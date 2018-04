IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. meldet Probe mit 4,30 % Nb2O5 aus der

IRW-PRESS: Commerce Resources Corp.



Commerce Resources Corp. meldet Probe mit 4,30 % Nb2O5 aus der

Niobium-Konzessionsgruppe, Quebec

12. April 2018 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H) (das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der jüngsten Prospektion und Probenahme bekannt zu geben, die im gesamten Gebiet Miranna durchgeführt wurden, welches zur Niobium-Konzessionsgruppe (das Konzessionsgebiet) im Nord Diese Arbeiten wurden vom Unternehmen im Rahmen des Feldprogramms 2017 durchgeführt.

Das Gebiet Miranna ist geprägt von einem stark mineralisierten (Nb-Ta-Phosphat), durch Gletscherbewegung auseinander getriebenen Gerölltrend, der dahingehend interpretiert wird, dass sein Ursprung potenziell im Konzessionsgebiet zu finden ist. Die Erkundungsarbeiten in dem Gebiet werden fortgeführt, um zahlreiche, stark mineralisierte Geröllbrocken zu identifizieren, nachdem im Programm 2017 eine Probe mit einem Niobium-Spitzenwert von 4,30 % Nb2O5 sowie 240 ppm Ta2O5 und 13,4 % P2O5 und eine Probe mit einem Tantal-Spitzenwert von 1,16 % Nb2O5 sowie 700 ppm Ta2O5 und 0,65 % P2O5 entnommen wurden. In Tabelle 1 ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse enthalten.

Tabelle 1 - Ausgewählte Probenergebnisse aus den mineralisierten Geröllbrocken, die im Jahr 2017 im Gebiet Miranna des Konzessionsgebiets entnommen wurden

Proben-NrNb2O5 (%Ta2O5 (pP2O5 (%)

. ) pm

)

119105 4,30 240 13,4

119079 2,75 130 7,6

119102 2,24 290 11,6

119097 0,69 350 8,8

119098 0,75 660 14,2

119095 1,18 590 13,1

119091 1,16 700 0,65

(1) Ta2O5 und Nb2O5 werden durch RFA (Röntgenfluoreszenzanalyse) mit einer Nachweisgrenze von 10 ppm analysiert.

Auch die jüngsten Feldarbeiten unterstützen die Annahme, dass ein großes, stark mineralisiertes Geröllfeld vorhanden ist, dessen Ursprung in Richtung Süd-Südost liegt. Eine deutliche Verflachung bei den mineralisierten Geröllbrocken trifft mit der primären geophysikalischen Anomalie im Gebiet Miranna zusammen, von welchem ungefähr die Hälfte im Konzessionsgebiet liegt. Diese Anomalie, die auch als Zielgebiet Miranna bezeichnet wird, wird als potenzieller Ursprung des Geröllzugtrends interpretiert. Ferner legen die Daten nahe, dass möglicherweise mehrere einander überlappende Gerölltrends mit einem Ursprung vorhanden sind, der potenziell im Gebiet Southeast liegt.

Alle Proben wurden in der Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. in Ancaster, ON, untersucht; größere Mengen von Oxiden, Seltene Erden und Spurenelemente wurden durch Schmelzaufschluss per ICP und ICP-MS analysiert, Tantal und Niobium per RFA und Fluor durch fusionsspezifische ionenselektive Elektroden (ISE).

Saville Resources Inc. beabsichtigt im zweiten Halbjahr 2018 die Durchführung seines ersten Bohrprogramms im Konzessionsgebiet der Niobium-Konzessionsgruppe. Ziel des Programms ist die Erkundung desjenigen Teils des Zielgebiets Miranna, der im Konzessionsgebiet liegt, sowie die weitere Erkundung der Gebiete Northwest und Southeast, die ebenfalls als äußerst vielversprechend betrachtet werden und in denen in früheren Jahren stark mineralisierte Bohrabschnitte identifiziert wurden.

Die Gebiete Miranna, Southeast und Northwest liegen alle nur einige Kilometer von der Seltene-Erden-Lagerstätte Ashram entfernt, was darauf hindeutet, dass signifikantes Potenzial für Erschließungssynergien besteht, falls das Unternehmen in seiner Niobium-Konzessionsgruppe eine abbauwürdige Lagerstätte definieren kann.

Saville Resources Inc. erstellt gegenwärtig einen mit dem NI 43-101 konformen technischen Bericht für das Konzessionsgebiet der Niobium-Konzessionsgruppe, die aus 21 aneinander angrenzenden Konzessionen innerhalb des Konzessionsgebiets Eldor besteht. Saville hat vor kurzem eine (der Genehmigung durch die TSX Venture unterliegende) Earn-In-Vereinbarung unterzeichnet, nach welcher das Unternehmen das ausschließliche Recht hat, eine Beteiligung von bis zu 75 % an dem Konzessionsgebiet zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 11. Januar 2018). Für die Vereinbarung liegt eine bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange vor, die vorbehaltlich des Eingangs eines akzeptablen, mit dem NI 43-101 konformen technischen Berichts für das Konzessionsgebiet gilt.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Aktienoptionen

Darüber hinaus hat das Unternehmen Venture Liquidity Provider mit der Bereitstellung von Marktinformationen und der Beratung zu Markt- und Handelsstrategien beauftragt und wird für diese Dienstleistungen ab dem 12. April 2018 1.000.000 Optionen zum Preis von jeweils 0,075 CAD begeben.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.commerceresources.com oder per E-Mail an info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President und Director

Tel: 604.484.2700

Email: -cgrove@commerceresources.com

Web: -http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: die Genehmigung der Earn-In-Vereinbarung mit Saville Resources Inc. hinsichtlich des Verkaufs von bis zu 75 % der Anteile an den Niob-Claims in Quebec durch die Börsenaufsicht der TSXv; und etwaige geplanten Arbeiten im Projekt. Diese unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder ihre Umsetzbarkeit verhindern könnten, zählen unter anderem: dass wir möglicherweise keine Genehmigung von der TSXv für unsere geplante Earrn-In-Vereinbarung erhalten; Kostenänderungen beim Abbau und bei der Verarbeitung; höhere Investitionskosten; der zeitliche Ablauf und Inhalt der bevorstehenden Arbeitsprogramme; Auslegungen der geologischen Situation anhand von Bohrungen, die sich im Zuge genauerer Datenerhebungen ändern könnten; dass wir oder unser Earn-In-Partner Saville Resources Inc. nicht genügend Geldmittel für die Umsetzung unserer Geschäftspläne aufbringen können; potenzielle Verfahren und Annahmen im Hinblick auf die Mineralausbeute anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz des derzeit erwarteten Projektpotenzial Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43057

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43057&tr=1

