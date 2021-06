IRW-News: Core One Labs Inc.: Korrekturmeldung: Core One Labs steht kurz vor provisorischem Patentschutz für seine Psilocybin-Biosynthese

IRW-PRESS: Core One Labs Inc.



: Korrekturmeldung: Core One Labs steht kurz vor provisorischem Patentschutz für seine Psilocybin-Biosynthese

Vancouver, British Columbia, Kanada - 12. Juni 2021 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. (Vocan) - eine Firma, die eines von nur wenigen Labors mit einer von Health Canada gewährten Sonderlizenz (Controlled Drugs and Substances Dealer) betreibt - angekündigt hat, dass sie sich in der Endphase der provisorischen Patentanmeldung für den Schutz seines proprietären Systems zur biosynthetischen Herstellung von Psilocybin befindet. Die Fertigstellung der Antragsunterlagen wird in den kommenden Tagen erwartet; dann wird die provisorische Patentanmeldung beim Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office) eingereicht.

In den letzten vier Monaten hat Vocan bei der Weiterentwicklung seines Verfahrens zur Herstellung von biosynthetischem Psilocybin große Fortschritte erzielt und damit begonnen, Datenmaterial für einen provisorischen Patententwurf zu sammeln. Wir gehen somit davon aus, dass unsere provisorische Patentanmeldung in Kürze erfolgen kann.

Das Verfahren der Extraktion von Psilocybin natürlichen Ursprungs aus einer Wirtspflanze ist ineffizient und sehr kostspielig, ebenso wie synthetische Verarbeitungsmethoden. Vocans provisorische Patentanmeldung für die biosynthetische Verarbeitung von Psilocybin bietet eine Lösung für die zahlreichen Einschränkungen hinsichtlich Ineffizienz und Kosten, mit denen die aktuellen Methoden der Psilocybinherstellung behaftet sind. Dank der engen Partnerschaft mit der University of British Columbia (UBC) und des gemeinsamen Ansatzes, den UBC und Vocan bei der Herstellung von biosynthetischem Psilocybin verfolgen, wird sich die Möglichkeit der Herstellung eines Produkts herauskristallisieren, das in Qualität und Konzentration konsistent und stereochemisch mit dem natürlich vorkommenden Wirkstoff vergleichbar ist. Core One ist der festen Überzeugung, dass im Rahmen dieser Zusammenarbeit jene Zuverlässigkeit erreicht werden kann, welche für die empirische, klinische und medizinische Psychedelikaforschung notwendig ist.

In dem Maße, wie innovative Unternehmen in den Markt für medizinische Psychedelika drängen und immer mehr Forscher und Organisationen darum rittern, den therapeutischen und medizinischen Nutzen von Psilocybin weiterzuentwickeln, wird auch der Bedarf an einer stabilen und konsistenten Lieferkette steigen. Core One ist der Ansicht, dass seine Methode der biosynthetischen Herstellung von Psilocybin für die Entwicklung von psychedelischen Arzneimitteln und klinischen Branchen weltweit von großem Interesse ist und erhebliche Kosteneinsparungen sowie bedeutsame Verbesserungen in puncto Wirksamkeit mit sich bringt.

Die Einreichung des Patentantrags für das von Core One Labs entwickelte revolutionäre System der biosynthetischen Herstellung von Psilocybin steht kurz bevor; in wenigen Tagen wird es soweit sein. Damit könnte sich das Unternehmen als führender Anbieter von Psilocybin in pharmazeutischer API-Qualität positionieren, was letztendlich sowohl für Aktionäre als auch andere Stakeholder einen entsprechenden Wertzuwachs nach sich ziehen könnte. Wir haben ein erstklassiges Team zusammengestellt, das unser biosynthetisiertes Psilocybin promotet und an andere Großunternehmen, die ebenfalls an therapeutischen Lösungen auf Basis von Psychedelika arbeiten, verkauft. In Anbetracht des aktuellen Psilocybinpreises von mehr als 7000 US-Dollar pro Gramm orten wir in diesem Bereich enormes Gewinnpotenzial, erklärt Joel Shacker, CEO des Unternehmens.

Über Core One Labs Inc.

Core One. ist ein biotechnologisches Research- und Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich darauf spezialisiert hat, psychedelische Medikamente durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten, dünnen oralen Filmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich sofort auflöst, wenn er in den Mund genommen wird, und organische Moleküle in präzisen Mengen an den Blutkreislauf abgibt, wobei eine hervorragende Bioverfügbarkeit aufrechterhalten wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie weiterzuentwickeln und bei psychedelischen Verbindungen, wie z.B. Psilocybin, anzuwenden. Core One besitzt auch eine Beteiligung an medizinischen Kliniken, die zusammen eine Datenbank mit über 275.000 Patienten unterhalten. Durch diese Kliniken, die Integration seines geistigen Eigentums, die Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit psychedelischen Behandlungen und neuartigen Arzneimitteltherapien, beabsichtigt das Unternehmen, eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungen für psychische Gesundheitsstörungen zu erlangen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb eines genehmigten regulatorischen Rahmens eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

