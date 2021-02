IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Arcology's kündigt an, dass seine Version des Ethereum-basierten Spiels CryptoKitties um Faktor 1000 zu Eins übertrifft

IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.



: Arcology's kündigt an, dass seine Version des Ethereum-basierten Spiels CryptoKitties um Faktor 1000 zu Eins übertrifft

Vancouver, BC, Kanada (23. Februar 2021) - Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF) freut sich bekannt zu geben, dass Arcology eine verbesserte Version von CryptoKitties, dem beliebtesten Spiel auf der Ethereum-Blockchain, veröffentlicht hat.

Das Spiel wurde optimiert, um die Rechenleistung von Arcology und die native Fähigkeit zur dynamischen Anpassung an die Netzwerkanforderungen zu nutzen. Um etwa neun Monate Spielzeit zu simulieren, erstellte Zhangs Team fünf Millionen Benutzerkonten, die 2,5 Millionen Transaktionen generierten, die auf 32 Ethereum Virtual Machines (EVMs) liefen.

Laurent Zhang, der Präsident und Gründer von Arcology, hat bekannt gegeben, dass die Spielleistung das ursprüngliche Ethereum-basierte Spiel CryptoKitties um den Faktor 1.000 zu 1 übertraf.

Wir haben bewiesen, dass auf Ethereum basierende Anwendungen mit relativ geringen Änderungen an ihrem Quellcode für eine höhere Geschwindigkeit auf unserer Blockchain optimiert werden können, sagt der Gründer und leitende Wissenschaftler von Arcology, Laurent Zhang. Dies ist lediglich die erste von mehreren vorgesehenen Demonstrationen der Fähigkeiten von Arcology.

Als CryptoKitties im Jahr 2017 debütierte, überlastete seine Popularität das Ethereum-Netzwerk erheblich und verursachte spürbare Verzögerungen, die die Leistung für alle anderen Anwendungen reduzierten, die auf dem Netzwerk liefen. Auch die Transaktionsgebühren von Ethereum stiegen bei Netzwerküberlastungen dramatisch an. Arcology löst diese Probleme durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und adaptivem Lernen, um eine Blockchain zu betreiben, die schneller, leistungsfähiger und flexibler ist.

Bei dieser Demonstration hat Arcology 30.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) durchgeführt. Zum Vergleich: Das ursprüngliche Ethereum-Netzwerk bewältigt gerade einmal 15 bis 20 Transaktionen pro Sekunde. Das lang erwartete Ethereum 2.0 - das jetzt nicht vor 2022 erwartet wird - wird voraussichtlich höchstens 3.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten.

Nach dem erfolgreichen Einsatz von Testnet 2.0 stellt die Veröffentlichung von LightspeedKitties einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu Arcologys Ziel dar, Marktanteile von Ethereum, der weltweit größten Smart Contract-basierten Blockchain, zu erobern.

Codebase besitzt derzeit 30 % der Anteile an Arcology, mit einer Option, seine Beteiligung auf 51 % zu erhöhen.

Der öffentliche Github-Code von Arcology (bereits angekündigt) kann über die Arcology-Website https://arcology.network erreicht werden. Der LightspeedKitties-Quellcode ist innerhalb dieses Depots öffentlich einsehbar.

Qualifizierte Entwickler sind eingeladen, ihre eigenen Versionen von LightspeedKitties im Arcology-Testnetz zu betreiben, um die Leistungsvorteile aus erster Hand zu erfahren. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zu diesem Zeitpunkt nur auf Einladung möglich. Interessenten werden gebeten, sich mit ir@codebase.ventures in Verbindung zu setzen und entsprechende professionelle Referenzen vorzulegen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Codebase Venture Inc.: https://www.codebase.ventures/.

Arcology ist ein mittels Cluster-Datenverarbeitung angetriebenes KI-Blockchain-Ökosystem mit unbegrenzter Skalierbarkeit.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. sucht Frühphasen-Investitionen in Sektoren, die ein signifikantes Potenzial aufweisen. Wir suchen Innovatoren, die die Standards von morgen setzen. Wir unterstützen diese Innovatoren und helfen ihnen, ihre Ideen auf den Markt zu bringen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

George Tsafalas - Ivy Lu

Investor Relations

Telefon: Gebührenfrei (877) 806-CODE (2633) oder +1 (778) 806-5150

E-Mail: IR@codebase.ventures

Suite 1780, 355 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2G8

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, Branchenbedingungen und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

