creso die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, in denen das Unternehmen noch nicht vertreten ist.

Über cannaQIX®

Die cannaQIX®-Produktserie umfasst CBD-Nutrazeutika auf Hanfbasis, die Cresos geschützte und innovative Verabreichungstechnologie beinhalten. Sie enthalten organischen Hanfextrakt aus dem gesamten Spektrum der Pflanze sowie CBD, Vitamine und Zink und dienen der Stressreduktion sowie der Unterstützung mentaler Funktionen und Nervenfunktionen.

Das eigens entwickelte Verabreichungssystem auf Basis der QIX-Technologie enthält Paprika (Capsicum), der die Blutzirkulation im Mund beschleunigt und die orale bzw. sublinguale Aufnahme von CBD, Vitaminen und Zink in den Blutstrom begünstigt. Das Produkt ist sicher, gut verträglich, hat keine euphorisierende oder suchterzeugende Wirkung und ist zuckerfrei.

Die standardisierte, auf den Endverbraucher abgestimmte Stärke und Rezeptur erlaubt eine exakte Dosierung, sodass eine zuverlässige und stabile Nuzten über mehrere Tage hinweg erzielt werden.

Die cannaQIX®-Produktlinie wurde nach den Standards der Guten Herstellungspraxis (GMP) entwickelt und wird in der Schweiz von Cresos Partner, dem Schweizer Lebensmittel- und Pharmaentwicklungsunternehmen Domaco, Dr. med Aufdermaur AG (Domaco), im Einklang mit den strengen Schweizer Qualitätsanforderungen hergestellt.

Anfragen richten Sie bitte an das Unternehmen:

EverBlu Capital

Level 39, Aurora Place

88 Phillip Street, Sydney, NSW 2000

E: info@everblucapital.com

Tel: +61 2 8249 0000

Über Creso Pharma

www.cresopharma.com

Creso Pharma bietet Mensch und Tier das Beste im Cannabis für ein besseres Leben. Creso Pharma bereichert die Cannabisbranche mit seinem pharmazeutischen Fachwissen und seiner konsequenten Methodik und bemüht sich bei seinen Produkten um höchste Qualität. Das Unternehmen entwickelt Therapeutika, Nutrazeutika und Lifestyle-Produkte auf Cannabis- und Hanfbasis und erzielt mit seinen Gesundheitsprodukten für Mensch und Tier eine große Reichweite bei Patienten und Konsumenten. Creso richtet sich bei der Entwicklung und Herstellung seiner Produkte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) als Bezugsgröße für hervorragende Qualität und kann in der Schweiz auf erste Produktregistrierungen verweisen. Das Unternehmen besitzt die internationalen Rechte an einer Reihe einzigartiger und geschützter innovativer Verabreichungstechnologien, welche die Bioverfügbarkeit und Absorption von Cannabinoiden verbessern.

Über Pharmacare Europe

http://pharmacareeurope.com/

Pharmacare Europe ist in Europa sowie im Nahen (und Mittleren) Osten tätig und vertreibt seine Produkte über Apotheken, im Einzelhandel und im Internet. Sein Marktdebüt in Europa feierte PharmaCare im Jahr 2007 mit der führenden Kosmetikmarke Skin Doctors, mit welcher im Hautpflegesektor der Übergang von einer produktbezogenen zu einer bedarfsbezogenen Vermarktung vollzogen wurde. Auf diesen Erfolg folgte die Markteinführung von Sambucol, einem Nahrungsergänzungsmittel aus Holunderbeeren. Sambucol ist heute in zahlreichen EMEA-Ländern (Europa, Arabien und Afrika) eine bekannte Handelsmarke und entwickelt sich rasch zu einem der beliebtesten Naturprodukte zur Stärkung des Immunsystems.

Im Jahr 2010 erfolgte die Markteinführung von Bioglan, der wachstumsstärksten Pharmacare-Marke, die vor allem in den Bereichen Fischöle, gesunde Gelenke, gesundes Herz, Multivitamine und Probiotika beworben wird und allmählich auch in anderen Produktgruppen Einzug hält.

Im Jahr 2011 übernahm Pharmacare die Marken Promensil und Menoflavon, bei denen es sich um bekannte Handelsmarken gegen Beschwerden in den Wechseljahren handelt.

Die Marken von PharmaCare Europe werden im großen Stil in vielen inner- und außereuropäischen Märkten vertrieben.

Über Domaco, Dr. med Aufdermaur AG

Domaco, Dr. med Aufdermaur AG ist ein Schweizer Lebensmittel- und Pharmaentwicklungsunternehmen, das die Rechte an einer Reihe von innovativen Systemen zur Verabreichung von aktiven Wirkstoffen in galenischer Form besitzt, bei denen Arzneimittel im Sinne der optimierten Absorption aufbereitet und verarbeitet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Creso, sowie deren Geschäftstätigkeit, Strategie, Investitionen, finanzielle Leistungsfähigkeit und Zustand. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "erwartet", "schätzt", "antizipiert", "beabsichtigt", "glaubt" oder " fortfahren" oder deren negative oder ähnliche Abweichungen identifiziert werden. Solche Aussagen sind insgesamt mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich aufgrund von zukünftigen Erwartungen ergeben. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, sind unter anderem allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, Wettbewerb und staatliche Regulierung. Die Warnhinweise gelten für alle in die Zukunft gerichteten Aussagen, die Creso und den in seinem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle zukunftsgerichteten Aussagen nur auf das Datum dieser Mitteilung, und Creso ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

