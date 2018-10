IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain gibt positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Kupferprojekt Eva bekannt

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain gibt positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Kupferprojekt Eva bekannt

Copper Mountain gibt positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Kupferprojekt Eva bekannt

Vancouver, B.



C., 1. Oktober 2018 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX:CMMC | ASX:C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen") freut sich, positive Ergebnisse aus seiner Machbarkeitsstudie ("Feasibility Study") zu seinem zu 100% eigenen Eva Copper Project ("Eva" oder "the Project") mit Sitz in Queensland, Australien, bekannt zu geben.

Highlights der Machbarkeitsstudie

Die Highlights aus der Eva Machbarkeitsstudie sind nachfolgend zusammengefasst. Alle Kosten und Werte verwenden bankübliche Metallpreise mit langfristigen Metallpreisen von $3,08 pro Pfund Kupfer und $1.310 pro Unze Gold. Die für die Jahre 1 bis 3 verwendeten Wechselkurse zwischen Australischem Dollar und US-Dollar betragen 1,40:1 (Spot), 1,38:1 und 1,36:1, gefolgt von 1,35:1 langfristig. Alle Dollars sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Barwert nach Steuern (NPV) (8%) $256M

Interne Rendite nach Steuern (IRR) 28%

Jährliche Kupferäquivalenzproduktion (CuEq)129 Mio.

in Pfund

den

ersten zwei vollen Jahren(1)

Jährliche Produktion von 98 Mio.

Kupferäquivalenten Pfund

(

CuEq) (1) (volle Jahre 1-9)

Jährliche Kupferproduktion in den ersten 121 Mio.

zwei Jahren Pfund

Jährliche Kupferproduktion (volle Jahre 90 Mio.

1-9) Pfund

Minenleben 12 Jahre

C1 Barkosten (pro Pfund produziertes $1.74

Kupfer)

(1,2)

Anfangskapitalkosten 350 Mio. $

(1) Geht von einem Wechselkurs von 1,35:1 zwischen Australischem Dollar und US-Dollar aus und von einem langfristigen Metallpreis von 3,08 US-Dollar pro Pfund Kupfer und 1.310 US-Dollar pro Unze Gold. CuEq wird unter Verwendung von Wiederherstellungen von 93% Cu und 78% Au berechnet.

(2) Abzüglich der Nebenproduktgutschriften.

"Die Ergebnisse der Eva Machbarkeitsstudie zeigen deutlich die Qualität und Größe dieser Anlage", kommentierte Gil Clausen, President und CEO von Copper Mountain. "Eva hat das Potenzial, unserer operativen Basis einen signifikanten Cashflow zu verschaffen, mit einer der niedrigsten Kapitalintensitäten für kurzfristige Greenfield-Projekte überhaupt, in der besten Bergbaugerichtsbarkeit der Welt."

Herr Clausen fügte hinzu: "Unsere Absicht ist es, die Investitionsausgaben durch die Restrukturierung unserer aktuellen Verschuldung und des internen Cashflows unverwässert zu finanzieren. Wir befinden uns derzeit in fortgeschrittenen Diskussionen über Schuldtiteloptionen und prüfen die beste Alternative für Aktionäre. Bis wir eine endgültige Vollfinanzierungslösung haben, die wir in den kommenden Monaten erwarten, werden wir weder mit dem Bau beginnen noch hohe Projektkosten verursachen. Unser Ziel ist es, unseren Aktionären risikoarme und werthaltige Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten, und wir werden bei der Finanzierung unserer Wachstumspläne konservativ sein. Die organische Wachstumspipeline am Copper Mountain ist beeindruckend und wird unserer Meinung nach weitgehend intern finanziert."

Herr Clausen fuhr fort: "Darüber hinaus geht diese Machbarkeitsstudie davon aus, dass die Ressourcen in der Oxidschicht, die als Abfall behandelt werden, keinen Nutzen haben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Oxidkupfer bei Eva auf der Grundlage vorläufiger Auswaschungstests wirtschaftlich gewinnbar sein könnte. Ein metallurgisches Testprogramm wird derzeit durchgeführt, und wir gehen davon aus, dass wir unsere Bewertung Anfang 2019 abschließen werden."

Bergbau und Verarbeitung

Das Eva-Kupferprojekt ist als mittelgroßer Lkw-Schaufel-Kupfer-Gold-Tagebaubetrieb konzipiert. Die Grubenkonstruktionen für die fünf Lagerstätten, die das Eva Copper Project, Little Eva, Turkey Creek, Bedford, Lady Clayre und Ivy Ann umfassen, basierten auf einer Lerchs-Grossmann-Optimierung bei 2,75 US-Dollar pro Pfund Kupferpreis, die ausschließlich aus gemessenen und angezeigten Mineralressourcen generiert wurde. Die Mining-Kosten basieren auf einem First-Principles-Modell, das auf lokalen Kosten für wichtige Inputs basiert. Little Eva besteht aus sechs Pushback-Phasen, während Turkey Creek und Bedford jeweils auf zwei Phasen basieren. Lady Clayre und Ivy Ann sind jeweils einphasige Grubenentwicklungen. Die Grubenplanung erfolgte unter geotechnischen Gesichtspunkten, wobei die Breite der Fahrbahnplanung für die vorgeschlagene Fördertechnik ausreichend war. Die Grube Little Eva wird während des 9-jährigen aktiven Bergbauplans des Projekts abgebaut, wobei Turkey Creek und die kleineren Satellitengruben gleichzeitig in den Zeitplan verteilt werden. Die Gruben Little Eva und Turkey Creek machen etwa 91% der Mineralreserven des Projekts aus. Mittel- und niedriggradige Halden werden in den letzten drei Jahren der Minenlaufzeit verarbeitet.

Der Minenplan sieht die Produktion von 334 Millionen Tonnen Erz und Abfällen aus fünf Lagerstätten über eine Mindestlaufzeit von 12 Jahren vor. Die Gesamtmenge des abgebauten Erzes wird auf 117 Millionen Tonnen und die Gesamtmenge der Abfälle auf 217 Millionen Tonnen geschätzt, bei einem Verhältnis von 1,86 zu 1. Bei einer Gesamtsulfid-Kupferrückgewinnung von 93% und einer Goldrückgewinnung von 78% wird die durchschnittliche jährliche Produktion des Projekts voraussichtlich etwa 90 Millionen Pfund Kupfer und 19.000 Unzen Gold betragen, was 98 Millionen Kupferäquivalenten Pfund entspricht, basierend auf den Metallpreisen im Basisfall und den geschätzten Rückflüssen. Die gesamte Kupferproduktion wird auf 959 Millionen Pfund geschätzt. Das Erz wird mit konventionellen Erdbewegungsmaschinen abgebaut und über Transportwege zu einer Verarbeitungsanlage transportiert.

Der Prozessplan sieht einen durchschnittlichen Durchsatz von 28.000 Tonnen pro Tag (tpd) für die ersten fünf Jahre und 25.500 tpd für die Restlaufzeit des Bergwerks vor, basierend auf der in das geometallurgische Modell der Lagerstätte eingebauten Härtevariabilität. Die Aufbereitungsanlage und das Rückstandsmanagement werden vor Ort errichtet. Das Flussdiagramm besteht aus Primärzerkleinerung, Primär- und Sekundärmahlung mit einem SAG-Kugelmahlkreislauf, gefolgt von einem Flotationsprozess zur Rückgewinnung von Kupfer und Gold in Konzentratform. Das Flotationskonzentrat wird eingedickt, gefiltert und für den Versand zur Schmelzanlage Mt. Isa gelagert. Die vollen Transport-, Schmelz- und Raffinationskosten basieren auf dem bestehenden langfristigen Vertrag des Unternehmens mit Glencore's Mt. Isa Smelter, das sich etwa 195 Kilometer westlich von Eva befindet.

Das Projekt befindet sich in der Nähe der bestehenden Infrastruktur und wird über eine 220-kV-Stromversorgung versorgt. Das Wasser für den Betrieb wird über ein Brunnenfeld in der Nähe der Verarbeitungsanlage, die Grubenentwässerung und aus dem Wasser, das aus dem Rückstandsspeicher auf dem Firmengelände gewonnen wird, bereitgestellt. Das Brunnenfeld wurde von unabhängigen Hydrologen gebohrt, getestet und verifiziert, um den Wasserverbrauch des Projekts zu decken.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Abbau- und Produktionsparameter. Ein detaillierterer Ablaufplan der Minenproduktion ist in Anhang 1 enthalten.

Gesamter Erzabbau (kt) 117.041

Gesamtabfall (einschließlich 14.074 217.161

kt

Oxidmaterial) (Ž000 T)

Verhältnis von Abfall zu Erzstreifen1,86:1

Gesamtes verarbeitetes Erz (Ž000 T) 117.041

Anlagenkapazität 28.000 tato

Gesamtkupferproduktion (Ž000 Pfund) 959.263

Jährliche Kupferproduktion (volle 90.400

Jahre

1-9)

(Ž000 Pfund)

Gesamtgoldproduktion (Unzen) 203.000

Jährliche Goldproduktion (ganze 18.800

Jahre

1-9)

(Unzen)

Durchschnittliche Kupferrückgewinnun93%

g

Durchschnittliche Goldrückgewinnung 78%

Durchschnittlicher Kupfergehalt (gan0,45%

ze Jahre

1-9)

Durchschnittlicher Gold-Feed-Grad (g0,08 g/t

anze Jahre

1-9)

Minenleben 12 Jahre

Die gemessene und angezeigte Oxidmineralressource, die separat gelagert wird, stellt ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der zukünftigen Produktion und/oder zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine bei Eva dar. Die gesamte gemessene und angezeigte Oxidressource beträgt 14 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40% Kupfer für 123 Millionen Pfund Kupfer. Das Unternehmen bewertet derzeit das Oxidpotenzial der Mineralressource, und die Oxidmineralressource ist nicht im aktuellen Produktionsplan enthalten. Dieses Material wurde als Abfall behandelt.

Kapital- und Betriebskosten

Die Gesamtinvestitionskosten für die Entwicklung des Eva-Kupferprojekts werden auf etwa 350 Millionen US-Dollar geschätzt, einschließlich einer Eventualverbindlichkeit von 31 Millionen US-Dollar. Die Kapitalschätzung beinhaltet die Flotte der Bergbaumaschinen, da der Betrieb als eigentümergeführt geplant ist. Nachfolgend wird eine Aufteilung des modellierten Anfangsentwicklungskapitals dargestellt:

Entwicklungskapital (US$ Mio.)

Bergbau $54

Verarbeitung $136

Infrastruktur $60

Zubehörteile $10

EPCM $23

Indirekte Kosten $23

Kosten des Eigentümers $13

Zwischensumme $319

Eventualreserve $31

Gesamtkapital $350

Der Kapitalerhalt während der Lebensdauer der Mine wird auf ca. 27 Millionen Dollar geschätzt.

Die durchschnittlichen Cash-Kosten von C1, bereinigt um Produktkredite, betragen etwa 1,74 US-Dollar pro Pfund Kupfer. Die Gesamtbetriebskosten werden auf 14,53 US-Dollar pro gefräster Tonne geschätzt. Die Gesamtkosten des Bergbaus werden auf 4,11 $ pro gefräster Tonne und 1,44 $ pro abgebauter Tonne geschätzt.

Barbetriebskosten (US$ pro

Tonne

gefräst)

Bergbau $4.11

Verarbeitung $7.35

G&A $0.65

Transport $1.13

Lizenzgebühr $1.29

Gesamt $14.53

Projektwirtschaft

Der Barwert nach Steuern unter der Annahme eines Diskontsatzes von 8% beträgt 256 Millionen US-Dollar und der IRR nach Steuern 28%. Die Ökonomierechnung verwendet bankübliche Metallpreise mit langfristigen Metallpreisen von Kupferpreisen von 3,08 $ pro Pfund und einem Goldpreis von 1.310 $ pro Unze. Die für die Jahre 1 bis 3 verwendeten Wechselkurse zwischen Australischem Dollar und US-Dollar betragen 1,40:1 (Spot), 1,38:1 und 1,36:1, gefolgt von 1,35:1 langfristig.

Eine Sensitivitätsanalyse zu unterschiedlichen Kupferpreisen und anderen Variablen wurde für den Barwert nach Steuern (8%) durchgeführt und die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst.

Kupferpreis (pro lb) Barwert nach

Steuern

(8%)

$2.75 $121M

3,08 $ (langfristiger $256M

Konsens)

$3.50 $404M

Kapitalkosten Barwert nach

Steuern

(8%)

-10% $287M

Basisfall $256M

+10% $225M

Betriebskosten Barwert nach

Steuern

(8%)

-10% $259M

Basisfall $256M

+10% $231M

Australischer zum Barwert nach

US-Dollar Steuern

Wechselkurs (8%)

-10% $212M

Basisfall $256M

+10% $292M

Mineralreserven und Mineralressourcen

Die Eva-Mineralreserve ist in der Eva-Mineralressource enthalten, und das Inkrafttreten der Mineralreserve und der Mineralressource ist der 15. September 2018. Die Mineralressource basiert auf allen Bohrungen bis zum 15. Juli 2018. Eine Zusammenfassung der Mineralreserven und Mineralressourcen finden Sie unten.

Eva Mineralreserven (nur Sulfid)

Tonnen KupferquGoldgehaEnthaltenEnthalten

(Ž000) alität lt es es

(%) (g/t) Kupfer

(M Gold (Ž00

io. Pfund0

) Unzen)

Nachgewiesene Resr61,144 0.41 0.07 556 131

ven

Wahrscheinliche 55,893 0.39 0.07 475 129

Reserven

Bewährt und 117,0370.40 0.07 1,031 260

wahrscheinlich

Mineralreserve-Notizen:

1. Die CIM-Definitionsstandards für Mineralreserven wurden eingehalten.

2. Mineralreserven wurden mit Hilfe der Mining Surface vom 31. August 2018 generiert.

3. Mineralreserven werden mit einem NSR-Abschlusswert von 8,95 USD/t für Little Eva und Turkey Creek, 9,35 USD/t für die Schächte Bedford, 10,32 USD/t für die Schächte Lady Clayre und 11,44 USD/t für Ivy Ann ausgewiesen.

4. Die Mineralreserven werden unter Verwendung langfristiger Kupfer- und Goldpreise von 2,75 USD/lb bzw. 1.250 USD/oz ausgewiesen.

5. Eine durchschnittliche Kupferprozessausbeute von 93% und eine Goldausbeute von 78% wurden für alle Lagerstättenbereiche verwendet.

6. Little Eva, Turkey Creek, Bedford und Lady Clayre haben eine entsprechende Lizenzgebühr von 5,3% NSR. Ivy Ann hat eine entsprechende Lizenzgebühr von 5,8%.

7. Die durchschnittliche Schüttdichte beträgt 2,7 t/m3.

8. Aufgrund von Rundungen können Summen nicht addiert werden.

Eva Mineralressourcen

Sulfid

Tonnen KupferquGoldgehaEnthaltEnthalten

(Ž000 Talität lt enes Gold (oz 00

) (%) (g/t) Kupfer0)

(M

lbs)

Gemessen 69,829 0.40 0.07 621 160

Angezeigt 81,292 0.36 0.07 639 172

Gemessen und 151,1210.38 0.07 1,259 330

angezeigt

Abgeleitet 22,368 0.35 0.07 174 53

Oxid

Tonnen KupferquGoldgehaEnthaltEnthalten

(t 000)alität lt enes Gold (oz 00

(%) (g/t) Kupfer0)

(M

lbs)

Gemessen 7,255 0.38 0.07 61 16

Angezeigt 6,818 0.42 0.06 59 13

Gemessen und 14,074 0.40 0.07 123 30

angezeigt

Abgeleitet 2,998 0.40 0.05 26 5

Hinweise auf Mineralressourcen:

1. CIM-Definitionen wurden für Mineralressourcen befolgt.

2. Mineralressourcen werden mit einem Cut-off-Gehalt von 0,17% Cu für Kupfer berichtet.

3. Die Mineralressourcen beinhalten die Mineralreserven.

4. Mineralressourcen werden mit einem Kupferpreis von 3,52/lb und einem Goldpreis von 1.600 US$ pro Unze geschätzt. Ein US$/AU$ Wechselkurs von AU$1,35 = US$1,00.

5. Schüttdichtebereiche von 2,4 t/m3 bis 3,00 t/m3.

6. Zahlen dürfen aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.

Technischer Bericht

Ein technischer Bericht für die Eva Copper Feasibility Study wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung gemäß den Vorschriften der NI 43-101 auf SEDAR eingereicht.

Qualifizierte Personen

Die Mineralressourcenschätzung für das Eva-Kupferprojekt wurde von der Copper Mountain Mining Corporation gemäß den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") "CIM Definition Standards-For Mineral Resources and Mineral Reserves" erstellt, die vom CIM-Rat am 10. Mai 2014 verabschiedet wurden. Die Herren Gerry Schwab, P.Eng., Andre de Ruijter, P.Eng., Alistair Kent, P.Eng., Peter Holbek, B.Sc (Hons), M.Sc. P. Geo und Stuart Collins, P.E., sind qualifizierte Personen im Sinne von National Instrument 43-101 für den technischen Bericht zum Eva-Kupferprojekt. Herr Stuart Collins, der von der Gesellschaft unabhängig ist, ist die qualifizierte Person für den Bergbau und die Mineralreserve. Herr Peter Holbek ist die qualifizierte Person für die entsprechende Mineralressource. Herr Andre de Ruijter, der von der Gesellschaft unabhängig ist, ist die qualifizierte Person für die Erzverarbeitung. Herr Alistair Kent, der von der Gesellschaft unabhängig ist, ist die qualifizierte Person für den Development Capital Estimate. Herr Gerry Schwab, Herr Andre de Ruijter, Herr Alistair Kent, Herr Peter Holbek und Herr Stuart Collins haben überprüft und bestätigt, dass die technischen Informationen im Zusammenhang mit dem Eva-Kupfer-Projekt in dieser Pressemitteilung korrekt sind.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz der Copper Mountain Mine im Süden von British Columbia nahe der Stadt Princeton. Die Copper Mountain Mine produziert etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr mit einer großen Ressource, die seitlich und in der Tiefe offen bleibt. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte Eva Copper Project in Queensland, Australien, in der Entwicklungsphase und ein umfangreiches, 397.000 Hektar großes, sehr perspektivisches Landpaket im Gebiet des Mount Isa. Copper Mountain handelt an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C".

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Im Namen des Vorstands von

COPPER MOUNTAIN MIMING

"Gil Clausen"

Gil Clausen, P.Eng.

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Letitia Wong, Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor Relations

604-682-2992 E-Mail: letitia.wong@cumtn.com oder

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 ext. 238 E-Mail: Dan@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resrouce-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Die Leser werden auf die Dokumente verwiesen, die vom Unternehmen auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden, insbesondere auf die neuesten Berichte, die wichtige Risikofaktoren identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu überprüfen oder zu bestätigen oder Änderungen an zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben.

ANHANG A: EVA-PRODUKTIONSPLAN

Produktionsjahr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gefördert36,0331,7034,4332,634,037,536,135,028,42,83- -

es 8 3 6 22 42 63 21 74 26 3

Material

(kt)

Erzabbau 12,7212,699,75710,38,2312,113,413,216,92,14- -

(kt) 3 4 97 1 56 15 49 64 6

Abfall 23,3119,0124,6822,225,825,422,721,811,4687 - -

(kt) 5 0 0 25 12 07 06 25 62

Erz 10,2210,2210,2210,210,29,309,309,309,309,309,308,81

verarbei0 0 0 20 20 8 8 8 8 8 8 9

tet

(kt)

Cu Feed 0.57%0.58%0.43%0.420.380.400.420.420.400.280.240.20

Grade % % % % % % % % %

(%)

Au 0.07 0.07 0.08 0.080.100.080.080.050.060.050.050.04

Futterqu

alität

(g/t)

Kupferpro119,6122,290,1587,380,276,280,879,977,252,545,335,7

duktion 70 42 0 28 08 63 46 94 57 38 45 69

(klbs)

Goldprodu19,1518,0621,1220,326,518,519,511,414,311,810,98,95

ktion 9 5 8 13 25 17 28 28 29 85 44 0

(oz)

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44748

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44748&tr=1

