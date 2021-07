IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. beginnt Sommerbohrprogramm bei der Seltenerd- und Flussspat-Lagerstätte Ashram

IRW-PRESS: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. beginnt Sommerbohrprogramm bei der Seltenerd- und Flussspat-Lagerstätte Ashram

29. Juli 2021 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine erste Bohrung im Rahmen des Feldprogramms 2021 auf der Seltenerd- und Flussspat-Lagerstätte Ashram im Norden von Quebec angesetzt hat.



Das Programm wird von Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton, AB, geleitet, während die Bohrarbeiten von Logan Drilling Ltd. aus Stewiacke, NS, durchgeführt werden.

Das Unternehmen hat das Bohrgerät vorzeitig zur Lagerstätte Ashram mobilisiert, nachdem Saville Resources mehrere Bohrungen in den Prospektionsgebieten Mallard und Miranna niedergebracht hatte, die sich innerhalb von 1 km von Ashram befinden, wo Saville Resources eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 75 % hält. Die Überschneidung der beiden Programme führt zu erheblichen Kosteneinsparungen durch die gemeinsame Mobilisierung von Bohrgeräten, im Camp-Betrieb und bei anderen Kosten für dieses Programm.

Auf der Lagerstätte Ashram werden 15 bis 20 Bohrungen (NQ-Durchmesser) mit einer Gesamtlänge von 2.500 m erwartet. Die Bohrungen zielen auf eine weitere Abgrenzung der Lagerstätte, die nach Norden und Süden offenbleibt, sowie auf eine Erhöhung des Vertrauens in die Ressourcen von vermutet/angedeutet auf angedeutet/nachgewiesen in Gebieten, in denen die Neodym-Praseodym-Gehalte (NdPr) am höchsten sind. Abhängig von der Lage innerhalb der Lagerstätte variiert die typische NdPr-Verteilung von 21-24+ %, wobei Monazit der dominierende Träger der Seltenerdelemente (REEs) ist.

Das Unternehmen avanciert weiterhin die erneute Protokollierung der Bohrkerne (Core Relog) und das geologische Modell der Lagerstätte, das als Grundlage für das Bohrprogramm dienen wird, um seine Zielsetzungen zu erreichen. Zusätzlich zu den Bohrungen sammelt das Unternehmen weiterhin die restlichen Felddaten, die für die Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study,PFS) erforderlich sind, und plant, die verbleibenden Besuche der qualifizierten Person vor Ort zu einem späteren Zeitpunkt im Programm durchzuführen. Parallel zu den Feld- und PFS-Programmen treibt das Unternehmen seine Entwicklung der Arbeitsablaufdiagramme bei Hazen Research in Colorado weiter voran, wobei andere Komponenten des PFS derzeit von externen Beratern (BBA Engineering, CIMA+ usw.) bearbeitet werden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Feldprogramme unter Einhaltung aller aufgrund der COVID-19-Pandemie bestehenden Einschränkungen auf Bundes-, Provinz- und Regionalebene durchführen wird. Das Unternehmen hat den Prozess zur Erschließung von Nunavik erfolgreich abgeschlossen und die Genehmigung für die Durchführung der geplanten Feldarbeiten erhalten. Die Mineralienexplorationen gelten in Kanada und in der Provinz Quebec als wesentliche Dienstleistung.

Mitteilung gemäß National Instrument 43-101

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., der Inhaber einer Genehmigung gemäß dem Ordre des Géologues du Québec und eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geleitet.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: unsere Pläne für Bohrungen auf dem Ashram-Projekt, die erwarteten Ergebnisse, die es uns ermöglichen, die Mineralisierung abzugrenzen, und Pläne für Umweltarbeiten; und dass wir ein langfristiger Lieferant von gemischtem Seltenerdkarbonat und/oder NdPr-Oxid werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen vorhergesehen werden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: dass die geplanten Verfahren nicht wie erwartet funktionieren; dass die Bohrungen nicht wie geplant verlaufen oder nicht zum erwarteten Zeitpunkt beginnen können, dass wir Schwierigkeiten beim Bohren und bei der Durchführung von Umweltarbeiten haben; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

