IRW-News: CoinAnalyst Corp.: CoinAnalyst startet mit weltweitem Versand seines Newsletters zum Kryptomarkt

IRW-PRESS: CoinAnalyst Corp.: CoinAnalyst startet mit weltweitem Versand seines Newsletters zum Kryptomarkt

Der Crypto Market Letter, bisher nur in Deutschland erhältlich, wird ab 1. Dezember 2021 für den weltweiten Versand verfügbar.

Toronto, Ontario - 24. November 2021 - CoinAnalyst Corp. (CSE: COYX FWB: 1EO) (CoinAnalyst oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das eine auf künstlicher Intelligenz basierende Big-Data-Analyseplattform (die Plattform) betreibt, die Anleger im Digital-Asset-Bereich und anderen Branchen mit detaillierten KI-gestützten Analysen zur Marktstimmung, zu Fundamentaldaten und zu technischen Indikatoren unterstützt, hat heute die globale Verbreitung seines Crypto Market Letter bekannt gegeben.

Der Crypto Market Letter basiert auf der patentierten Technologie der Big-Data-Analyse mit Unterstützung der CoinAnalyst-Plattform, die sowohl Fundamentaldaten als auch künstliche Intelligenz beinhaltet.

Unsere Analysten überwachen aktiv ein simuliertes Portfolio sowie den Gesamtmarkt und holen jeden Monat eine neue spezielle Münze vor den Vorhang. Unser Crypto Market Letter ist die moderne Version eines Newsletters, der verwertbare Erkenntnisse liefert! erklärt Andrew Sazama, COO von CoinAnalyst.

Das Team von CoinAnalyst setzt sich aus erfahrenen Analysten zusammen, die mit dem Newsletter-Portfolio seit April 2021 rund 70 % positive Renditen einfahren konnten. Historische Renditen lassen zwar keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu, aber die Erfahrung des Teams spricht für sich.

Genauso wie bei der Analyseplattform haben wir auch den Newsletter im Anschluss an Gespräche in unserem Boardroom initiiert. Nachdem es am Markt so viele unterschiedliche Optionen gibt, haben wir uns daran gemacht, die einzelnen Assets Stück für Stück aufzuschlüsseln. Seit der Einführung im April 2020 konnten wir mit der im Newsletter präsentierten Auswahl die Rendite des simulierten Portfolios auf über 1100 % steigern, freut sich Thomas Reuter, der als Chefredakteur des Crypto Market Letter verantwortlich zeichnet.

Eine aktuelle Studie des Datenanalyseunternehmens Engine Insights hat ergeben, dass annähernd 60 % der Befragten aus der Gruppe der Generation Z glauben, dass sie durch Investitionen in Kryptowährungen reich werden könnten. Diese Generation steht allem Digitalen positiver und entspannter gegenüber. Es überrascht somit nicht, dass sie sich auch mit Kryptowährungen wohler fühlt, erklärt Kathy Sheehan gegenüber businessinsider.com. Frau Sheehan ist SVP bei Cassandra, einer Geschäftssparte von Engine Insights.

Über CoinAnalyst

CoinAnalyst bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Big-Data-Analyseplattform, die Investoren im Digital Asset-Sektor und anderen Branchen detaillierte KI-gestützte Analysen der Marktstimmung, der Fundamentaldaten und der technischen Indikatoren bereitstellt. Die Plattform überwacht und analysiert Echtzeitdaten vom Markt für digitale Assets (Coins/Tokens/NFTs/Initial Offerings). Die Software überwacht Nachrichtenquellen, verfolgt Influencer, scannt soziale Online-Medien und liefert Stimmungsanalysen, Prognosen und Handelssignale für die 300 wichtigsten digitalen Assets (weitere werden regelmäßig hinzugefügt). Darüber hinaus stellt das Softwaresystem Nachrichten, Preisangebote und Messaging zur Verfügung. Eine mobile Version und ein professionelles Terminal sind in der Entwicklung und werden voraussichtlich im 1. Quartal 2022 verfügbar sein. Der Zugriff auf die Plattform erfolgt über ein monatliches Abonnementmodell, das je nach gewähltem Plan im Preis variiert. Die Pläne sind Basic, Professional und Corporate. Die Plattform wird über B2C (Business-to-Consumer) und B2C2C (Business-to-Business-to-Consumer) verkauft. Mehr erfahren über CoinAnalyst können Sie unter www.coinanalyst.tech.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Andrew Sazama

Chief Operating Officer und Director

E-Mail: contact@coinanalyst.tech

Tel: + 49 69 2648485 - 20

Interviewanfragen richten Sie bitte an:

Nelson Hudes

Hudes Communications International

E-Mail: nelson@hudescommunications.com

Tel: (905) 660-9155

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter erwarten, antizipieren, fortsetzen, schätzen, objektiv, fortlaufend, können, werden, projizieren, sollten, glauben, planen, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu internen Erwartungen; zur Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen; zur Entwicklung einer mobilen Version der Plattform und eines professionellen Terminals; zur kontinuierlichen Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; sowie zur allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erwartungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder den geäußerten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage; der Zustand des regulatorischen Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist; der Wettbewerb; der Verlust von Märkten; die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen; Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Weitere Einzelheiten zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie im Listing Statement. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen sollten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gelten, und dass sie diese zukunftsgerichteten Informationen nicht für einen anderen als den beabsichtigten Zweck verwenden sollten. Die Geschäftsleitung des Unternehmens ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

