IRW-News: Cloud Nine Web3 Technologies Inc. : Cloud Nine meldet strategische Investition in Next Decentrum

Vancouver (British Columbia), 28. Juni 2021. Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CSE: CNI, OTC: CLGUF, Frankfurt: 1JI0) (Cloud Nine oder das Unternehmen), ein führendes EdTech-Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Nutzung von Web-3.0-Technologien gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass es seine bestehende technische Entwicklungsbeziehung mit Next Decentrum Technologies Inc. (Next Decentrum), einem Privatunternehmen aus British Columbia, intensiviert hat.



Next Decentrum konzipiert und erstellt dynamische, relevante und von Menschen geführte Bildungsinhalte und Softwares für aufstrebende Technologien, die von den modernen Theorien der kontinuierlichen Innovationen, des schlanken Denkens und der agilen Entwicklung inspiriert sind. In Zusammenhang mit der neuen Vereinbarung haben das Unternehmen und Next Decentrum ein Abkommen hinsichtlich einer strategischen Allianz (das SAA), ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von Aktien (das SPA) sowie ein Abkommen hinsichtlich Investorenrechte (das IRA) unterzeichnet, die jeweils mit 25. Juni 2021 datiert sind. Gemäß dem SAA hat Next Decentrum zugestimmt, weiterhin Entwicklungsdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen, und gemäß dem SPA hat das Unternehmen die erste und zweite Tranche seiner strategischen Investition in Next Decentrum abgeschlossen. Das IRA gewährt dem Unternehmen im Fall eines möglichen Kontrollwechsels ein Vorkaufsrecht auf den Erwerb von Next Decentrum.

Gemäß den Bedingungen des SPA wird Cloud Nine eine 19,7-%-Beteiligung an Next Decentrum auf unverwässerter Basis erwerben, indem es eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 500.000 $ in acht Tranchen über einen Zeitraum von sechs Monaten leistet - für die Ausgabe von insgesamt 2.673.792 Einheiten (jeweils eine Einheit) von Next Decentrum zu einem Preis von 0,187 $ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus: (i) einer Stammaktie von Next Decentrum (jeweils eine Stammaktie) und (ii) einem nicht übertragbaren Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Warrant), wobei jeder Warrant Cloud Nine für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe zum Erwerb einer weiteren Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,2805 $ pro Warrant-Aktie berechtigt. Die letzte Tranche wird voraussichtlich bis 31. Dezember 2021 abgeschlossen werden. Cloud Nine hat das Recht, seine Eigentümerschaft an Next Decentrum auf bis zu 28,2 % zu steigern, indem es in Zusammenhang mit der Ausübung aller 2.673.792 Warrants, die im Rahmen des SPA gewährt wurden, eine zusätzliche Investition in Höhe von bis zu 750.000 $ tätigt.

Die erste und zweite Tranche beinhaltete den Erwerb von 534.758 Einheiten von Next Decentrum durch Cloud Nine für eine Barzahlung in Höhe von 100.000 $.

Wir freuen uns, das missionsgetriebene Team von Next Decentrum zu unterstützen und unsere bestehende Beziehung mit ihrem Entwicklungsteam zu erweitern, das Cloud Nine bei der Entwicklung unserer Tech-Plattform unterstützt, sagte Sefton Fincham, President von Cloud Nine. Insbesondere der Markt für nicht austauschbare Token (NFTs) und Blockchain-getriebene Innovationen wächst exponentiell und Next Decentrum hat zweifelshone das richtige Team und die richtige Vision, um von den großartigen Möglichkeiten auf diesen Märkten zu profitieren.

Next Decentrum beabsichtigt, die Einnahmen aus der Investition für die Produktentwicklung, die Marktpräsenz und die Erweiterung des Teams von Next Decentrum zu verwenden. Next Decentrum ist im Begriff, einen frühen Zugang zu Momentable.ai zu eröffnen - einer Plattform für digitale Sammlerstücke, die es Schöpfern ermöglicht, NFT-basierte digitale Produkte, Erfahrungen, Sammlungen und Communitys auf der Flow-Blockchain zu erstellen, zu verwalten und zu fördern.

Cloud Nine ist ein großartiger Partner und diese strategische Investition ist ein weiterer Schritt nach vorne in unserer kontinuierlichen Partnerschaft, sagte Hussein Hallak, CEO von Next Decentrum. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser strategischen Investition, der Erfahrung sowie der Unterstützung, die das Team von Cloud Nine einbringt, unsere Markteinführung beträchtlich beschleunigen können.

Laut einem neuen Bericht von NonFungible.com wurden im ersten Quartal 2021 über 2 Milliarden $ für NFTs ausgegeben - eine Steigerung von etwa 2.100 % gegenüber dem vierten Quartal 2020.

Momentable.ai unterstützt Schöpfer und Marken:

- Umsetzung von NFT-Ideen und Aufbau einer Community um diese herum

- Start eines NFT-Ladens und -Marktplatzes auf der Flow-Blockchain

- Aufbau und Verwaltung von NFT-basierten Markenprodukten und Kollektionen

- Schaffung eines nahtlosen Erlebnisses für Unterstützer und Communitys

- Einbindung und Belohnung treuer Community-Mitglieder

Über Next Decentrum Technologies Inc.

Next Decentrum konzipiert und erstellt dynamische, relevante und von Menschen geführte Bildungsinhalte und Softwares für aufstrebende Technologien, die von den modernen Theorien der kontinuierlichen Innovationen, des schlanken Denkens und der agilen Entwicklung inspiriert sind. Next Decentrum ist ein privates Technologieunternehmen, das bestrebt ist, bahnbrechende Produkte zu entwickeln und die Möglichkeiten von Blockchain zu erforschen, indem es Schöpfern und Marken die Flexibilität bietet, nahtlose Erfahrungen zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie NextDecentrum.com

Für das Board,

CLOUD NINE WEB3 TECHNOLOGIES INC.

Sefton Fincham

President

(604) 365-1376

Über Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Cloud Nine ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Diversifizierung seiner Plattform gerichtet ist, um Web-3.0-Technologieprodukte zu entwickeln, die eine Dezentralisierungsbewegung gleichermaßen unter Verbrauchern wie Unternehmen ermöglichen. Das Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Benutzer und Maschinen in der Lage sind, über ein Fundament an Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Vertragspartnern zu interagieren, ohne dass Dritte erforderlich sind, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie etwa dass jeder Benutzer die volle Kontrolle und das Eigentum an allen personenbezogenen und Unternehmensdaten erhält.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp.

Telefon: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com

Weder die Canadian Securities Exchange, noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen zukünftigen Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: Aussagen über: den künftigen Erwerb von Aktien und die Erhöhung der Beteiligung an Next Decentrum; die Fähigkeit von Next Decentrum, Wachstumschancen zu nutzen; die Verwendung der Investitionserlöse durch Next Decentrum; die Fähigkeit des Unternehmens, die Partnerschaft mit Next Decentrum auf- und auszubauen; und das Streben des Unternehmens nach neuen Technologieprodukten und Web3-Möglichkeiten auf globaler Ebene. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören: die ständige Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung; das Scheitern des Erhalts von Genehmigungen, Erlaubnissen und Lizenzen, die für den Betrieb des Unternehmens erforderlich sind; die Auswirkungen technologischer Veränderungen auf die Branche; die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Fähigkeit des Unternehmens, zu operieren und Personal einzustellen; und ungünstige allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

