IRW-News: ClearVue Technologies Limited: Garantierter Aktienkaufplan zur Aufnahme von AUD $2 Millionen

IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: Garantierter Aktienkaufplan zur Aufnahme von AUD $2 Millionen

Highlights

- ClearVue bietet berechtigten Aktionären einen garantierten Aktienkaufplan, um AUD $2 Mio.



aufzunehmen

- Top-Up-Platzierung [Aufgestockte Platzierung] für bis zu AUD $2 Mio. zusätzlich

- Die Mittel sollen in erster Linie für die Betreuung und Weiterentwicklung der globalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten des Unternehmens, seiner Forschungs- und Entwicklungsprogramme, den Schutz des Portfolios an geistigem Eigentum, für Betriebskosten und als Umlaufvermögen verwendet werden.

Das Smart Building Materials Unternehmen ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV) (ClearVue oder das Unternehmen) freut sich, einen garantierten Aktienkaufplan (Share Purchase Plan - SPP oder Plan) zur Aufnahme von AUD $2 Mio. vor Kosten und eine geplante Platzierung bekannt zu geben, die darauf abzielt, bis zu AUD $2 Mio. zusätzlich (Top-Up-Platzierung) aufzunehmen (zusammen das Angebot).

Das SPP bietet den berechtigten Aktionären die Möglichkeit, neue Aktien des Unternehmens (Neue Aktien) im Wert von bis zu AUD $30.000 zu zeichnen. Eingetragene Inhaber voll eingezahlter Stammaktien mit eingetragener Adresse in Australien oder Neuseeland können am 4. September 2019 (Stichtag) ab 17.00 Uhr (AWST) am SPP teilnehmen.

Der Ausgabepreis für das Angebot wird am Ausgabetag der Neuen Aktien unter dem SPP auf der Grundlage eines Abschlags von 20% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der an der ASX gehandelten Aktien des Unternehmens während der 5 Handelstage ermittelt, an denen Transaktionen mit den Aktien des Unternehmens unmittelbar vor dem Ausgabetag der Neuen Aktien verbucht wurden, aufgerundet auf den nächsten 0,1 Cent (Ausgabepreis).

Das SPP wird von der Firma Patersons Securities Limited (Patersons) garantiert, die beauftragt wurde, als Lead Manager und Underwriter für das SPP und als Lead Manager für die Top-Up-Platzierung zu fungieren. Das SPP ist in Höhe des geringeren Betrags von AUD$2 Mio. und dem Betrag, der der maximalen Anzahl von Aktien entspricht, die gemäß ASX Listing Rules 7.1 (das sind 6.109.545 Aktien) und 7.1A (das sind 9.773.030 Aktien) unter der derzeitigen Platzierungskapazität des Unternehmens verfügbar sind, multipliziert mit dem Ausgabepreis gezeichnet. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Überzeichnungen nach dem SPP nach eigenem Ermessen anzunehmen.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Patersons das Recht (aber nicht die Verpflichtung) einzuräumen, durch die Top-Up-Platzierung bis zu AUD $2 Millionen zusätzlich aufzunehmen. Der Ausgabepreis für Aktien im Rahmen der Top-Up-Platzierung entspricht demjenigen des SPP. Die Aktien im Rahmen der Top-Up-Platzierung werden unter Ausnutzung der verfügbaren Kapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rules 7.1 (das sind 6.109.545 Aktien) und 7.1A (das sind 9.773.030 Aktien) ausgegeben.

Der Executive Chairman von ClearVue, Victor Rosenberg, erklärte dazu:

Das garantierte SPP ist eine wunderbare Bestätigung und ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit unserer Mitarbeiter, das Unternehmen auf dem richtigen Weg zur Erreichung der wichtigsten Meilensteine des Unternehmens zu halten. Die durch dieses SPP und die damit verbundene Aufstockung aufgenommenen Mittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, die Meilensteine zu erreichen, aber auch die nächsten kommerziellen Ziele, die sich das Unternehmen für sich selbst gesetzt hat, voranzutreiben - die wichtigsten davon sind für uns und unsere Aktionäre die Integration des ClearVue-Produkts in kommerzielle Projekte und der damit verbundene Verkauf von ClearVue-Produkten.

Alle Einzelheiten des SPP werden in einer Angebotsunterlage enthalten sein, die den berechtigten Aktionären am oder um Montag, den 9. September 2019, zugestellt werden soll.

Nachfolgend ist der vorgeschlagene Zeitplan für das SPP aufgeführt. Die Direktoren behalten sich das Recht vor, die Daten und Zeiten ohne Vorankündigung zu ändern.

Datum

Termine

Record Date (Stichtag) 17:00 Uhr (AWST) Mittwoch, 4.

September

2019

Ankündigung des AktienkaufplansDonnerstag, 5. September 2019

Versanddatum (Eröffnungsdatum) Montag, 9. September 2019

Einsendeschluss Freitag, 27. September 2019

Termin für die Benachrichtigung

der Dienstag, 1. Oktober 2019

Unterdeckung (Bekanntmachung de

r

Unterdeckung und des Zertifikat

s

)

Abrechnungsdatum des FehlbetragDonnerstag, 3. Oktober 2019

s

Einreichung von Anhang 3B, AusgFreitag, 4. Oktober 2019

abe

neuer Aktien im Rahmen des

Plans

Notierung der neuen Aktien an dMontag, 7. Oktober 2019

er ASX

im Rahmen des Plans

Weitere Informationen erhalten Sie über:

ClearVue Technologies Limited

Victor Rosenberg

Executive Chairman

ClearVue Technologies Limited

victor@clearvuepv.com

T: +61 8 9482 0500

Für Medienanfragen

David Tasker

Director

Chapter One Advisors

dtasker@chapteroneadvisors.com.au

M: +61 433 112 936

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in den Bau- und Agrarindustrien, insbesondere Glas und Gebäudeoberflächen, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine hochmoderne Glastechnik entwickelt, mit der die Transparenz des Glases erhalten bleibt, um die ästhetische Wirkung des Gebäudes zu erhalten, während gleichzeitig jedoch Strom erzeugt wird.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

Die Fenstertechnik von ClearVue findet (unter anderem) im Bau- und Konstruktionssektor und in der Landwirtschaft Anwendung.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Weitere Informationen erhalten Sie über die Website: www.clearvuepv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

