IRW-News: Cobalt 27 Capital Corp. : Cobalt 27 kündigt Teilnahme an der Konferenz des Cobalt Institute und dem Metals Outlook Summit von S&P Global Platts an

IRW-PRESS: Cobalt 27 Capital Corp.



: Cobalt 27 kündigt Teilnahme an der Konferenz des Cobalt Institute und dem Metals Outlook Summit von S&P Global Platts an

Cobalt 27 kündigt Teilnahme an der Konferenz des Cobalt Institute und dem Metals Outlook Summit von S&P Global Platts an

Toronto, Ontario - 9. Mai 2019 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT)(OTCQX: CBLLF)(FRA: 27O), ein Streaming- und Royalty-Unternehmen für Batteriemetalle, das direkte Anlagemöglichkeiten für die Metalle Kobalt und Nickel, also wesentliche Elemente für die Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte, bietet, gibt heute seine Teilnahme an den folgenden Konferenzen bekannt:

- Jahreskonferenz des Cobalt Institute

- Cobalt 27, ein Mitglied des Cobalt Institute, wird an der 2019 Cobalt Institute Annual Conference am 15. und 16. Mai 2019 in Hongkong teilnehmen. Das Cobalt Institute, der führende Handelsverband für Kobalt, zu dessen Mitgliedern die größten Hersteller und Lieferanten in der Automobil- und der Lithiumionenbatteriebranche zählen, fördert die verantwortungsbewusste Beschaffung und Verwendung von Kobalt in all seinen Formen. Justin Cochrane, President und COO, und Martin Vydra, Head of Strategy von Cobalt 27, werden auf der Konferenz für Einzelgespräche bereitstehen; interessierte Mitglieder sind eingeladen, sich direkt an das Unternehmen zu wenden, um ein Treffen zu vereinbaren.

- Metals Outlook Summit von S&P Global Platts

- Anthony Milewski, Chairman und Chief Executive Officer des Unternehmens, wird am Donnerstag, den 16. Mai 2019, um 15:15 Uhr Ortszeit im Rahmen des The Age of Battery Metals-Programms auf dem ersten S&P Global Platts Metals Outlook Summit in London (UK) an der Podiumsdiskussion mit dem Titel The Clash of the Titans teilnehmen.

- Cobalt 27 wurde von S&P Global Platts als ein Finalist der renommierten 2019 Global Metals Awards ernannt, eines jährlichen Programms zur Auszeichnung von Unternehmen, die in der Metallbranche Spitzenleistungen erbringen. Cobalt 27 wurden in den folgenden vier Kategorien als ein Finalist ausgewählt: Rising Star Company, Industry Leadership Nonferrous Metals, Deal of the Year und CEO of the Year.

Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Streaming-Unternehmen für Batteriemetalle, das Zugang zu Metallen bietet, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte darstellen. Das Unternehmen ist im Besitz eines Lagerbestandes an physischem Kobalt sowie eines Kobalt-Streams von 32,6 % bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale, der 2021 in Kraft tritt. Cobalt 27 ist im Begriff, Highlands Pacific im Rahmen einer freundlichen Übernahme zu erwerben, wodurch eine erhöhte auf das Unternehmen entfallende Nickel- und Kobaltproduktion aus der erstklassigen langlebigen Mine Ramu zu erwarten ist. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von elf Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt und Nickel ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten mit Batteriemetallvorkommen zu investieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.cobalt27.com oder über:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA

Director, Corporate Communications

+1-604-828-0999

info@cobalt27.com

Cobalt 27 Capital Corp.

4 King Street West, Suite 401

Toronto, Ontario, Kanada

Tel: 647.846.7765

TSXv: KBLT | OTCQX: CBLLF | FRA: 270

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46711

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46711&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA19075M3093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.