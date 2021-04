IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. kündigt Flotations-Pilotanlage im Rahmen der Zusammenarbeit mit CanmetMINING hinsichtlich der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram an

IRW-PRESS: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. kündigt Flotations-Pilotanlage im Rahmen der Zusammenarbeit mit CanmetMINING hinsichtlich der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram an

13. April 2021 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich, über den aktuellen Stand seiner laufenden Zusammenarbeit mit CanmetMINING zu berichten, in deren Mittelpunkt Ausbereitungstest für die Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram stehen.



Nach dem erfolgreichen Flotationstestprogramm im Labormaßstab (siehe Pressemeldungen vom 13. Mai und 20. August 2020) wird CanmetMINING nun den von ihm entwickelten Prozess im Rahmen einer Pilotanlage skalieren und bewerten.

Im Rahmen der Testprogramme, die CanmetMINING 2020 durchgeführt hat, konnte ein alternatives Reagenzschema und ein alternativer Flotationskreislauf für die Lagerstätte Ashram entwickelt werden. Die Arbeiten führen zu einer beachtlichen Verbesserung der Flotationsleistung, die durch eine Kombination von verteilten Reagenzienzugaben, Synergien zwischen Reagenzien und Reverse Conditioning innerhalb eines sehr einfachen und grundlegenden Flotationskreislaufs erzielt wurde. Unter anderem konnte eine deutliche Verringerung des Reagenzienverbrauchs auf die Hälfte bis ein Viertel der Menge (kg/t) an Reagenzien erreicht werden, die in den vorherigen Tests anderer metallurgischer Labore verwendet wurde. Die Ergebnisse sind insofern bedeutend, als die Reagenzien im Rahmen vorheriger Arbeiten als ein Schlüsselbereich für die Optimierung des Flotationskreislaufs für die Lagerstätte Ashram ermittelt wurden, in dem sich durch die Prüfung der Leistung der einzelnen relevanten Reagenzien im Hinblick auf ihren Verbrauch und ihre Anschaffungskosten deutliche Kostenvorteile ergeben könnten.

Das von CanmetMINING entwickelte Fließschema wird in seinen Einrichtungen in Ottawa (Ontario) in einer kürzlich errichteten, internen Pilotanlage getestet. Die Pilotanlage ist für die Verarbeitung von 16 bis 20 Kilogramm Material pro Stunde ausgelegt. Rund 1,5 Tonnen Material einer Massenprobe aus der Lagerstätte Ashram wurden zur Zerkleinerung und Mahlung entsprechend der Auslegungskriterien der Pilotanlage an die Firma Corem in Quebec City (Quebec) geliefert und sollen in Kürze an CanmetMINING überstellt werden. Der Betrieb der Pilotanlage wird unter Vorbehalt möglicher Auswirkungen von COVID-19 voraussichtlich gegen Ende April 2021 beginnen.

Die Finanzierung der Testarbeiten erfolgte über das sechsjährige Seltenerdmetall- und Chromitprogramm von CanmetMINING über Natural Resources Canada (NRCan) (im April 2015 angekündigt), das sich auf die Entwicklung neuer Extraktionstechnologien, die Bewältigung von kanadischen Umweltherausforderungen und die Verbesserung der Kenntnisse über kanadische Lagerstätten konzentriert (www.reechromite.ca). Im Rahmen der Zusammenarbeit stellte das Unternehmen mineralisiertes Seltenerdmetallmaterial aus der Lagerstätte Ashram bereit, wobei weiterhin mehrere Tonnen aus einer Massenprobe aus dem Jahr 2012 leicht verfügbar sind.

Die Lagerstätte Ashram tritt an der Oberfläche zutage, weshalb eine kostengünstige Entnahme von Material für Testarbeiten möglich ist. Dementsprechend bemüht sich das Unternehmen aktiv um die Einbindung verschiedener Forschungs- und akademischer Einrichtungen, um die Förderung der Seltenerdmetallbranche in Kanada und insbesondere in Quebec zu unterstützen.

Über CanmetMINING

CanmetMINING, ein Wissenschafts- und Technologiezweig des Sektors Lands and Minerals von Natural Resources Canada mit Einrichtungen in Ottawa (Ontario), Val dOr (Quebec) und Sudbury (Ontario), ist weltweit führend in der Entwicklung und dem Einsatz von umweltfreundlichen Bergbau- und revolutionären Technologien. Unter dem Motto Green Mining Innovation verfolgt CanmetMINING zwei miteinander verflochtene Ziele: die Verringerung von Umweltauswirkungen und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Kanadas in Bezug auf die Erschließung von Mineralressourcen. CanmetMINING setzt seine Zusammenarbeit mit Interessensgruppen bei der Entwicklung und dem Einsatz umweltfreundlicher Technologien fort, die auf eine Verbesserung der Energieeffizienz, eine Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen (THG), eine Reduzierung der Abfallerzeugung und des Wasserverbrauchs sowie eine Steigerung der Produktivität abzielen. CanmetMINING rüstet Kanada auch für das Management von Risiken in Bezug auf Ökosysteme sowie die Ausarbeitung und Umsetzung vernünftiger, wissenschaftlich fundierter Vorschriften.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: dass sich aus der Prüfung der Leistungsfähigkeit jedes relevanten Reagenzmittels in puncto Verbrauch und Anschaffungskosten bedeutende Kostenvorteile ergeben; und dass der Betrieb der Pilotanlage voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte 2021 beginnen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen vorhergesehen werden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: dass sich die Schlussfolgerungen von CanmetMINING nicht als richtig erweisen; dass es bei der Aufnahme des Anlagenbetriebs zu Verzögerungen kommt; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

