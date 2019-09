IRW-News: ClearVue Technologies Limited: ClearVue Technologies Limited: Antrag auf Handelsstopp

IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue Technologies Limited: Antrag auf Handelsstopp

3. September 2019: ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen) beantragt hiermit, dass der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens vorübergehend eingestellt wird, und unterbreitet in Übereinstimmung mit der ASX-Notierungsvorschrift 17.1 die folgenden Informationen.





1.-Das Unternehmen beantragt eine Handelseinstellung mit sofortiger Wirkung bis zur Veröffentlichung einer Mitteilung in Bezug auf eine Kapitalerhöhung.

2.-Das Unternehmen beantragt, dass die Handelseinstellung so lange in Kraft bleibt, bis das Unternehmen entweder eine Mitteilung in Bezug auf die Kapitalerhöhung veröffentlicht, oder bis am Donnerstag, dem 5. September 2019, der Handel beginnt, wobei das früher eintretende Ereignis maßgeblich ist.

3.-Das Unternehmen erwartet, dass die Handelseinstellung damit endet, dass das Unternehmen eine Mitteilung in Bezug auf die Kapitalerhöhung veröffentlicht.

4.-Dem Unternehmen ist kein Grund bekannt, weshalb die Handelseinstellung nicht gewährt werden sollte.

ASX Advisor

Listing Compliance

Level 40, Central Park

152-158 St Georges Terrace

Perth WA 6000

Weitere Informationen erhalten Sie über:

ClearVue Technologies Limited ----

Victor Rosenberg------

Executive Chairman------

ClearVue Technologies Limited -----

E: victor@clearvuepv.com -------

P: +61 8 9482 0500

Deborah Ho

Joint Company Secretary

ClearVue Technologies Limited -

P: +61 8 9482 0500-

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48720

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48720&tr=1

