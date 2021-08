IRW-News: Core One Labs Inc.: Virtual Town Hall Präsentation von Core One Labs enthüllt, dass das Unternehmen kurz vor der Produktion von biosynthetischem Psilocybin steht:

IRW-PRESS: Core One Labs Inc.



: Virtual Town Hall Präsentation von Core One Labs enthüllt, dass das Unternehmen kurz vor der Produktion von biosynthetischem Psilocybin steht:

Durchbruch auf dem Gebiet der Psychedelika nach erfolgreicher Entwicklung erwartet

Vancouver, British Columbia, Kanada - 4. August 2021 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das "Unternehmen" oder "Core One") ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, psychedelische Arzneimittel auf den Markt zu bringen, mittels der Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen in API-Qualität, der Weiterentwicklung von psychedelisch unterstützten Behandlungen und der Integration neuartiger Verabreichungssysteme. Das Unternehmen freut sich, Informationen über den aktuellen Entwicklungsstand und den Zeitplan seiner bahnbrechenden Psilocybin-Technologie bekannt zu geben, die von Dr. Robert E.W. Hancock, Executive Chairman, während der Virtual Town Hall am 4. August 2021 präsentiert wurden.

Patent ist fertig

"Wir haben bereits ein Patent geschrieben, das wir heute einreichen könnten, aber wir warten mit der Einreichung des Patents, bis wir alle möglichen Modifikationen an der Technologie ausgearbeitet haben, die ein Konkurrent verwenden könnte, um sie zu replizieren: .... Es ist von großem Wert, diese Technologie als Eigentum zu erhalten", erklärte Dr. Hancock. Zum jetzigen Zeitpunkt schätze ich, dass wir in etwa einem Monat das Patent einreichen und im darauffolgenden Monat weitere Informationen über die Technologie bekannt geben können.

Angesichts der realen Chancen für eine substanzielle Rentabilität tut Core One alles, um sicherzustellen, dass seine Technologie gut geschützt ist.

Potenzielle Rentabilität

"Derzeit ist Psilocybin [sehr] teuer [wenn es chemisch oder aus Pilzen hergestellt wird].... Wir haben geschätzt, dass wir es wesentlich günstiger herstellen können", erklärte Dr. Hancock. Dabei werden die Kosten für das Ausgangsmaterial, die Ausrüstung, die Arbeitskräfte und die Reinigung berücksichtigt, so dass Core One Labs in der Lage ist, das preisgünstigste Psilocybin auf dem Markt herzustellen.

Biosynthetische Produktion

Die firmeneigene Produktionsmethode von Core One Labs wird die Art und Weise, wie die Industrie Psilocybin herstellt, neu definieren. "Die (gängige) Methode, die wir für die Produktion und Extraktion von Psilocybin verwenden, hat sich bewährt. Die Produktionsmethode selbst ist ein Teilbereich der Produktionstechnologie, der so genannte 'rekombinante' Produktionstechnologie, die für wirklich gängige Substanzen wie Insulin, menschliche Wachstumshormone oder Aminosäuren verwendet wird", erklärte Dr. Hancock.

Strategische Partnerschaft

Core One hat mit einer der weltweit führenden Institutionen zusammengearbeitet, um seine Forschung zu beschleunigen und die Entwicklung seiner Technologie voranzutreiben. "Die University of British Colombia gehört zu den 30 besten Universitäten der Welt ... Die Zusammenarbeit mit der UBC ermöglicht uns den Zugang zu einer enormen Geräteinfrastruktur und hervorragenden Köpfen", so Dr. Hancock.

Dr. Robert E.W. Hancock lieferte wichtige Updates zu den Aktivitäten von Core One, und wir empfehlen Ihnen, sich eine Aufzeichnung der Virtual Town Hall-Präsentation auf unserer Website www.core1labs.com anzusehen. Die Videoaufzeichnung der Veranstaltung wird innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der Live-Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Über Core One Labs Inc.

Core One ist ein auf biotechnologische Forschungsarbeiten und Technologien spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt darin besteht, psychedelische Arzneimittel durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelikagestützte Psychotherapien auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten oralen Dünnfilmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich im Mund sofort auflöst und organische Moleküle in exakten Mengen an den Blutkreislauf abgibt. Dadurch ist eine hervorragende Bioverfügbarkeit garantiert. Das Unternehmen hat die Absicht, die Technologie weiterzuentwickeln und auf psychedelische Wirkstoffe, wie etwa Psilocybin, anzuwenden. Core One ist außerdem an medizinischen Versorgungseinrichtungen beteiligt, in denen insgesamt mehr als 275.000 Patienten betreut werden. Über diese Versorgungseinrichtungen, die Einbindung seines geistigen Eigentums, sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu psychedelikagestützten Therapien und Behandlungsmethoden mit neuartigen Medikamenten will das Unternehmen um eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen ansuchen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb eines genehmigten regulatorischen Rahmens eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60841

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60841&tr=1

