IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining kündigt Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2021 an

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining kündigt Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2021 an

Vancouver, British Columbia - 14. April 2021 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C) (das Unternehmen oder der Copper Mountain - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/) wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2021 am Montag, dem 26. April 2021 vor Öffnung der Märkte veröffentlichen. Das Unternehmen wird zur Besprechung der Ergebnisse durch die Geschäftsleitung am Montag, dem 26. April 2021, um 7:30 Uhr (Ortszeit Vancouver) eine Telefonkonferenz abhalten.





Einwahlinformationen:

Toronto und international: 647-427-7450

Nordamerika (gebührenfrei): 1-888-231-8191

Um live per Computer am Webcast teilzunehmen, gehen Sie zu:

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1453459&tp_key=8a8a6ffc5a

Wiedergabe der Telefonkonferenz

Toronto und international: 416-849-0833, Passcode: 7327349

Nordamerika (gebührenfrei): 1-855-859-2056, Passcode: 7327349

Die Wiederholung der Telefonkonferenz ist am 3. Mai 2021 bis 20:59 Uhr (Ortszeit Vancouver) verfügbar. Eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts ist auch auf der Website des Unternehmens unter http://www.cumtn.com verfügbar.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Copper Mountains Flaggschiff-Asset ist die sich zu 75 % in Unternehmensbesitz befindliche Mine Copper Mountain unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit im Durchschnitt jährlich etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein 2.100 km2 großes, stark höffiges Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.

Weitere Informationen finden sie auf der Webseite des Unternehmens: www.CuMtn.com.

Im Namen des Board of Directors

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

Gil Clausen-

Gil Clausen, P.Eng.

President und Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Letitia Wong

Executive Vice President, Strategy and Corporate Development (Strategie und Unternehmensentwicklung)

Tel.: 604-682-2992

E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Verlässlichkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der Diskussionen und Analysen des Managements, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57867

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57867&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA21750U1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.