IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. kündigt Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 Dollar an

5. November 2020. Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich eine nicht vermittelte Privatplatzierung anzukündigen. Im Rahmen der Privatplatzierung soll durch die Ausgabe von bis zu 9.523.809 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,21 Dollar pro Einheit ein Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 Dollar erzielt werden (die Platzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Abschluss der Platzierung (der Abschluss) zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,29 Dollar pro Aktie berechtigt.



Unter Umständen werden Insider an der Platzierung teilnehmen.

Die Platzierung erfolgt möglicherweise teilweise oder vollständig gemäß Multilateral Notice 45-313 - Prospectus Exemption for Distributions to Existing Security Holder und der entsprechenden Rahmenbestimmungen und Richtlinien in den teilnehmenden Rechtsgebieten (die Existing Shareholder Exemption, in etwa: Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre). Das Unternehmen hat den 4. November 2020 als Stichtag für die Ermittlung der zur Teilnahme an der Platzierung berechtigten Aktionäre auf der Existing Shareholder Exemption festgelegt. Berechtigte Aktionäre, die an der Platzierung teilnehmen möchten, sollten das Unternehmen kontaktieren (Kontaktinformationen siehe unten). Sollte die Gesamtzahl der Zeichnungen für Einheiten die Maximalzahl der im Rahmen der Platzierung emittierbaren Einheiten übersteigen, werden die Einheiten auf Grundlage der Anzahl der gezeichneten Einheiten anteilsmäßig an die berechtigten Zeichner verkauft. Zusätzlich zur Inanspruchnahme der Existing Shareholder Exemption wird die Platzierung auch gemäß anderer verfügbarer Prospektausnahmeregelungen durchgeführt.

In Verbindung mit der Platzierung müssen im Einklang mit den Statuten der TSX Venture Exchange (die TSXV) möglicherweise Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) gezahlt werden.

Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung abläuft. Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV. Eine etwaige Beteiligung von Insidern stellt eine Related Party Transaction (in etwa: Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar, wird jedoch erwartungsgemäß von den Anforderungen von MI 61-101 betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit sein.

Der gesamte Bruttoerlös aus der Platzierung wird zur Förderung der Erschließung der Seltenerdlagerstätte Ashram des Unternehmens in Quebec und zur Aufstockung des Working Capital verwendet.

Keine der Wertpapiere, die in Verbindung mit der Platzierung verkauft werden, werden nach dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-/Flussspatlagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal-Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail unter info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Managements hinsichtlich der geplanten Platzierung sowie der Verwendung des Erlöses aus der Platzierung; die Abschlussbedingungen für die Platzierung; den Ablauf der Haltedauer der im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere; und die Genehmigung der geplanten Platzierung durch die TSXV. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Dazu gehört: dass das Unternehmen die Platzierung nicht zu günstigen Bedingungen oder überhaupt abschließen kann; dass die TSXV die Platzierung nicht genehmigt; dass der Erlös aus der Platzierung nicht wie in dieser Pressemeldung angegeben verwendet wird; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, alle Voraussetzungen für den Abschluss zu erfüllen; und die zusätzlichen Risiken, die in den vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen, da sie nur zum Datum dieser Pressemeldung gelten. Es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeitrahmen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54101

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54101&tr=1

