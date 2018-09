IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. meldet Einreichung von technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Konzessionsgebiet Niobium Claim Group durch Saville Resources Inc.

IRW-PRESS: Commerce Resources Corp.



: Commerce Resources Corp. meldet Einreichung von technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Konzessionsgebiet Niobium Claim Group durch Saville Resources Inc.

17. September 2018. Commerce Resources Corp. (TSX-V: CCE, FSE: D7H) (Commerce oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) über das Konzessionsgebiet Niobium Claim Group erstellt hat, der von Saville Resources Inc. (Saville) eingereicht wurde. Der technische Bericht bietet einen kurzen Überblick über das Konzessionsgebiet und dessen Explorationspotenzial und kann über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com aufgerufen werden.

Das Konzessionsgebiet Niobium Claim Group besteht aus einer Untergruppe der Schürfrechte des Konzessionsgebiets Eldor und unterliegt einem Explorations-Earn-in-Abkommen (das Abkommen) mit Saville, dem zufolge Saville eine Beteiligung von bis zu 75 Prozent erwerben kann und das bestimmten Bedingungen unterliegt, einschließlich einer Genehmigung der TSX Venture Exchange (siehe Pressemitteilung vom 11. Januar 2018).

Das Gebiet Southeast ist das am weitesten fortgeschrittene Erkundungsgebiet der 26 Schürfrechte umfassenden Gruppe. Die Bohrabschnitte beinhalten 0,82 Prozent Niobpentoxid auf 21,9 Metern und 1,09 Prozent Niobpentoxid auf 5,8 Metern in den Bohrlöchern EC10-033 bzw. -040. Diese stark mineralisierten Abschnitte müssen noch nachverfolgt werden und werden vom Unternehmen zusammen mit Miranna als vorrangige Explorationsziele angesehen.

Die in den Jahren 2008 und 2010 vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen im Gebiet Star Trench ergaben einige der bis dato stärksten Tantalbohrergebnisse im Konzessionsgebiet Niobium Claim Group, einschließlich 454 Teile Tantalpentoxid pro Million auf 7,8 Metern und 632 Tantalpentoxid pro Million auf 3,8 Metern in Bohrloch EC08-025. Diese Bohrabschnitte stehen auch mit einer mäßigen Niob- und einer starken Phosphatmineralisierung in Zusammenhang, die in relativ geringer Tiefe (Kernlänge von weniger als 50 Metern) vorgefunden wurde, wobei nur eingeschränkte Folgebohrungen durchgeführt wurden. Diese im Jahr 2010 durchgeführten Folgebohrungen umfassten drei Bohrlöcher auf insgesamt 494 Metern und ergaben einige der hochgradigsten einzelnen Kernproben, die bis dato im Konzessionsgebiet entnommen wurden, einschließlich 1,69 Prozent Niobpentoxid, 2.220 Teile Tantalpentoxid pro Million und 20,5 Prozent Phosphorpentoxid auf 0,3 Metern (Probe 84321).

Saville plant in der Schürfrechtegruppe ein Herbst-Oberflächenprogramm mit Erkundungen und Gesteinsprobennahmen sowie eine Magnet-Bodenuntersuchung, um den mineralisierten Horizont weiter zu beschreiben. Die Arbeiten werden von Dahrouge Geological Consulting Ltd. durchgeführt werden, wobei das primäre Ziel des Programms darin besteht, die Standorte der Bohrlöcher vor den für die erste Jahreshälfte 2019 geplanten Bohrungen besser zu definieren.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal-Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.commerceresources.com oder per E-Mail info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in der zukunftsgerichteten Aussage angenommen wurden. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

