IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain gibt Produktionsergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain gibt Produktionsergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

Vancouver, British Columbia - 12. Juli 2018 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C - https://www.youtube.com/watch?v=NqDcU2k6tH8&t=2s) (Copper Mountain oder das Unternehmen) freut sich, die Produktionsergebnisse der Mine Copper Mountain im Süden von British Columbia für das zweite Quartal 2018 bekannt zu geben.





Wichtigste Produktionsergebnisse für das zweite Quartal 2018:

- Produktion im 2. Quartal: 23,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent bestehend aus 20 Millionen Pfund Kupfer, 6.500 Unzen Gold und 68.400 Unzen Silber.

- Produktion im 1. Halbjahr 2018: 46 Millionen Pfund Kupferäquivalent bestehend aus 39,9 Millionen Pfund Kupfer, 12.600 Unzen Gold und 146.300 Unzen Silber.

- Auf Kurs für Produktionsprognose 2018: Copper Mountains Prognose für die Kupferproduktion 2018 bleibt mit 80 Millionen Pfund (+/- 5 %) unverändert.

- Förderleistung: Der Tagebau lieferte im Schnitt 214,500 Tonnen pro Tag und damit 13 % mehr als die Prognose von 190.000 Tonnen pro Tag.

- Mühlendurchsatz: Die durchschnittliche Verarbeitungsrate belief sich auf 37.000 Tonnen pro Tag. Im Berichtszeitraum wurden 3,4 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Head-Gehalt von 0,335 % Cu verarbeitet. Die Ausbeute lag bei 80,5 %.

Gil Clausen, President und Chief Executive Officer von Copper Mountain, sagte: Die Betriebsleistung hat sich im Laufe des Quartals gut entwickelt und die Produktion ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Copper Mountain liefert eine konstante und solide Produktion und wir sind auf dem besten Weg, die Jahresprognose zu erreichen.

Die Produktion im zweiten Quartal 2018 betrug 23,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent (bestehend aus 20 Millionen Pfund Kupfer, 6.500 Unzen Gold und 68.400 Unzen Silber) und lag damit 13 % über dem zweiten Quartal 2017 und auf dem Niveau des ersten Quartals 2018. Das Unternehmen erwartet, dass die Produktion in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfallen wird als in der ersten Jahreshälfte, da die Produktion im zweiten Quartal durch einen Rückgang des Mühlendurchsatzes infolge des Austausches von zwei Mühlentransformatoren und des Wechsels der Auskleidung in der SAG-Mühle geringfügig beeinträchtigt wurde. In diesem Zeitraum wurde hochgradigeres Erz verarbeitet, um diese Auswirkungen auszugleichen. Das Unternehmen ist weiter auf Kurs, um die Produktionsprognose für 2018 von rund 80 Millionen Pfund Kupfer zu erreichen.

Im Laufe des Quartals beschleunigte das Unternehmen die Installation von zwei ölgefüllten Transformatoren für die SAG-Mühle, die voraussichtlich Ende Juli 2018 in Betrieb genommen werden. Die Mine wird daher zwei extra Trockentransformatoren als Ersatz für die restlichen vier bei der Kugelmühle im Betrieb befindlichen Transformatoren haben. Das Unternehmen plant, die verbleibenden vier Trockentransformatoren während der geplanten Wartungsperioden im nächsten Jahr systematisch durch vier ölgefüllte Transformatoren zu ersetzen.

Die Abbauarbeiten wurden in diesem Quartal in den Bereichen Pit 2, Saddle und Pit 3 fortgesetzt. Es wurden insgesamt 19,5 Millionen Tonnen Material abgebaut, einschließlich 4 Millionen Tonnen Erz und 15,5 Millionen Tonnen Haldenmaterial, was einem Abraum-Erz-Verhältnis von 3,8:1 entspricht. Das erhöhte Abraumverhältnis war geplant, da das Abbaugebiet zwischen den Gruben erweitert wird und der nächste Vortrieb im Gebiet Pit 2 West nun begonnen hat.

Telefonkonferenz und Webcast zu den Finanz- und Betriebsergebnissen des zweiten Quartals 2018

Copper Mountain wird die Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2018 vor Markteröffnung am Dienstag, den 7. August 2018, veröffentlichen. Das Unternehmen wird am Dienstag, den 7. August 2018, 7:30 Uhr (PST), eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des zweiten Quartals 2018 zu erörtern.

Live-Einwahldaten

Toronto und international: 647-427-7450

Nordamerika (gebührenfrei): 1-888-231-8191

Um am Webcast live über Ihren Computer teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgende Website auf: https://event.on24.com/wcc/r/1791161/D0B739B616FCF077D8F8CCDB33DAE1AA

Aufzeichnung der Telefonkonferenz

Toronto und international: 416-849-0833 Zugangscode: 3669918

Nordamerika (gebührenfrei): 1-855-859-2056 Zugangscode: 3669918

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht von 7. August 2018, 10:30 Uhr (PST), bis 14. August 2018, 20:59 Uhr (PST), zur Verfügung.

Ein Audio-Webcast wird auch auf der Website des Unternehmens unter http://www.cumtn.com verfügbar sein.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Das Flaggschiffprojekt von Copper Mountain ist die unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Mine Copper Mountain. Das Unternehmen steht in einer strategischen Allianz mit der Mitsubishi Materials Corporation, die 25 % der Minenanteile besitzt. Die Mine Copper Mountain beherbergt große Kupferressourcen, deren Mineralisierung in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen ist. Dieses beträchtliche Explorationspotenzial wird zurzeit untersucht, um das volle Erschließungspotenzial des Konzessionsgebiets auszuschöpfen. Das Projekt Cloncurry von Copper Mountain in Queensland (Australien) beinhaltet das erschließungsbereite Kupferprojekt Eva sowie ein umfassendes Explorationspotenzial innerhalb des 379.000 Hektar großen, äußerst vielversprechenden Landpakets des Unternehmens in der Region Mount Isa.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Für das Board of Directors von

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

Gil Clausen

Gil Clausen, P.Eng.

Chief Executive Officer

Copper Mountain Mining Corporation

Suite 1700, 700 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1G8

Telefon: (604) 682-2992

Fax: (604) 682-2993

Website: www.CuMtn.com

TSX:CMMC | ASX:C6C

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 DW 238, E-Mail: Dan@cumtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

