IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. kündigt aus Zuschussmitteln finanzierte Zusammenarbeit mit CanmetMINING für metallurgische Untersuchungen für die Lagerstätte Ashram an

IRW-PRESS: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. kündigt aus Zuschussmitteln finanzierte Zusammenarbeit mit CanmetMINING für metallurgische Untersuchungen für die Lagerstätte Ashram an

14. April 2022 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich bekannt zu geben, dass sich eine neue Zusammenarbeit mit CanmetMINING auf metallurgische Aufbereitungsuntersuchungen für die Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram konzentrieren wird. Der primäre Schwerpunkt des Testprogramms wird auf der Optimierung und Verbesserung des grundlegenden Fließschemas für das Projekt Ashram liegen, das sich derzeit in der Endphase im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie bei Hazen Research in Golden (Colorado, USA) befindet.

Die staatliche F&E-Unterstützung erfolgt im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit CanmetMINING im Rahmen des Critical Minerals Research, Development and Demonstration-Programms. Dieses Programm zielt auf die Forschung und Entwicklung für die vorgelagerte Verarbeitung kritischer Minerale ab und soll die Entwicklung von Wertschöpfungsketten für Batterien und Permanentmagnete in Kanada fördern.

Die Untersuchungen werden voraussichtlich vergleichende Tests zur Mahlung sowie Tests zur Flotation (Optimierung der Dosierung, Konditionierung von Reagenzien, verschiedene Anlagetechnologien), Magnetabscheidung, Erzsortierung und zum Schwimm-Sink-Verfahren (Dense Medium Separation, DMS) umfassen. Die Wissenschaftler von CanmetMINING arbeiten eng mit dem Unternehmen und dem für die Mineralverarbeitung zuständigen qualifizierten Sachverständigen für Ashram zusammen, um einen umfassenden und optimalen Testansatz zu entwickeln, der auf den früheren Arbeiten aufbaut, die zur Herstellung von hochgradigen Seltenerdmetall-Mineralkonzentraten geführt haben, die mit jenen großer globaler Produzenten vergleichbar sind. Das übergeordnete Ziel der Bezuschussung und der Zusammenarbeit besteht darin, die Weiterentwicklung des Projekts Ashram in Richtung Produktion zu ermöglichen und zu unterstützen, und zwar ergänzend zu den laufenden Bemühungen des Unternehmens.

Im Januar 2022 wurden insgesamt 1,9 Tonnen mineralisiertes Massenprobenmaterial aus der Lagerstätte Ashram zur Zerkleinerung und Größenbestimmung im Vorfeld der Testarbeiten an die Einrichtung von SGS Canada in Lakefield (Ontario) geliefert. Die Aufbereitung des Materials ist nun abgeschlossen und die ersten Untersuchungsprogramme bei CanmetMINING haben begonnen.

Über CanmetMINING

CanmetMINING, ein Wissenschafts- und Technologiezweig des Sektors Lands and Metals von Natural Resources Canada, ist weltweit führend in der Entwicklung und dem Einsatz von umweltfreundlichen Bergbau- und innovativen Technologien. Ein Großteil der Forschungsarbeit von CanmetMINING erfolgt in Zusammenarbeit mit der Industrie, Provinzregierungen, anderen Bundesbehörden, Universitäten und internationalen Organisationen.

Das mit 47,7 Millionen Dollar dotierte F&E-Programm für kritische Minerale von CanmetMINING wurde im Rahmen des Bundeshaushalts 2021 finanziert, um inländische Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe zu entwickeln und Kanada als bevorzugten globalen Lieferanten für kritische Minerale zu positionieren. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit konzentriert sich auf drei vorrangige Forschungsbereiche: Batterieminerale, das Mining Value from Waste-(MVfW)-Programm und Seltenerdmetalle und andere kritische Minerale. Die Zusammenarbeit mit Commerce im Bereich Seltenerdmetalle und andere kritische Minerale zielt darauf ab, die Produktion von Rohstoffen für Permanentmagnete in Kanada voranzutreiben.

Über die Lagerstätte Ashram

Die Lagerstätte Ashram gilt als eine der größten REE- (und Flussspat-) -Lagerstätten weltweit und besteht aus einem von Monazit dominierten, einzelnen mineralisierten Erzkörper, der an der Oberfläche zutage tritt. Die Lagerstätte erstreckt sich über rund 600 m in Streichrichtung, über 300 m in die Breite und 600 m in die Tiefe und ist nach wie vor in mehrere Richtungen offen. Die Lagerstätte beherbergt bei einem Cutoff-Wert von 1,25 % REO eine nachgewiesene Ressource von 1,6 Millionen Tonnen (Mio. t) mit 1,77 % Seltenerdoxiden (REO) und 3,8 % Flussspat (F), eine angedeutete Ressource von 27,7 Mio. t mit 1,90 % REO und 2,9 % F und eine vermutete Ressource von 219,8 Mio. t mit 1,88% REO und 2,2 % F (Stichtag 5. Juli 2012). Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und noch keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität haben. Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen ganz oder teilweise in Mineralreserven umgewandelt werden können.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President und Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: https://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: die allgemeinen Ziele der Zusammenarbeit mit CanmetMINING zur Weiterentwicklung des Projekts Ashram, die erwarteten Untersuchungen, die für das Projekt Ashram im Rahmen des Abkommens durchgeführt werden sollen, dass sich das Unternehmen als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenerdmetallen weltweit positioniert und dass die Lagerstätte Ashram das Potenzial hat, sich zu einem langfristiger Lieferanten für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu entwickeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen vorhergesehen werden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: dass sich die Schlussfolgerungen von CanmetMINING nach Durchführung der Untersuchungen nicht als richtig erweisen; dass es bei der Aufnahme des Anlagenbetriebs zu Verzögerungen kommt; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung des Projekts; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

