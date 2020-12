IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Codebase Ventures: Arcology kündigt Release-Termin im Februar für erstes Software Development Kit an

IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.



: Codebase Ventures: Arcology kündigt Release-Termin im Februar für erstes Software Development Kit an

Dieser wichtige Meilenstein ist der erste Schritt zum Aufbau einer Community von Ingenieuren, die kommerzielle Anwendungen auf der Enterprise-Blockchain von Arcology entwickeln werden

VANCOUVER, BC, KANADA (30. Dezember 2020) - Codebase Ventures Inc. ("Codebase" oder das "Unternehmen") (CSE: CODE - FSE: C5B - OTCQB: BKLLF) ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Beteiligungsunternehmen des Unternehmens, Arcology, ein Cluster-Computing-basiertes KI-Blockchain-Ökosystem mit unbegrenzter Skalierbarkeit, sich darauf vorbereitet, die erste Version seines Software Development Kits ("SDK") zu veröffentlichen.

Während einer Telefonkonferenz letzter Woche informierte Arcology-Gründer und CEO Laurent Zhang den Vorstand, dass sein Team plant, das SDK noch vor Ende Februar 2021 zu veröffentlichen.

Ein Software Development Kit ist eine Sammlung von Tools, die Ingenieure und Softwareentwickler beim Zugriff auf eine bestimmte Plattform, Anwendung oder ein Betriebssystem unterstützen. Das SDK von Arcology wird externen Entwicklern dabei helfen, ihre Ethereum-Anwendungen auf Arcology zu übertragen, wo sie eine verbesserte Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit und Skalierung erwarten können.

"Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir freuen uns, sagen zu können, dass es ein sehr produktives Jahr war", sagt Herr Zhang. "Am 2. Dezember haben wir die erfolgreiche Fertigstellung von Arcology Testnet 1.0 bekannt gegeben. Unser nächster Schritt in Richtung öffentlicher Freigabe ist das Onboarding von Softwareentwicklern, die unsere Leistungsschätzungen gegenüber dem Marktführer Ethereum bestätigen können."

Im vergangenen Monat erzielte das Arcology-Netzwerk sehr hohe Ergebnisse mit 33.602 Transaktionen pro Sekunde (TPS) bei der Ausführung komplexer Smart Contracts auf einem Cluster von Commodity-Computern. Das Netzwerk hat einer sehr hohen Arbeitslast über einen längeren Zeitraum standgehalten, was die Prognose von Herrn Zhang über ein zuverlässiges, stabiles Netzwerk bestätigt.

"Die Freigabe dieses Software Development Kits wird die Grundlage für eine aktive, engagierte Entwickler-Community sein", so Zhang.

Die Arbeits-Roadmap von Arcology wurde aktualisiert, um die Freigabe des SDK zu berücksichtigen.

Sequenz des Arbeitsablaufsplans von Arcology:

- Aktuelle Phase: Aufarbeitung der Ergebnisse aus Testnet 1.0, Verfeinerung der technischen Komponenten zur Verbesserung der Leistungsdaten

- Release Software Development Kit Durchführung von Testnet 2.0 - Hauptaugenmerk auf Stabilität, Benutzererfahrung und Verifizierung

- Potenzielles Coin Offering

- Durchführung von Testnet in vollem Umfang

- Veröffentlichung von Mainnet

Die Arcology-Landschaft besteht aus zwei unabhängigen, eigenständigen Plattformen namens Arcology Network (öffentlich) und Arcology Enterprise (privat), die auf derselben Kerntechnologie beruhen. Arcology Network ist eine Plattform ohne Zugriffsrechte wie Bitcoin oder Ethereum, während sich Arcology Enterprise an Unternehmensnutzer richtet, die spezielle Datenschutzfunktionen benötigen.

Code hält derzeit eine 30-prozentige Beteiligung an dem privaten Unternehmen, das Arcology entwickelt und verfügt über eine Option, seine Beteiligung auf 51 % zu erhöhen.

Für weitere Informationen über Arcology besuchen Sie bitte die Website unter https://arcology.network/.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. sucht Frühphasen-Investitionen in Sektoren, die ein signifikantes Potenzial aufweisen. Wir suchen Innovatoren, die die Standards von morgen setzen. Wir unterstützen diese Innovatoren und helfen ihnen, ihre Ideen auf den Markt zu bringen.

