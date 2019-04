IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Codebase Ventures erhöht Beteiligung an Arcology Tests der Plattform übertreffen Erwartungen

IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.



: Codebase Ventures erhöht Beteiligung an Arcology Tests der Plattform übertreffen Erwartungen

Codebase Ventures erhöht Beteiligung an Arcology Tests der Plattform übertreffen Erwartungen

Das Unternehmen verstärkt sein Engagement für Arcologys Vision eines radikal neuen Technologie-Ökosystems.

VANCOUVER, BC, Kanada (1. April 2019) - Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FSE: C5B - OTCQB: BKLLF) gab heute bekannt, dass es seine Beteiligung an Arcology (https://arcology.network) auf 30% erhöht hat. Dies signalisiert ein anhaltendes Engagement für die Vision des Gründers Laurent Zhang für ein neues Ökosystem für Technologie-Unternehmen.

Arcology ist eine selbstorganisierende, selbstkorrigierende hierarchische Blockchain, die proprietäre Algorithmen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz einsetzt, um Ineffizienzen zu beseitigen, die andere Plattformen bisher behindern. Es wurde mit der Absicht entwickelt, die derzeitigen Marktführer wie Ethereum und EOS bei Schlüsselgrößen wie Geschwindigkeit, Größe und Preis zu übertreffen.

Laurent Zhang ist ein echter Innovator, der besonders qualifiziert ist, das Potenzial von Arcology zu verwirklichen, erklärte Jeff Koyen, Chief Strategy Officer von Codebase. Wir freuen uns darauf, sein Team bei der Einführung des Benchmarking der Technologie zu unterstützen und die Plattform einer öffentlichen Bewertung zugänglich zu machen.

In den im März durchgeführten Tests zeigten Zhang und sein Team, dass ein einzelner Knoten im Arcology-Netzwerk eine große Anzahl an Transaktionen mit bis zu 8 œ mal höheren Geschwindigkeiten verarbeiten kann als die Knoten auf der Ethereum Virtual Machine. Unter Verwendung der einzigartigen selbstorganisierenden Technologie von Zhang konnte das Netzwerk mehrere Millionen Transaktionen pro Sekunde verarbeiten.

Wenn wir erwarten, dass die Blockchain-Technologie zu kommerziellen Kraftzentren entwickelt wird, müssen diese wie Betriebssysteme wie z.B. Windows oder Linux aussehen, nicht wie unzugängliche Black Boxes, sagte Zhang. Das bauen wir bei Arcology auf - eine Unternehmensplattform, die für den breiten kommerziellen Einsatz konzipiert ist.

Zhang erhielt seinen M.Sc. in Intelligent Systems von der University of Sunderland in Großbritannien und seinen B.Sc. Honours in Computing von der Oxford Brookes University. Er ist ehemaliger Chief Technology Officer bei HPIS Technologies, Vice President of Engineering bei Quikflo Health und Research Scientist bei Baker Hughes, einem GE-Unternehmen. Unterstützt wird er dabei von den erfahrenen Entwicklern Dr. Dave Xiang, Cody Yang und Grant Zhang.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. ist ein praxisorientiertes Team von Finanz- und Technologieexperten, die frühzeitig in herausragende Ideen investieren. Wir arbeiten im Bewusstsein, dass sich die Technologie ständig weiterentwickelt und so frühzeitig Chancen für strategische Investitionen bietet, die unseren Aktionären eine überdurchschnittliche Rendite einbringen können. Wir suchen und unterstützen Innovatoren, die mit ihren Plattformen und Protokollen, nicht nur mit Produkten, die Standards von morgen schaffen. Wir investieren frühzeitig, unterstützen unsere Gründer, bringen ihre Ideen auf den Markt und arbeiten unermüdlich daran, ihre Vision zu verwirklichen.

