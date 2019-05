IRW-News: ClearVue Technologies Limited: ClearVue ernennt Kommunikationsberater in Europa

IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue ernennt Kommunikationsberater in Europa

- ClearVue Technologies Limited, das führende Unternehmen im Bereich Smart-Building-Materialien, ernennt Kommunikationsberater in Europa.





22. Mai 2019: ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das in der Entwicklung von Smart-Building-Materialien eine führende Stellung einnimmt, freut sich, die Ernennung eines europäischen Investor-Relations-Beraters bekannt zu geben, der die vor kurzem erfolgte Notierung an der Börse Frankfurt mit der WKN A2PDU9 (ISIN: AU0000003816) unterstützen soll.

Als Reaktion auf das wachsende Interesse von europäischen Anlegern nach Einführung der Technologie und der Produkte von ClearVue auf dem europäischen Markt anlässlich der Glasstec 2018 in Düsseldorf, Deutschland (23.-26. Oktober 2018) hat das Unternehmen die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA) als seinen Investor-Relations-Berater in Europa mandatiert.

Die DGWA bietet börsennotierten Unternehmen zahlreiche Investor-Relations-Services an, unter anderem Unterstützung bei der Verbreitung von Pressemitteilungen, bei der Erhöhung der Bekanntheit bei Investoren des privaten und des institutionellen Bereichs und insgesamt beim Marketing des Unternehmens. Sie stellt für einen anfänglichen Zeitraum von zwölf Monaten Investor-Relations-Services bereit. Die Vereinbarung kann zum Ablauf jedes Sechs-Monats-Zeitraums im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien um weitere zwölf Monate verlängert oder von jeder Partei mit einer Frist von dreißig Tagen gekündigt werden.

ClearVue ist davon überzeugt, dass seine Smart-Building-Produkte und -Technologie für die europäischen Anleger von großem Interesse sind, insbesondere vor dem Hintergrund des seit langem bestehenden Interesses an umweltfreundlichen Technologielösungen und Produkten der Solartechnik.

Wir haben Smart-Building-Produkte mit weltweiter Bedeutung entwickelt und sind der Ansicht, dass die europäischen Investoren unser Unternehmen in hohem Maße unterstützen werden, wenn sie ClearVue kennen lernen. Wir freuen uns, mit der Unterstützung der DGWA unsere Bekanntheit bei den Investoren in Europa zu erhöhen, sagte Victor Rosenberg, der Executive Chairman von ClearVue.

Über die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Die DGWA ist ein deutsches Institut für Asset Management und eine hochspezialisierte europäische Investment- und Finanzmarktberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt und Berlin, Deutschland. Das Managementteam kann auf eine 25-jährige Erfolgsbilanz in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von kleinen und mittelständischen Unternehmen rund um den Globus zurückblicken. Das Team der DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual Listings und Unternehmensfinanzierungen sowie den entsprechenden Informationsveranstaltungen und -kampagnen beteiligt.

Weitere Informationen erhalten Sie über die Website: www.dgwa.org

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich Gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Glas- und Gebäudefassaden, um erneuerbare Energien in Gebäude und landwirtschaftliche Anwendungen einzubinden. ClearVue hat eine hochmoderne Glastechnik entwickelt, mit der die Transparenz des Glases erhalten bleibt, um die ästhetische Wirkung des Gebäudes zu erhalten, während gleichzeitig jedoch Strom erzeugt wird.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

Die Fenstertechnik von ClearVue findet (unter anderem) im Bau- und Konstruktionssektor und in der Landwirtschaft Anwendung.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Weitere Informationen erhalten Sie über die Website: www.clearvuepv.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ClearVue Technologies Limited

Victor Rosenberg

Executive Chairman

ClearVue Technologies Limited

victor@clearvuepv.com

T: +61 8 9482 0500

Medienanfragen - Australien

David Tasker

Director

Chapter One Advisors

dtasker@chapteroneadvisors.com.au

M: +61 433 112 936

Medienanfragen - Europa

DGWA GmbH

Kaiserhofstraße 13

60313 Frankfurt am Main, Deutschland

info@dgwa.org

Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46831

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46831&tr=1

