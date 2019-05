IRW-News: Cognetivity Neurosciences Ltd.: Cognetivity Neurosciences beauftragt Experten für digitale Gesundheit mit Vermarktung und Vertrieb seiner Plattform

IRW-PRESS: Cognetivity Neurosciences Ltd.



: Cognetivity Neurosciences beauftragt Experten für digitale Gesundheit mit Vermarktung und Vertrieb seiner Plattform

Vancouver, British Columbia, 1. Mai 2018 - Cognetivity Neurosciences Ltd. (das Unternehmen oder Cognetivity) (CSE: CGN; FWB:1UB; OTCQB: CGNSF) hat heute die Bestellung von Rob Brougham, einem Experten für digitale Gesundheit, zum Head of Commercial Development des Unternehmens bekannt gegeben.

Herr Brougham ist ausgebildeter Astrophysiker und war 20 Jahre lang erfolgreich in der Wirtschaft tätig, wo er bei Blue-Chip-Firmen und als Unternehmer im Telekommunikationssektor und im digitalen Gesundheitswesen wichtige Positionen bekleidete. Er stieg bereits in den Markt für digitale Gesundheit ein, als dieser sich neu formierte und war zunächst als CEO der digitalen Gesundheitssparte von British Telecom tätig. Anschließend übernahm er bei der Firma Ieso digital health, die sich auf webbasierte, digitale Lösungen für die geistige Gesundheit spezialisiert, die Geschäftsleitung in Großbritannien.

Als Spezialist auf dem Gebiet der kommerziellen Akzeleration betreute Rob als leitender Berater für digitale Gesundheit sowohl Jungunternehmen als auch multinationale Konzerne und verantwortete im Laufe seiner Karriere den Abschluss bedeutender Transaktionen im Gesamtwert von über 1 Milliarde Pfund.

Herr Brougham wird bei Cognetivity in leitender Funktion für die Entwicklung der Geschäftsstrategie und den Vertrieb der unternehmenseigenen Plattform sowohl im klinischen Bereich als auch auf Unternehmensebene verantwortlich zeichnen und daneben das Board der britischen Tochtergesellschaft Cognetivity Ltd. als Director verstärken.

Ich konnte in den letzten zehn Jahren eine Reihe von unglaublichen Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit miterleben und bin fest davon überzeugt, dass die von Cognetivity entwickelte Plattform zu den besten zählt, die ich bis dato gesehen habe, erklärt Rob Brougham. Für mich ist dies ein Signal dafür, dass sich in der Branche ein berechtigter Wandel vollzieht. Nicht nur in Bezug darauf, wie früh und wie effektiv eine Demenz erkannt wird, sondern auch in Bezug auf die Chancen, die sich daraus für jene ergeben, die an der Entwicklung wirksamer Langzeittherapien arbeiten. Die ICA-Plattform wurde für einen riesigen internationalen Markt entwickelt, der bis dato nicht bedient wurde. In Verbindung mit Cognetivitys erstklassigem technologischem Ansatz eröffnet sich hier eine enorme Geschäftschance. Ich bin begeistert, mit dem unglaublichen Team von Cognetivity zusammenarbeiten zu können und werde mein Bestes geben um sicherzustellen, dass die Plattform dem Unternehmen entsprechende Umsätze beschert und gleichzeitig von möglichst vielen Menschen genutzt werden kann.

Sina Habibi, CEO von Cognetivity, fügt dazu: Rob konnte im Laufe seiner Karriere für eine ganze Reihe von hochkarätigen Organisationen im digitalen Gesundheitssektor außergewöhnliche und nachweisliche Erfolge in puncto Umsatzsteigerung und Gewinnwachstum erwirtschaften. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu können, wo er für die Geschäftsentwicklung verantwortlich zeichnen wird und uns bei der effizienten Vermarktung unserer Plattform unterstützen wird.

Über Cognetivity Neurosciences Ltd.

Cognetivity ist ein Technologieunternehmen, das eine kognitive Untersuchungsplattform für die Bewertungsmethode des Integrated Cognitive Assessment (ICA) für den Einsatz in der medizinischen Praxis sowie im kommerziellen Bereich und im Konsumumfeld entwickelt. Die von Cognetivity konzipierte ICA-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernmethoden, mit denen anhand einer Leistungsprüfung großer Hirnareale erste Anzeichen von Defiziten zur möglichen Früherkennung einer Demenz ermittelt werden sollen. Ziel von Cognetivity ist es, die ICA-Plattform anhand von geplanten klinischen Studien weiterzuentwickeln und in Nordamerika, Europa und anderen Ländern der Welt auf den Markt zu bringen.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.cognetivity.com.

Sina Habibi

Chief Executive Officer & Director

