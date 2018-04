IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining gibt Finanzergebnisse des ersten Quartals 2018 bekannt

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining gibt Finanzergebnisse des ersten Quartals 2018 bekannt

Copper Mountain Mining gibt Finanzergebnisse des ersten Quartals 2018 bekannt

Vancouver, British Columbia - 27. April 2018 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC, ASX: C6C)(das Unternehmen oder Copper Mountain - https://www.youtube.com/watch?v=f5tBLLQV0hQ&t=3s gibt bekannt, dass im ersten Quartal 2018 Einnahmen in Höhe von 78 Millionen Dollar (nach Preisanpassungen und Aufbereitungsgebühren) aus dem Verkauf von 24,8 Millionen Pfund Kupferäquivalent einschließlich 21,7 Millionen Pfund Kupfer, 6.500 Unzen Gold und 80.600 Unzen Silber erzielt wurden.



Die Gesamt-Cashkosten betrugen im Quartal mit Ende 31. März 2018 1,90 USD pro Pfund verkauftes Kupfer (abzüglich Edelmetallanteile).

Die wichtigsten Punkte (Basis 100%)

- Die Kupfer-, Gold- und Silberproduktion der Mine Copper Mountain betrug im ersten Quartal 2018 23,2 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Dies umfasst 19,9 Millionen Pfund Kupfer, 6.070 Unzen Gold und 77.900 Unzen Silber.

- Die Einnahmen aus dem Verkauf von 21,7 Millionen Pfund Kupfer, 6.500 Unzen Gold und 80.600 Unzen Silber beliefen sich im ersten Quartal auf 78,0 Millionen Dollar (nach Preisanpassungen). Der Bruttogewinn für das Quartal lag bei 6,3 Millionen Dollar.

- Das bereinigte EBITDA betrug im Quartal 28,6 Millionen Dollar, verglichen mit 16 Millionen Dollar im entsprechenden Quartal des Jahres 2017.

- Die bereinigten Gewinne lagen bei 10,6 Millionen Dollar bzw. 0,08 Dollar pro Aktie, verglichen mit 0,3 Millionen Dollar bzw. 0 Dollar pro Aktie im entsprechenden Quartal des Jahres 2017.

- Die Cashkosten im Betrieb lagen im ersten Quartal 2018 bei 1,46 USD pro Pfund produziertes Kupfer (abzüglich Edelmetallanteile).

- Die Gesamt-Cashkosten lagen lagen im ersten Quartal 2018 bei 1,90 USD pro Pfund verkauftes Kupfer (abzüglich Edelmetallanteile und aller außerhalb des Betriebsgeländes anfallender Gebühren).

- Zum Ende des Quartals verfügte das Unternehmen über einen Barbestand von 42,5 Millionen Dollar und erhielt am 4. April 2018 weitere 22 Millionen Dollar hinsichtlich einer Lieferung Kupferkonzentrat Ende März.

- Im ersten Quartal 2018 wurden im Rahmen der Metallverkäufe folgende Preise erzielt: 3,17 USD pro Pfund Kupfer, 1.326 USD pro Unze Gold und 16,60 USD pro Unze Silber.

Jim ORourke, President und CEO von Copper Mountain, sagte dazu: Im ersten Quartal 2018 wurde ein Mühlendurchsatz von im Durchschnitt 38.800 Tonnen pro Tag erzielt. Ungewöhnlich starker Schneefall während des Quartals sorgte für betriebliche Herausforderungen in der Tagebaugrube und führte zu einigen Stromausfällen. Wir sind weiterhin optimistisch mit den Aussichten für den Kupfermarkt und mit unserer Produktion im Plan, sind wir in einer guten Position, von einem starken Kupferpreisumfeld zu profitieren. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Kostenkontrolle und betriebliche Verbesserungen, um die Bilanz des Unternehmens weiter zu stärken.

Zusammenfassung - Geschäftsergebnis

Drei Monate mit

Ende 31.

M

ärz

(Tausend CAD, abgesehen von Beträgen 2018 2017

pro Aktie und pro $ $

Pfund)

Einnahmen 77,946 74,096

Cashflow aus Betriebstätigkeit 18,083 20,843

Bruttogewinn 6,312 11,211

Betriebseinnahmen (Verlust) 3,332 7,971

EBITDA Gewinne vor Zinsen, steuern, 11,485 22,819

Abschreibung und Amortisierung.

Siehe Sektion Non-GAAP- Richtlinien

in dieser

MD&A.

Bereinigtes EBITDA 28,553 16,030

Bereinigtes Ergebnis Bereinigtes 10,602 328

Ergebnis (Verlust) ist ein

Bewertungskriterium, das nicht den

GAAP-Richtlinien entspricht. Nicht

realisierte Gewinne/Verluste aus

Zinsswaps und nicht realisierte

Wechselkursgewinne/-verluste sind

nicht

berücksichtigt.

Bereinigtes Ergebnis (Verlust) pro 0.08 0.00

Aktie

Berechnet durch Division des

gesamten bereinigten Ergebnisses

durch gewichtete Durchschnittszahl

der in Umlauf befindlichen Aktien

nach der

Basismethode.

Barmittel und Baräquivalente 42,568 30,126

Aussenstaende 36,194 26,044

Barmittel und Baräquivalente sowie Au78,762 56,170

ssenstaende

gesamt

Eigenkapital/Aktienkapital 259,427 230,460

Kupferverkauf (tausend Pfund) insgesa21,700 19,000

mt

Goldverkauf (Unzen) insgesamt 6,500 6,000

Silberverkauf (Unzen) insgesamt 80,600 64,000

Cashkosten im Betrieb pro Pfund 1.46 1.36

produziertes Kupfer (abzüglich

Edelmetallanteile)

(USD)

Gesamt-Cashkosten pro Pfund 1.90 1.86

verkauftes Kupfer (abzüglich

Edelmetallanteile)

(USD)

Realisierter Kupferpreis (USD) 3.17 2.65

Während des Quartals machte das Unternehmen vier Lieferungen von Kupferkonzentrat, die ungefähr 21,7 Millionen Pfund Kupfer, 6.500 Unzen Gold und 80.600 Unzen Silber umfassten. Dadurch wurden Einnahmen in Höhe von 78 Millionen Dollar erzielt, abzüglich Verarbeitungs- und Raffinierungskosten sowie Preisanpassungen. Dies entspricht einem Anstieg um 5% gegenüber dem ersten Quartal 2017. Die Cashkosten im Betrieb beliefen sich in den drei Monaten mit Ende 31. März 2018 auf 1,46 USD pro Pfund produziertes Kupfer und die Gesamt-Cashkosten lagen bei 1,90 USD pro verkauftes Pfund (abzüglich Edelmetallanteile). Dazu die Vergleichszahlen der drei Monate mit Ende 31. März 2017: Die Cashkosten im Betrieb lagen bei 1,36 USD pro Pfund produziertes Kupfer und die Gesamt-Cashkosten bei 1,86 USD pro verkauftes Pfund (abzüglich Edelmetallanteile).

Im ersten Quartal 2018 konzentrierten sich die Abbauarbeiten überwiegend auf Bereiche in den Tagebaugruben Nr. 2, Saddle und Oriole. Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 16,6 Millionen Tonnen abgebaut, einschließlich 6,5 Millionen Tonnen Erz und 10,1 Millionen Tonnen Abraum, was einem Abraum-Erz-Verhältnis (Strip Ratio) von 1,54:1 entspricht. Ungewöhnlich starker Schneefall während des Quartals sorgte für einige Herausforderungen in der Tagebaugrube und führte zu kleineren Stromausfällen. Während des Quartals wurden Abbauraten von 184.300 Tonnen pro Tag erzielt.

Während des Quartals wurden in der Mühle insgesamt 3,5 Millionen Tonnen Erz mit einem Kupfergehalt von 0,33 % verarbeitet; die Produktion belief sich auf 19,9 Millionen Pfund Kupfer, 6.070 Unzen Gold und 77.900 Unzen Silber. Der Kupfergehalt des Fördererzes lag im Quartal über den Prognosen und die Kupferausbringungsrate von 79% lag über dem Plan. Die Mühle war im Quartal im Durchschnitt zu 93% der Zeit in Betrieb und erzielte im Quartal eine Durchsatzrate von 38.800 Tonnen pro Tag.

Das Unternehmen beschäftigt zurzeit 435 Mitarbeiter am Minenstandort.

Die folgende Tabelle führt die wichtigen Betriebsparameter der Mine während der drei Monate mit Ende 31. März 2018 auf:

Information über MinenproduktionDrei Monate mi

t Ende 31.

März

Mine Copper Mountain (Basis 2018 2017

100%)

Mine:

Gesamte abgebaute Tonnage (tause16,584 17,962

nd

Ausgenommen

Erzwiederaufbereitung aus

Halde

)

Tonnen abgebautes Erz (tausend) 6,518 5,698

Tonnen Abraum (tausend) 10,066 12,264

Abraumverhältnis 1.54 2.16

Mühle:

Verarbeitete Tonnage (tausend3,492 3,361

)

Gehalt des Fördererzes (Cu%)0.33 0.31

Ausbringung (%) 78.7 78.9

Betriebszeit (%) 92.5 91.8

Verarbeitete Tonnage (TPD To38,800 37,350

nnen

pro Tag

)

Produktion:

Kupferproduktion (tausend Pfu19,900 18,100

nd

)

Goldproduktion (Unzen) 6,070 5,900

Silberproduktion (Unzen) 77,900 64,300

Cashkosten im Betrieb pro Pfund 1.46 1.36

produziertes Kupfer (abzüglich

Edelmetallanteile)

(USD)

Gesamt-Cashkosten pro Pfund 1.90 1.86

verkauftes Kupfer (abzüglich

Edelmetallanteile)

(USD)

Explorations-Update:

Im Quartal umfassten die Explorationsarbeiten die fortlaufenden Kompilierungsarbeiten in der Nähe der Mine sowie die Entwicklung lokaler Explorationsbohrprogramme, die in diesem Sommer durchgeführt werden, um die langfristige Minenplanung zu optimieren.

Das Unternehmen schloss am 18. April 2018 die Akquisition der Altona Mining Limited ab. Durch die Akquisition besitzt das Unternehmen Minerallizenzen auf ungefähr 4.000 km2 entlang des Verwerfungskomplexes Rose Bee, der sich über 250km erstreckt. Dies ist ein dominierendes Landpaket im Gebiet Eastern Mt. Isa Inlier. Das Unternehmen plant die Weiterverfolgung einiger der erfolgreichen Bohrungen aus Altonas Bohrprogramm 2017 in den Prospektionsgebieten Companion, Veiled und Quamby. Diese Prospektionsgebiete ergänzen eine zum Vorschein kommende Gruppe von Kupfer-Gold-Entdeckungen südlich des geplanten Kupferprojekts Eva.

Es folgen eine Zusammenfassung der Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie Einzelheiten zu unserer geplanten Telekonferenz:

Zusammenfassung der Bilanz

31. Deze31. Dezem

mber ber

2017 2016

$ $

Vermögenswerte

Barbestand 42,568 45,133

Außenstände und Vorauszahlung36,194 29,314

en

Lagerbestand 65,404 68,135

Konzessionen, Anlagen und Ger400,989 414,041

äte

sonstige Vermögenswerte 122,873 111,326

668,028 667,949

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeite88,056 92,056

n

Verbindlichkeiten gegenüber n59,349 43,633

ahestehenden

Unternehmen

Rückstellungen 6,493 6,521

Verbindlichkeiten Zinsswap 1,623 2,081

langfristige Verbindlichkeite253,080 258,373

n

408,601 402,664

Eigenkapital

Aktienkapital 195,758 195,670

Beitrag Überschuss 16,244 15,724

Defizit (30,944)(25,693)

nicht kontrollierende Beteili78,369 79,584

gungen

Gesamteigenkapital 259,427 265,285

668,028 667,949

Zusammenfassung der Gewinn- und Verlustrechnung

( Tausend CAD, abgesehen von Beträgen pro Drei Monate mit

Aktie und pro Ende 31.

Pfund

) März

2017 2017

$ $

Einnahmen 77,946 74,096

Umsatzkosten Die Umsatzkosten setzen sich (71,634) (62,885)

zusammen aus den direkten Bergbau- und

Verarbeitungskosten (einschließlich

Vergütungen und Abfindungen für das

Minenpersonal, allgemeine Kosten und

Verwaltungskosten des Minenbetriebs, nicht

aktivierte Strippingkosten, Wartungs- und

Reparaturkosten, Betriebsmittel und externe

Leistungen), den Abschreibungskosten und

den externen

Transportkosten

Bruttogewinn 6,312 11,211

sonstige Einnahmen und Aufwendungen

Gemein- und Verwaltungsausgaben (2,474) (2,682)

Exploration und Bewertung - (35)

Vergütungen auf Aktienbasis (506) (523)

Betriebseinnahmen 3,332 7,971

Preisanpassungen bei Konzentrat- und 9,765 (3,976)

Metallverkäufen

Finanzertrag 136 145

Finanzaufwand (3,514) (3,437)

aktuelle Rohstoffsteuerrückerstattung (345) (375)

Aufwendung latent Einkommen- und 1,228 -

Rohstoffsteuer

Bereinigtes Ergebnis Das bereinigte Ergebnis 10,602 328

(Verlust) ist ein Bewertungskriterium, das

nicht den GAAP-Richtlinien entspricht. Es

werden darin nicht realisierte

Gewinne/Verluste aus Derivaten, Änderungen

im Verkehrswert von Finanzinstrumenten,

Auslandswährungsgewinne/-verluste,

Preisanpassungen in Verbindung mit

Metallverkäufen und einmalige Transaktionen

nicht

berücksichtigt.

Preisanpassungen bei Konzentrat- und (9,765) 3,976

Metallverkäufen

nicht realisierte Verluste aus Zinsswap 773 (358)

nicht realisierte Wechselkurserträge (8,076) 3,171

Nettoeinnahmen und Gesamteinnahmen im (6,466) 7,117

Berechnungszeitraum

Nettoeinnahmen und Gesamteinnahmen im

Berechnungszeitraum sind anzurechnen

auf:

Aktionäre des Unternehmens (5,251) 4,723

nicht kontrollierende Beteiligungen (1,215) 2,394

(6,466) 7,117

Gewinn pro Aktie ($0.04) $0.04

bereinigtes Ergebnis (Verlust) pro Aktie $0.08 $0.00

Sämtliche Geschäftsberichte und die damit verbundenen MD&A wurden auf Sedar.com veröffentlicht.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Flaggschiffprojekt von Copper Mountain ist die unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Mine Copper Mountain. Das Unternehmen steht in einer strategischen Allianz mit der Mitsubishi Materials Corporation, die 25 % der Minenanteile besitzt. Die Mine Copper Mountain beherbergt große Kupferressourcen, deren Mineralisierung in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen ist. Dieses bedeutende Explorationspotenzial wird in den nächsten Jahren genauer untersucht, um das volle Erschließungspotenzial des Konzessionsgebiets zur Gänze bewerten zu können. Die Übernahme von Altona Mining Limited durch Copper Mountain wurde vor Kurzem abgeschlossen. Damit erhält das Unternehmen rund 30 Millionen Australische Dollar in bar, das Projekt Cloncurry mit dem Erschließungs-Kupferprojekt Eva sowie ein etwa 4.000 Quadratkilometer (379.000 Hektar) großes Minerallandpaket mit umfassendem Explorationspotenzial im höchst aussichtsreichen Gebiet Mt. Isa in Queensland (Australien).

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Eine Telefonkonferenz und ein Audio-Webcast finden am Freitag, 27. April 2018 um 7Uhr30 (Pacific Daylight Time) statt, bei der das Management die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 erörtern wird. Anschließend werden die Fragen der Anleger beantwortet.

Informationen zur Direkteinwahl

Toronto und international: - 647-427-7450

Nordamerika (gebührenfrei): - 1-888-231-8191

Um auf Ihrem Computer live am Webcast teilnehmen zu können, bitte hier klicken: http://event.on24.com/r.htm?e=1396431&s=1&k=67F97D9094AA01C7BA6587307E6DA50A

Informationen zum Abruf der Aufzeichnung

Toronto und international: -416.849.0833, Passwort 1590989

Nordamerika (gebührenfrei): -1.855.859.2056, Passwort 1590898

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz kann zwischen 27. April 2018 ab 10Uhr30 (PDT) und 14. Mai 2018 bis 23Uhr59 PST abgerufen werden. Der Audio-Webcast für die Teilnehmer ist auch auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.cuMtn.comverfügbar.

Für das Board von

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

Rod Shier-

Rodney A. Shier, CPA,CA

Chief Financial Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Dan Gibbons, Investor Relations unter 604-682-2992 ext. 238 oder E-mail: Dan@cumtn.com

Rod Shier, Chief Financial Officer unter 604-682-2992 ext.222 oder E-mail: Rod@CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Copper Mountain Mining Corporation

Suite 1700, 700 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1G8

Telephone: (604) 682-2992

Facsimile: (604) 682-2993

Web Site: www.CuMtn.com

TSX: CMMC | ASX: C6C

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Tatsachen - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen kann man zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben oder Variationen dieser Ausdrücke erkennen. Außerdem beinhalten sie Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, dürften, würden oder könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von jenen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen impliziert werden, abweichen. Die Faktoren, die eine wesentlicheAbweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten die erfolgreiche Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemeldung verwiesen wird, und die Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens wie etwa jeder Management Discussion and Analysis, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht werden, dargelegt sind. Obwohl Copper Mountain der Auffassung ist, dass die Informationen und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung gelten. Es kann nicht gewährleistet werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, betont Copper Mountain ausdrücklich, dass das Unternehmen weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43226

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43226&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA21750U1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.