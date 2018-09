IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain schließt Phase-2-Bohrprogramm auf New Ingerbelle mit weiteren positiven Ergebnissen ab

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain schließt Phase-2-Bohrprogramm auf New Ingerbelle mit weiteren positiven Ergebnissen ab

Copper Mountain schließt Phase-2-Bohrprogramm auf New Ingerbelle mit weiteren positiven Ergebnissen ab

Vancouver (British Columbia), 19. September 2018. Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC, ASX: C6C) (das Unternehmen oder Copper Mountain - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298551) meldet, dass das Unternehmen die Phase 2 ihres dreiphasigen Bohrprogramms auf der Liegenschaft New Ingerbelle abgeschlossen hat und die Ergebnisse sind weiterhin positiv.



New Ingerbelle liegt neben den gegenwärtigen Abbaubetrieben der Mine Copper Mountain (siehe Anhang A für Karte von New Ingerbelle).

Die wichtigsten Ergebnisse der restlichen 14 Bohrungen der Phase 2 schließen ein;

- Bohrung 18IG-24 mit 0,55 % CuÄq über 188 m (0,38 % Cu, 0,45 % Ag, 0,25 g/t Au) einschließlich 0,71 % CuÄq über 114 m (0,49 % Cu, 0,51 g/t Ag, 0,32 g/t Au)

- Bohrung 18IG-26 mit 0,71 % CuÄq über 135 m (0,49 % Cu, 0,97 g/t Ag, 0,32 g/t Au)

- Bohrung 18IG-18 mit 0,37 % CuÄq über 339 m (0,27 % Cu, 0,53 g/t Ag, 0,14 g/t Au)

- Bohrung 18IG-27 mit 0,55% CuÄq über 96 m (0,39 % Cu, 0,69 g/t Ag, 0,23 g/t Au) und

- Bohrung 18IG-18 mit 0,58 % CuÄq über 54 m (0,42 % Cu, 0,80 g/t Ag, 0,23 g/t Au) und 0,62 % CuÄq über 90 m (0,46 % Cu, 0,57 g/t Ag, 0,23 g/t Au)

Gil Clausen, Copper Mountains President und CEO, sagte: Diese Bohrergebnisse zeigen weiterhin, dass New Ingerbelle das Potenzial für eine beachtliche Größe und Bedeutung für das Unternehmen besitzt. Wir haben die Vererzung unter die früheren Ressourcengrenzen beachtlich ausgedehnt, die Ressource wie geplant lateral erweitert und weiter ausgefüllt. Nach Abschluss des Phase-2-Bohrprogramms arbeiten wir jetzt an der Einbindung der Ergebnisse in eine aktualisierte Mineralressource für New Ingerbelle, deren Veröffentlichung wir in Kürze erwarten. Wir glauben, dass New Ingerbelle, als ein Entwicklungsprojekt für das Unternehmen weiter an Bedeutung zunehmen wird und perfekt in unsere organische Entwicklungspipeline der Wachstumsprojekte passen wird.

Copper Mountain begann letztes Jahr mit Phase 1 ein dreiphasiges Bohrprogramm auf der Mine New Ingerbelle, welches erfolgreich historische Daten validierte und bestätigte. Phase 2 die 29 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 10.000 m umfasst, wurde konzipiert, den Ressourcenbereich New Ingerbelle auszudehnen und um die geschlussfolgerten Mineralressourcen in die Ressourcenkategorie Erkundet und Angezeigt umzuwandeln. Nach Abschluss der zweiten Phase sind jetzt die Arbeiten für die Aktualisierung der Ressource im Gange. Es ist geplant, die aktualisierte Ressourcenschätzung vor Ende des dritten Quartals 2018 bekannt zu geben. Signifikante Abschnitte aus den restlichen 14 Bohrungen des Phase-2-Bohrprogramms, die noch nicht veröffentlicht wurden, werden in der Tabelle unten zusammengefasst. Ein Standortplan der Bohrungen des Phase-2-Programms und entsprechende Profilschnitte sind in Anhang B enthalten; eine detaillierte Auflistung der bekannt gegebenen Bohrungen findet sich in Anhang C.

BohruAzimuNeigungswLängvon(bis AbschnCu%Ag Au CuÄq%

ng t inkel e m) (m) itt g/t g/t*

(m)

18IG-118 -48 426 6,0 36,030,0 0,10,370,080,22

16 6

372,402,30,0 0,20,420,110,30

0 0 2

18IG-32 -51 540 435,474,39,0 0,20,450,130,33

17 0 0 4

18IG-77 -45 439,31,0370,339,0 0,20,530,140,37

18 3 0 7

incl. 157,211,54,0 0,30,820,170,50

0 0 8

incl. 220,265,45,0 0,50,920,230,68

0 0 2

incl. 271,328,57,0 0,30,550,180,43

0 0 1

18IG-21 -51 538 51,084,033,0 0,21,020,080,35

19 9

402,456,54,0 0,20,320,120,28

0 0 0

18IG-23 -51 603 120,135,15,0 0,21,070,070,32

22 0 0 6

330,384,54,0 0,20,570,170,38

0 0 6

468,522,54,0 0,20,450,170,38

0 0 6

18IG-194 -45 150 12,039,027,0 0,41,070.3 0,67

23 6

18IG-284 -55 294 19,03,.017,0 0,30,650,210,47

24 3

102,291,188,0 0,30,450,250,55

0 0 8

incl 177,291,114,0 0,40,510,320,71

0 0 9

18IG-155 -58 147 7,3 66,059,0 0,20,660,160,38

25 6

18IG-42 -57 381 44,087,043,0 0,30,720,190,45

26 2

117.168,51,0 0,20,540,140,33

0 0 3

231,366,135,0 0,40,970,320,71

0 0 9

18IG-335 -58 270 36,0132,96,0 0,30,690,230,55

27 0 9

18IG-6 -55 425 54,075,021,0 0,20,760,210,44

28 9

93,0123,30,0 0,20,560,130,30

0 1

147,201,54,0 0,40,800,230,58

0 0 2

246,276,30,0 0,30,410,600,77

0 0 7

315,405,90,0 0,40,570,230,62

0 0 6

18IG-45 -48 449 15,0302,287,0 0,10,350,120,27

29 0 9

incl 59,0107,48,0 0,20,480,210,41

0 7

329,350,21,0 0,50,970,340,76

0 0 3

*CuÄq % basiert nur auf Metallgehalt, da die historischen Ausbringungsraten noch nicht verifiziert wurden. Die für die Berechnung angenommenen Metallpreise sind US$2,75/Pfund Cu, US$1,250/Unze Au und US$16/Unze Ag.

Erklärung zu den sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Daten, die von Peter Holbek, B.SC (Hons), M.Sc. P. Geo., zusammengestellt wurden. Peter Holbek ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den hier behandelten Mineralisierungsstil und Lagerstättentyp und die Tätigkeiten, die er als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves in der Fassung von 2012 ausübt. Peter Holbek stimmt der Aufnahme der Informationen auf der Basis seiner Daten in Form und Inhalt dieser Pressemitteilung zu.

Peter Holbek ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 und hat die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Copper Mountains Flaggschiff-Asset ist die sich zu 75% in Unternehmensbesitz befindliche Mine Copper Mountain unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia. Die Mine Copper Mountain produziert ungefähr 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr und beherbergt eine große Kupferressource, die in seitlicher Richtung und zur Tiefe offen ist. Copper Mountain besitzt ebenfalls das genehmigte in der Entwicklungsphase befindliche Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien sowie ein ausgedehntes 379.000 Hektar großes, äußerst vielversprechendes Landpaket in der Region Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel CMMC und an der Australian Stock Exchange unter dem Kürzel C6C gehandelt.

Weitere Informationen finden sie auf der Webseite des Unternehmens: www.CuMtn.com.

Für das Board von

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

Gil Clausen-

Gil Clausen, P.Eng.

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Letitia Wong, Vice President Corporate Development & Investor Relations

Tel.: 604-682-2992 E-Mail: letitia.wong@cumtn.com or

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 ext. 238 E-Mail: dan.gibbons@CuMtn.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Webseite: www.CuMtn.com

Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten - u.a. etwa (i) die Einstellung des Handels an der ASX; (ii) der Beginn des Handels der CDIs von CMMC; und (iii) die Umsetzung des Arrangements - behaftet sind. Diese Aussagen können in erheblichem Maße von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen in der Zukunft abweichen. Die Leser werden ersucht, die vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu konsultieren, und hier vor allem die aktuellen Berichte, in denen wichtige Risikofaktoren aufgezeigt werden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu prüfen oder zu bestätigen bzw. Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

ANHANG A: LAGE NEW INGERBELLE

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44626/19092018_DE_CMMC.001.png

ANHANG B: KARTE DER PHASE-2-BOHRUNGEN

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44626/19092018_DE_CMMC.002.png

ANHANG B: PROFILSCHNITTE - Profilschnitt, Blick nach Norden mit Bohrergebnissen der Phase-1 und Phase-2-Bohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44626/19092018_DE_CMMC.003.png

ANHANG C: New Ingerbelle Bohrungen 2018

Bohrung EASTING*NORTHINGHöhenlagLänge

* e

18IG-16 677329 5468082 993 426

18IG-17 677136 5467666 1124 540

18IG-18 677325 5468083 993 439

18IG-19 677296 5467712 1122 538

18IG-20 677362 5467874 1014 198

18IG-21 677357 5467870 1015 116

18IG-22 677463 5467766 1104 603

18IG-23 677123 5467823 1039 150

18IG-24 677118 5467829 1040 294

18IG-25 677124 5467819 1040 147

18IG-26 677126 5467818 1040 381

18IG-27 677118 5467827 1040 270

18IG-28 677355 5467871 1015 425

18IG-29 677390 5467896 1014 449

Die Kernbohrungen, die rund um die Uhr laufen, verwenden Bohrgestänge mit einem NQ2-Durchmesser. Das Bohrklein und die Bohrkerne werden in Holzkisten verpackt, die am Ende jeder Schicht in den Bereich für die Bohrkernprotokollierung gebracht werden. Die Bohrkernansatzpunkte werden mit einem Differential-GPS vermessen und in den Bohrlöchern werden mittels eines Reflex-Gerätes ungefähr alle 30 bis 80m Messungen durchgeführt vorbehaltlich des Gesteinszustands und der Bohrlochlänge. Die Bohrkerne werden protokolliert und Probenmarken werden in den Kisten befestigt, wo die Proben entnommen werden. Die Kerne werden ebenfalls fotografiert. Die Bohrkernausbringung liegt immer bei oder nahe 100% ausgenommen Verwerfungszonen. Alle für die Analyse bestimmten Proben haben eine Länge von 3m. Der Bohrkern wird mit einer Diamantsäge halbiert und die Proben werden von Mitgliedern des Explorationsteams zum Analysenlabor der Mine transportiert. Die Proben werden sortiert, gewogen, getrocknet und zerkleinert bevor sie zu Pulver (75% kleiner als -200mesh (Siebweite)) zermahlen werden. Cu und Ag werden mittels XRF analysiert und Proben mit >0,4% Cu werden erneut mittels Atomabsorption analysiert. Das Probenpulver aller Proben mit >0,1% Cu wird an ein kommerzielles Labor zur Goldanalyse transportiert. Dort wird der Goldgehalt entweder durch die Brandprobe oder Lösen in Königswasser mit anschließender AA-Analyse bestimmt. Zusätzlich wird jede 10. Probe mittels ICP-AES auf 35 Elemente analysiert einschließlich Cu und Ag, was eine Kontrolle für das Labor auf dem Minengelände bietet neben der Zugabe von Standards und Leerproben. Alle Probenpulver und groben Rückstände werden aufbewahrt.

Die Abschnittsgehalte sind längengewichtete Durchschnittsgehalte, wofür nicht gedeckelte Gehalte verwendet werden. Für weitere Informationen über den Grundbesitz des Projekts, die Geschichte, Produktionsdaten, Geologie und Vererzung wird der Leser auf die mit dem kanadischen Standard NI 43-101 konformen Berichte verwiesen, die unter dem Unternehmensnamen auf der SEDAR-Webseite eingereicht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44626

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44626&tr=1

