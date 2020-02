IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Codebase-Beteiligung World High Life stellt Georges St-Pierre als Botschafter für die Marke Love Hemp vor

IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.



: Codebase-Beteiligung World High Life stellt Georges St-Pierre als Botschafter für die Marke Love Hemp vor

Mit der Ernennung von GSP zum Markenbotschafter verleiht die Codebase-Beteiligung World High Life dem Love Hemp-Portfolio Weltklasse

VANCOUVER, BC, KANADA (4. Februar 2020). Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF), ein Investment-Unternehmen, freut sich sehr, bekannt zu geben, dass der dreimalige UFC-Weltmeister (UFC Champion of the World) Georges St-Pierre (www.gspofficial.com) nun der Markenbotschafter für World High Life (NEX: LIFE) (www.worldhighlife.uk) und dessen Marke Love Hemp (www.love-hemp.com) ist.

Wie zuvor angekündigt, tätigte Codebase Ventures eine Investition in World High Life.

Georges Rush St-Pierre, der auch als GSP bekannt ist, ist ein kanadischer Profi-MMA-Kämpfer und UFC-Weltmeister mit zwei schwarzen Gürteln in Kyokushin-Karate und brasilianischem Jiu-Jitsu.

2006 erkämpfte Georges sich den UFC-Meistertitel im Weltergewicht. Er verlor den Titel 2007, gewann ihn 2008 aber vor den Augen der Fans in seiner Heimatstadt Montreal wieder. Seitdem hat Georges keinen einzigen Kampf zur Titelverteidigung verloren.

Georges St-Pierre steht für Weltklasse und das wird dem Wachstum der CBD-Gesundheits- und -Wellnessmarke Love Hemp und den Umsätzen seines Produktangebots sehr zugute kommen, meint Herr Brian Keane, Director von Codebase. GSP verleiht der Marke echte Stärke, wodurch sich das Produktangebot auf der ganzen Welt profilieren können wird, während Love Hemp und World High Life ihre Expansion im gesamten Vereinigten Königreich, in Europa und darüber hinaus fortsetzen.

Nachdem die Verwendung der CBD-Produkte von Love Hemp in meinem Training meiner Genesung und meinem allgemeinen Wohlbefinden sehr gut getan haben, freue ich mich, die Gelegenheit zu nutzen, zur Entwicklung innovativer Produkte und dem Wachstum der Marke Love Hemp beizutragen, sodass auch andere von den Produkten profitieren können, sagt Herr Georges St-Pierre. Ich bin bestrebt, großartige Teams aufzubauen und bei all meinen Projekten erstklassige Ergebnisse zu erzielen - und das Team von World High Life und Love Hemp hat mir gezeigt, dass es über alle Voraussetzungen verfügt, um dieses Weltklasse-Niveau zu erreichen.

Als Markenbotschafter wird Herr St-Pierre für Promo-Aktionen bereitstehen, darunter Branding, Social Media, Produktplatzierungen, Produktempfehlungen und allgemeine Unterstützung des Unternehmens und der Marke Love Hemp.

Wichtige Eckdaten zu Georges St-Pierre

- Geboren am 19. Mai 1981 in St-Isidore (Quebec)

- 26 Siege (8 durch KO, 6 durch Aufgabe, 12 durch Entscheidung), 2 Niederlagen

- Zweimaliger Weltmeister (Champion of the World) im Weltergewicht, einschließlich neun erfolgreicher Titelverteidigungen von 2008 bis 2013 - Ultimate Fighting Championship (UFC)

- Weltmeister (Champion of the World) im Mittelgewicht, 2017 - Ultimate Fighting Championship (UFC)

- Auszeichnung als Kämpfer des Jahres 2009 - Sports Illustrated, World MMA Awards, MMAPayout, Inside MMA, MMAJunkie

- Auszeichnung als Kanadischer Sportler des Jahres 2008, 2009, 2010 - Rogers Sportsnet

- Finalist in der Auszeichnung als Bester Kämpfer 2008, 2010, 2011 und 2018 - ESPY Awards

- Auszeichnung als Gefährlichster Mann des Jahres 2010 - Spike Guys Choice Awards

- Auszeichnung als MMA-Kämpfer des Jahres 2008 - Black Belt Magazine

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. ist ein Investmentunternehmen, das von Technologie- und Wirtschaftsexperten geleitet wird, die frühzeitig in tolle Ideen in zukunftsträchtigen Branchen, wie z. B. in der Cannabisbranche, investieren. Unsere Aktivitäten basieren auf dem Verständnis, dass es immer technologische Innovationen geben wird, die schon im Anfangsstadium Chancen für strategische Investitionen bergen und unseren Aktionären exponentielle Renditen bescheren. Wir suchen nach Innovatoren, die mit Plattformen, Protokollen und Innovationen - nicht nur mit Produkten - die Maßstäbe von morgen setzen, und unterstützen sie bei ihren Unternehmungen. Wir investieren frühzeitig, begleiten unsere Gründer, bringen ihre Ideen auf den Markt und scheuen keine Mühen, um ihnen bei der Umsetzung ihrer Visionen zu helfen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brian Keane, Director

Investor Relations

Tel: 1 (778) 806-5150

E-Mail: IR@codebase.ventures

Suite 1780, 355 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 2G8

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49924

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49924&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA19200Q1000

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.