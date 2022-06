IRW-News: ClearVue Technologies Limited: ClearVue Technologies: Markt-Update - Newsletter

IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue Technologies: Markt-Update - Newsletter

9. Juni 2022: ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV | OTC:CVUEF) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Hersteller von intelligenten Baustoffen, freut sich, die Veröffentlichung seines aktuellen Newsletters bekannt zu geben.

Der Newsletter ist unter https://mailchi.mp/clearvuepv/clearvue-says-hello-june-2022- newsletter-8661708 verfügbar und ermöglicht den Aktionären und Marktteilnehmern Einblicke in die jüngsten Aktivitäten des Unternehmens:

Hauptthemen

- Neuigkeiten aus dem Europäischen Markt

- Neuigkeiten aus dem US-Markt

- Neuer Head of Investor Relations

- Projekt-Update

- Aktivitäten in nächster Zeit

ClearVue Europa

Dieter Moor wird seine vertragliche Tätigkeit für das Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahres beenden.

Das Unternehmen hat nun Herrn Alexander Valenzuela mit den Agenden des General Manager - Europe betraut.

Alexander verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Er war als Vice President für die operativen Aktivitäten auf europäischer und internationaler Ebene zuständig und daneben für innovative Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien tätig.

Er verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Geschäftsentwicklung und im Vertrieb, wo er den Verkauf auf B2B-Ebene an führende Industrieunternehmen in den Bereichen Baumaterialien, Automobil, Werbung und elektronische Verbrauchermärkte verantwortete.

Alexander verfügt über profunde technische Kenntnisse in der Umsetzung verschiedener PV-Technologien wie z.B. kristallines Silizium, amorphe Dünnschichttechnologien, organische PV und Nanotech-Zwischenschichten und ist insbesondere mit Druck-, Verdampfungs-, Vakuumabscheidungs-, Roll-2-Roll- und anderen innovativen PV-Herstellungsverfahren bestens vertraut.

In seiner mehr als zehnjährigen Laufbahn als preisgekrönter Architekt und Designer hat Alexander auch Deutschland als Gastgeber der Weltausstellung 2000 vertreten und sich anschließend auf umweltfreundliche Technologieanwendungen für Gebäude und Konsumgüter spezialisiert.

Alex wird zukünftig ClearVues Aktivitäten in Europa vertreten, und wir sind davon überzeugt, dass er mit seinem großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Technologie und Lösungsvertrieb viel Energie und Dynamik in das Unternehmen einbringen wird.

Pläne zur Eröffnung eines Büros/Showrooms in Europa sind ebenfalls im Gange und wir hoffen, schon bald mehr darüber berichten zu können.

European Smart Glass Industry Association (ESGIA)

ClearVue Technologies ist stolzes Gründungmitglied der European Smart Glass Industry Association (ESGIA). .

Die Arbeit der ESGIA umfasst drei Schwerpunktbereiche:

1. Werbemaßnahmen - für die Anwendung und Nutzbarkeit von intelligentem Glas in Gebäuden und Fahrzeugen über die Teilnahme an nationalen und internationalen Messen und Konferenzen.

2. Regulierung & Standardisierung - Erarbeitung von gemeinsamen Normen für die Nutzbarkeit von intelligentem Glas und Kombination von Produkten in diesem Bereich, wie etwa Software-Standards im Rahmen von Smart-Home-Konzepten.

3. Integration & Kooperation - durch die Förderung der Zusammenarbeit, die Kombination von verfügbaren Technologien und die Behebung von Engpässen, z. B. in der Lieferkette für (neue) Materialien.

Der gesamte Newsletter ist unter https://mailchi.mp/clearvuepv/clearvue-says-hello-june-2022- newsletter-8661708 nachzulesen.

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BIPV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäudeoberflächen, insbesondere Fenster und Gebäudefassaden, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine fortschrittliche Verglasungstechnologie entwickelt, bei der die Transparenz von Glas erhalten bleibt, um die Gebäudeästhetik aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Strom erzeugt wird.

Die von ClearVue entwickelte Verglasungstechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienzziele nun auch per Vorschrift verpflichtenden vermehrten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und noch attraktiver zu gestalten.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

ClearVues Fenstertechnologie ist (unter anderem) für den Einsatz in der Bau- und Agrarindustrie geeignet.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.clearvuepv.com

