IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain meldet Neuzugänge im Management

Copper Mountain meldet Neuzugänge im Management

Vancouver, British Columbia - 16. Juli 2018 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C - https://www.youtube.com/watch?v=NqDcU2k6tH8&t=2s) (Copper Mountain oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Letitia Wong zum Vice President, Corporate Development and Investor Relations und die Ernennung von Lance Newman zum Vice President, Project Development bekannt zu geben.



Beide Ernennungen treten heute in Kraft.

Gil Clausen, President und CEO von Copper Mountain, sagte dazu: Wir freuen uns sehr über den Eintritt von Letitia und Lance in das Team von Copper Mountain. Das Unternehmen wird in dieser spannenden Wachstumsphase, die wir gerade beginnen, enorm von ihrem umfangreichen Know-how und ihren Fähigkeiten profitieren. Im Namen des Managementteams und des Board of Directors begrüßen wir sie beide im Unternehmen.

Letitia Wong war zuletzt Vice President, Corporate Development bei Brio Gold Inc., das im Mai 2018 übernommen wurde. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, strategische Transaktionen, Finanzen und Investor Relations in der Bergbaubranche. Frau Wong war außerdem Vice President, Investor Relations bei der Augusta Resource Corporation, die im Juli 2014 übernommen wurde, Arizona Mining und Ventana Gold, das im März 2011 übernommen wurde. Frau Wong war davor auch als Director of Investor Relations bei Yamana Gold tätig. Sie hat einen Bachelor of Commerce-Abschluss in Finanzen der Sauder School of Business an der University of British Columbia und ist CFA-Charterholder.

Lance Newman war zuletzt Senior Vice President, Technical Services bei Brio Gold Inc. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Projektmanagement und in der Erschließung, Konzentration, Verhüttung und Veredelung von Grund- und Edelmetallen. Herr Newman war außerdem Vice President, Project Development bei der Augusta Resource Corporation und hatte zuvor verschiedene leitende technische Positionen bei Stillwater Mining Company und Gold Fields Limited inne. Herr Newman hat einen Bachelor of Science in Chemie von der Rhodes University und ist Absolvent des Management Advancement Program an der University of Witwatersrand Graduate School of Business.

Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten - u.a. etwa (i) die Einstellung des Handels an der ASX; (ii) der Beginn des Handels der CDIs von CMMC; und (iii) die Umsetzung des Arrangements - behaftet sind. Diese Aussagen können in erheblichem Maße von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen in der Zukunft abweichen. Die Leser werden ersucht, die vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu konsultieren, und hier vor allem die aktuellen Berichte, in denen wichtige Risikofaktoren aufgezeigt werden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu prüfen oder zu bestätigen bzw. Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

