IRW-News: Converge Technology Solutions Corp.: Converge Technology Solutions übernimmt Nordisk Systems Inc.

: Converge Technology Solutions übernimmt Nordisk Systems Inc.

Nordisk ist ein führender Anbieter von Technologielösungen im Nordwesten der USA mit Schwerpunktlegung auf Infrastruktur, Cloud, Sicherheit, Analytik, Geschäftskontinuität und Betreiberdienstleistungen.

Toronto (Ontario, Kanada), 3. Juli 2019. Converge Technology Solutions Corp. (TSX-V: CTS, FSE: 0ZB, OTCQX: CTSDF) (Converge oder das Unternehmen) meldete heute, dass es Nordisk Systems Inc. (Nordisk), einen Partner mit Sitz im Nordwesten, dessen Hauptaugenmerk auf Infrastruktur-, Cloud-, Sicherheits-, Analyse-, Geschäftskontinuitäts- und Betreiberdienstleistungslösungen gerichtet ist, übernommen hat. Nordisk bringt hoch qualifizierte Teams mit erfahrenen Technologieexperten, Unternehmensberatern und Branchenexperten in die schnell wachsende Plattform von Converge ein.

Deney Dentel, CEO von Nordisk, wird seine Funktion zusammen mit dem bestehenden Managementteam von Nordisk weiterhin ausüben. Bei der Zusammenarbeit mit Deney wird Converge versuchen, die Fähigkeiten und Lösungen von Nordisk auf Kunden in ganz Nordamerika auszudehnen und gleichzeitig die hybriden IT-Lösungen von Converge einzuführen, einschließlich einer identitätsbasierten Unternehmens-Blockchain sowie kognitiver, Cybersicherheits-, Elastizitäts-, Betreiberdienstleistungs- und Multi-Cloud-Lösungen für bestehende Nordisk-Kunden.

Das Team von Nordisk widmet sich seit 1983 der Senkung von Kosten von Kundentechnologien. Unser außergewöhnliches Personal an hoch qualifizierten, erfahrenen Branchenvertretern, unsere langjährigen Beziehungen zu Herstellern sowie der Aufbau von Beziehungen zu aufstrebenden Technologieherstellern ermöglichen die qualitativ hochwertigste Technologie, die auf dem neuesten Stand bleibt. Als vertrauenswürdige Berater ermöglichen wir es unseren Kunden, ihre Ziele zu übertreffen, um einen langfristigen Erfolg zu gewährleisten, sagte Deney Dentel. Die Zusammenlegung der Unternehmen war überaus sinnvoll. Ich freue mich schon darauf, was das Nordisk-Team und unsere Kunden erwartet. Die Converge-Kultur und deren Art, Geschäfte zu machen, ist goldrichtig.

Nordisk verfügt über ein Team an herausragenden Technikern, die die aktuellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden verstehen und eine visionäre Infrastruktur aufbauen können, die heute effizient und bereit für die Zukunft ist.

Wir freuen uns, dass Nordisk ein Teil der Converge-Unternehmensfamilie wird, sagte Shaun Maine, CEO von Converge. Als langjähriger leistungsstarker Partner im IBM-Ökosystem erweitert Nordisk unser IBM-Profil und ermöglicht Converge die Erweiterung seiner Software-Strategie, insbesondere Red Hat, nach dem Abschluss von dessen Übernahme durch IBM. Nordisk bietet im Rahmen seines dreistufigen Plans, ein führender nordamerikanischer Hybrid-IT-Anbieter zu werden, auch eine geografische Abdeckung im Nordwesten.

Nordisk ist die neunte Transaktion, die von Converge seit Oktober 2017 abgeschlossen wurde. Zur Unternehmensgruppe von Converge gehören auch Corus Group LLC, Northern Micro Inc., Becker-Carroll, Key Information Systems Inc., BlueChipTek Inc., Lighthouse Systems Inc., Software Information Systems LLC und Essex Technology Group Inc.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. kombiniert Innovationsakzeleratoren und grundlegende Infrastrukturlösungen, um Kunden erstklassige Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen baut eine Plattform für regional ausgerichtete hybride IT-Lösungsanbieter auf, um die Fähigkeit zu verbessern, Multi-Cloud-Lösungen sowie Blockchain-, Resilienz- und Betreiberdienstleistungen bereitzustellen, sodass Converge in der Lage ist, die Geschäfts- und IT-Probleme anzugehen, mit denen öffentliche und private Unternehmen heutzutage konfrontiert sind. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.convergetp.com.

Über Nordisk

Nordisk Systems Inc. ist ein führender Anbieter von Technologielösungen mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Branche. Seit seiner Gründung im Jahr 1983 ist Nordisk bestrebt, die Technologiekosten seiner Kunden zu senken und eine visionäre Infrastruktur zu schaffen, die die unmittelbaren Bedürfnisse erfüllt und sich gleichzeitig auf zukünftige Geschäftsinitiativen konzentriert. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.nordisksystems.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mary Anne Palangio

Chief Financial Officer

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Tel: +1 (416) 360-1495

Virtus Advisory Group

Ansprechpartner für Aktionäre

E-Mail: converge@virtusadvisory.com

Tel: +1 416-644-5081

Hinweis für den Leser: Verwendung von Finanzangaben, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen, und zukunftsgerichteten Aussagen

1. Finanzangaben, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen

In dieser Pressemitteilung werden bestimmte Nicht-IFRS-Messungen zur Leistungsbewertung verwendet. In dieser Pressemitteilung verwendet das Management bestimmte Angaben, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Für den Begriff bereinigtes EBITDA gibt es keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Er lässt sich daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Angaben anderer Unternehmen vergleichen. Solche Angaben sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Angaben wie den Nettogewinn erachtet werden. Das bereinigte EBITDA wird als Bruttogewinn abzüglich Vertriebsgemeinkosten definiert und entspricht dem Ergebnis vor Einkommensteuern, Wertverlust und Amortisation, Finanzaufwand, Änderungen des Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, Transaktionskosten für Übernahmen, Kosten für den Börsengang sowie anderen nicht operativen Aufwendungen.

Das Management ist der Auffassung, dass das bereinigte EBITDA ein wichtiger Indikator ist, da es bestimmte Posten, die unbare Ausgaben sind, Posten, die vom Management kurzfristig nicht beeinflusst werden können, sowie Posten, die sich nicht auf die grundlegende Betriebsleistung auswirken, ausschließt, was die Fähigkeit des Unternehmens verdeutlicht, Liquidität durch den operativen Cashflow zu generieren, um den Bedarf an Betriebskapital zu finanzieren, ausstehende Schulden zu bedienen und zukünftige Investitionsausgaben zu finanzieren. Das bereinigte EBITDA wird von manchen Investoren und Analysten zur Bewertung eines Emittenten verwendet. Das bereinigte EBITDA soll Investoren und Analysten zusätzliche nützliche Informationen liefern und wird vom Management auch als interne Leistungsmessung verwendet.

2. Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen hinsichtlich Converge und dessen Geschäfts. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Sofern keine entsprechende gesetzliche Verpflichtung besteht, wird Converge keine zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren, falls sich die Ansichten, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren ändern sollten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47219

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47219&tr=1

