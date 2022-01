IRW-News: Core Assets Corp.: Core Assets gibt Veränderungen in der Geschäftsführung und im Advisory Board bekannt

IRW-PRESS: Core Assets Corp.: Core Assets gibt Veränderungen in der Geschäftsführung und im Advisory Board bekannt

Vancouver, 24. Januar 2022 - Core Assets Corp., (Core Assets oder das Unternehmen) (CSE:CC) (FSE:5RJ WKN:A2QCCU) (OTCQB:CCOOF) gibt bekannt, dass Monica Barrington zum Vice-President of Exploration, Joel Faltinsky als Director und David Gower als Technical Advisor des Unternehmens ernannt wurden. Des Weiteren gibt das Unternehmen den Rücktritt von Scott Rose als Director des Unternehmens bekannt.

Frau Barrington ist eine in Atlin ansässige Explorationsgeologin. Sie schloss ihr geowissenschaftliches Studium an der Memorial University of Newfoundland mit einem Bachelor of Science (mit Auszeichnung) ab und verfügt über insgesamt 9 Jahre Erfahrung in der Forschung und Mineralstoffexploration in Ostkanada sowie im Goldenen Dreieck und im Atlin Mining Camp im Nordwesten von British Columbia. Bevor sie zum Core Assets Team kam, war Frau Barrington als Senior Project Geologist bei Brixton Metals Corporation beschäftigt, wo sich ihre Arbeit auf die Weiterentwicklung der Porphyr-epithermalen und gebirgsbildenden Goldziele in British Columbia konzentrierte. Während dieser Zeit war sie für die Planung und das Management von regionalen Explorationsprogrammen, Logistik, Genehmigungen und die Einhaltung der Bergbauvorschriften für die Projekte Thorn und Atlin Goldfields verantwortlich.

Herr Faltinsky hat einen Bachelor of Engineering, Electrical & Electronics von der James Cook University in Australien und verfügt über mehr als 8 Jahre Erfahrung im Bergbau- und Rohstoffsektor. Er verfügt über Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Technik, Projektmanagement und Investor Relations in Australien und Kanada bei Unternehmen wie BHP Billiton, BHP Mitsubishi Alliance (BMA), Anglo American, Glencore und Peabody. Herr Faltinsky arbeitete vor allem in der Cannington-Mine von South32 (damals BHP Billiton), einem führenden Produzenten von Blei, Zink und Silber. In jüngster Zeit war er als Investor Relations Manager für Voltaic Minerals Corporation tätig, einem an der TSX Venture Exchange gehandelten Unternehmen, und ist derzeit Vice President von First Phase Media, einer privaten Agentur für digitale Medien, die börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Bergbau und Exploration, Cannabis, Technologie sowie Gesundheitswesen in ganz Kanada betreut.

Herr Gower hat einen Bachelor of Science in Geologie von der St. Francis Xavier University in Nova Scotia und einen Master of Science in Geowissenschaften von der Memorial University of Newfoundland. Er ist seit über 30 Jahren in der Mineralstoffindustrie tätig, unter anderem bei Noranda Inc. (jetzt Glencore Canada Corporation) als Manager der Atlantic Canada Exploration und bei Falconbridge Ltd. Bei Falconbridge Ltd. amtierte Herr Gower als General Manager von Global Nickel and Platinum Group Metal (PGM) Exploration und war Mitglied des Senior Operating Teams, das Finanzbudgets für neue Bergbauprojekte genehmigte. Herr Gower war an zahlreichen Entdeckungen und Projekten zur Minenerschließung beteiligt, unter anderem in Raglan, Mattagami und Sudbury, Kanada, sowie an Neuentdeckungen in Brasilien und Tansania. Derzeit ist er Chief Executive Officer von Emerita Resources Corporation und Director von Alamos Gold und Exploits Discovery Corporation.

Der Präsident und CEO von Core Assets, Nick Rodway meint: Die Geschichte der Entdeckungen von Core Assets hat sich rasant entwickelt, weshalb wir unser Team mit einem jungen, tatkräftigen Management, das von einem erfahrenen Advisory Board unterstützt wird, weiter ausbauen. Wir freuen uns darauf, die Weiterentwicklung des Konzession Blue im Jahr 2022 fortzusetzen und die restlichen Ergebnisse des Explorationsprogramms 2021 vorzustellen. Wir danken Herrn Scott Rose für seine Hilfe bei der Erstnotierung des Unternehmens und seine fortwährende Unterstützung der Core Assets Corp. in Zukunft.

Core Assets hat CEO Views beauftragt, einen Überblick über das Unternehmen, seine Geschäfte und Liegenschaften zu verfassen und zu veröffentlichen. Der Artikel soll Mitte 2022 veröffentlicht werden und wird ausschließlich auf der Website von CEO Views zu finden sein. CEO Views erhält für seine Dienste eine Barvergütung von 9.105,27 $. CEO Views ist unabhängig von Core Assets.

