IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Aktuelle Informationen zum Investment von Codebase in britische NFT

VANCOUVER, BC, KANADA (5. November 2021) - Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF) freut sich, bekannt zu geben, dass die Plattform für Non-Fungible Tokens (NFT), Instacoin UK, in welche das Unternehmen investiert hat, aktuelle Informationen über seine Fortschritte bereitgestellt hat.

Die App von Instacoin UK verzeichnet starke Zuwächse, und mit den laufenden Entwicklungsarbeiten wir die Sicherheit für die Kunden verbessern, indem die Anmeldung nicht mehr über Social Media erfolgen muss, die Kompatibilität mit dem neuen IOS für das iPhone optimiert und eine Android-Version der mobilen App produziert wird, sagte Gianni OConnor, der Gründer von Instacoin Technologies.

Wichtigste Fakten zur Entwicklung von Instacoin (mobile App)

- Das Unternehmen hat 250 NFT entwickelt, die bei Markteinführung bereitstehen.

- Infolge des kürzlichen Ausfalls von Facebook und Instagram hat das Unternehmen die App umstrukturiert, sodass die Anmeldung nicht mehr über Social Media erfolgen muss; damit wird sichergestellt, dass die gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Auflagen erfüllt sind und die Nutzer eine sehr zuverlässige und vertrauenswürdige Anwendung erhalten.

- Nach der Einführung des neuen iPhone mussten einige Änderungen an der App vorgenommen werden, um Kompatibilitätsprobleme zu beheben und die Betriebssysteme zu aktualisieren.

- Instacoin hat mit der Entwicklung der Android-Version begonnen, die voraussichtlich Ende Dezember auf den Markt gebracht wird und in bis zu sechs Sprachen verfügbar ist.

Instacoin positioniert sich als die weltweit erste soziale Self-Service-Plattform für NFT. Durch Instacoin ist es den Nutzern möglich, ihre Social-Media-Profile mit der Blockchain zu verbinden und über ihren eigenen Content unmittelbar NFT-Token zu generieren. Die Follower und Fans können über den offenen Markt in Verbindung treten und unmittelbar Verkäufe abschließen.

Dieses einfache, straffe Modell mit einmaligen Kosten von $ 1 pro NFT hat die Zielgruppe der Millionen von bestehenden Social-Media-Nutzern im Visier, die unmittelbar Verkäufe tätigen und Einnahmen generieren können, und sieht ein lebenslanges Provisionsmodell von Seiten der Sekundärmärkte vor.

Über NFT:

Ein Non-Fungible Token oder NFT ist ein eindeutig identifizierbarer Token oder Vermögenswert, der auf einer Blockchain wie Ethereum basiert. NTF sind nicht wie andere beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum fungibel, was bedeutet, dass sie gegen andere Coins des gleichen Typs getauscht oder gehandelt werden können. NFT enthalten eindeutig identifizierbare Daten und können nicht repliziert oder mit ähnlichen Token getauscht werden; somit sind sie ihrer Natur nach nicht fungibel. Einfacher ausgedrückt, bedeutet dies, dass der Vermögenswert einzigartig ist und anhand der Blockchain auf seine Echtheit überprüft werden kann.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es zusammen mit Dig Media Inc. dba Investing News Network (INN) eine Werbe- und Investorensensibilisierungskampagne gestartet hat. INN ist eine private Gesellschaft mit Firmenzentrale in Vancouver, Kanada, die sich seit 2007 auf die Bereitstellung unabhängiger Nachrichten und Informationen für Investoren konzentriert. Im Rahmen der Vereinbarung mit einer Laufzeit von 12 Monaten ab dem 31. August 2021 wird INN Werbung auf seiner Website und in seiner Social-Media-Kommunikation schalten, um die Bekanntheit des Unternehmens zu erhöhen. INN erbringt keine Investor-Relations- oder Market-Making-Dienstleistungen. Die Kosten der Kampagne betragen CAD $ 27.000. INN ist unter 604-688-8231 oder www.investingnews.com, info@investingnews.com zu erreichen. Das Unternehmen hat außerdem beschlossen, Aktiencheck.de AG im Eigentum von Stefan Lindam (zusammen Aktiencheck) für 50.000 für ein Marketing- und Nachrichtenverbreitungsprogramm in Europa zu beauftragen. Die Dauer dieses Programms ist vom Volumen der zukünftigen Nachrichtenströme des Unternehmens abhängig.

Ferner hat das Unternehmen insgesamt 9.550.000 Aktienoptionen, unter anderen 2.800.000 für Insider, annulliert, da diese ihren Zweck, die Interessen der Inhaber an jene der Aktionäre anzugleichen, nicht mehr erfüllen.

Über Codebase Ventures Inc.

Das Hauptaugenmerk von Codebase Ventures Inc. liegt auf dem Erwerb von frühzeitigen Beteiligungen in wachstumsstarken Technologiemärkten, wie z.B. dem Blockchain-Ökosystem und Fintech. Das Unternehmen sichert sich solche Chancen und setzt seine Beziehungen und sein Kapital gezielt für den Ausbau seiner Beteiligungen ein.

