IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Codebase erhält von Arcology die aktuellen Testergebnisse für Amazon Web Services (AWS)

IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Codebase erhält von Arcology die aktuellen Testergebnisse für Amazon Web Services (AWS)

Arcology-Netzwerk erzielt mit großformatigem Test auf Amazon Web Services wichtigen Entwicklungsfortschritt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA (23. November 2021) - Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Laurent Zhang, Gründer und President der Firma Arcology, an der CODE beteiligt ist, das Unternehmen über die aktuellen Fortschritte von Arcology informiert hat.

Arcology hat einen großformatigen Test entwickelt und durchgeführt, um die Leistungsstärke des bereits angekündigten neuen Designs zu verifizieren. Getestet wurden:

- Mehrere AWS-Datenzentren

- 4 Cluster

- 92 Server

- 944 Prozessorkerne

Basierend auf der Analyse der rohen Testdaten wurden im Test die internen Ziele erreicht. Es wurden technische Vorteile gegenüber allen Ethereum-Skalierungslösungen aufgezeigt und vielversprechende Ergebnisse in puncto Kompatibilität und Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung erzielt.

Arcology wurde entwickelt, um Probleme mit der Skalierbarkeit zu lösen. Es kann dabei auf mehreren Maschinen gearbeitet werden, die sich die Arbeitslast teilen. Dieser Test hat einmal mehr unsere technischen Vorteile unter Beweis gestellt und ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von Arcology, meint Herr Zhang.

Codebase Ventures Inc. ist zu 30 % an Arcology beteiligt.

Über Codebase Ventures Inc.

Das Hauptaugenmerk von Codebase Ventures Inc. liegt auf dem Erwerb von frühzeitigen Beteiligungen in wachstumsstarken Technologiemärkten, wie z.B. dem Blockchain-Ökosystem und Fintech. Das Unternehmen sichert sich solche Chancen und setzt seine Beziehungen und sein Kapital gezielt für den Ausbau seiner Beteiligungen ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

George Tsafalas - Ivy Lu

Investor Relations

Tel: (877) 806-CODE (2633) (gebührenfrei) oder 1 (778) 806-5150

E-Mail: IR@codebase.ventures

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

