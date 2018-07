IRW-News: Creso Pharma Limited : Creso Pharma Limited veröffentlicht Unternehmenspräsentation

IRW-PRESS: Creso Pharma Limited : Creso Pharma Limited veröffentlicht Unternehmenspräsentation

Creso Pharma Limited veröffentlicht Unternehmenspräsentation

30. Juli 2018, Creso Pharma Limited (ASX: CPH, FRA: 1X8) (Creso oder das Unternehmen) freut sich die aktuelle Unternehmenspräsentation zu veröffentlichen.



Creso entwickelt Therapeutika, Nutrazeutika und Lifestyle-Produkte auf Cannabis- und Hanfbasis. Das Unternehmen bereichert die Cannabisbranche mit seiner pharmazeutische Expertise um eine Reihe von hochqualitativen Cannabis und Hanfprodukten zu entwickeln, produzieren und vermarkten, um das Leben von Menschen und Tieren zu verbessern.

Link: Creso Pharma Investorenpräsentation - https://www.irw-press.com/tl_files/pdf/CresoCorporatePresentationJuly2018_DEneu.pdf

Creso besitzt die internationalen Rechte an einer Reihe von einzigartigen und geschützten innovativen Verabreichungstechnologien, welche die Bioverfügbarkeit und Absorption von Cannabinoiden verbessern.

Das Unternehmen nutzet Pharmakompetenz in einem sich stetig weiterentwickelnden Cannabis-Produkt Marktumfeld und bringt pharmazeutische Sorgfalt und Qualitatsdenken in die entwickelten Produkte ein. Creso bietet die aus den Inhaltsstoffen von Cannabis hervorgehenden Vorteile, in verschiedenen innovativen Formen und Abgabesystemen um das Leben von Tieren und Menschen zu verbessern.

Creso hebt sich von dem überlaufenen Markt fur Cannabisprodukte ab:

- Das Unternehmen hat den Ruf erworben Produkte von hochster Qualitat zu liefern, die den Regeln des sich stetig entwickelnden regulatorischen Umfelds entsprechen

- Das Unternehmen bietet nur Produkte an, die klar definierte & standardisierte Dosierungen von Cannabis und Hanfbestandteilen enthalten, hauptsächlich CBD

- Creso Pharma ist uberzeugt, dass Vertrauen und Zuverlässigkeit die Schlusselfaktoren fur anhaltenden Erfolg sind

Nach der erfolgreichen, Umsätze generierenden doppelten Produkteinführung von cannaQIX® und anibidiol® sowie ersten Bestellungen in den Beneluxstaaten notiert das Unternehmen nun auch an der Frankfurter Börse.

Bitte entnehmen Sie die aktuelle Präsentation des Unternehmens dem Link: Creso Pharma Investorenpräsentation - https://www.irw-press.com/tl_files/pdf/CresoCorporatePresentationJuly2018_DEneu.pdf

Über Creso Pharma

Creso Pharma liefert das beste Cannabis, um das Leben von Menschen und Tieren zu verbessern. Das Unternehmen bereichert die Cannabisbranche mit seinem pharmazeutischen Fachwissen und seiner konsequenten Methodik und bemüht sich bei seinen Produkten um höchste Qualität. Es entwickelt Therapeutika, Nutrazeutika und Lifestyle-Produkte auf Cannabis- und Hanfbasis und erzielt mit seinen Gesundheitsprodukten für Mensch und Tier eine große Reichweite bei Patienten und Konsumenten. Creso richtet sich bei der Entwicklung und Herstellung seiner Produkte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) als Bezugsgröße für hervorragende Qualität und kann in der Schweiz auf erste Produktregistrierungen verweisen. Das Unternehmen besitzt die internationalen Rechte an einer Reihe einzigartiger und geschützter innovativer Verabreichungstechnologien, welche die Bioverfügbarkeit und Absorption von Cannabinoiden verbessern.

Anfragen von Investoren

EverBlu Capital

Tel.: +61 2 8249 0000

E-Mail: info@everblucapital.com

Anfragen von Investoren - Europa

DGWA GmbH

Tel.: +49 69 247 471 047

E-Mail: info@dgwa.org

