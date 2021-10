IRW-News: ClearVue Technologies Limited: ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV): John Downes von LendLease (UK) verstärkt das Board

IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV): John Downes von LendLease (UK) verstärkt das Board

18. Oktober 2021: ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Hersteller von intelligenten Baustoffen, erweitert im Rahmen der globalen Vermarktungsstrategie für seine revolutionäre Verglasungstechnologie sein Board und bestellt Herrn John Downes zum Non-Executive Director (Direktor ohne Geschäftsführungsbefugnis) des Unternehmens.





Herr Downes bekleidet aktuell die Funktion des Global Head of Façade Supply Chain bei der Firma LendLease mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich) und wird das Board von ClearVue mit rund 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Verglasungs- und Fassadensysteme sowie des Bauprojektmanagements bereichern.

In seiner derzeitigen Funktion leitet Herr Downes jenen Geschäftsbereich, die sich um alle fassadenbezogenen Aspekte des weltweiten Immobilienerrichtungs-, -entwicklungs- und -investitionsgeschäfts von LendLease kümmert. Ein wichtiges strategisches Ziel von LendLease ist es, das gesamte Unternehmen bis zum Jahr 2040 vollkommen emissionsfrei zu machen (Absolute Carbon Zero). Der Geschäftsbereich Fassadenbau spielt bei der Umsetzung dieses Ziels eine Schlüsselrolle. LendLease sieht unter der Leitung von Herrn Downes die Möglichkeit, mit der ClearVue-Technologie neben den Zielen bis zum Jahr 2040 auch die für seine weltweiten Bauprojekte gesteckten Energieeffizienzziele zu erreichen.

ClearVue hat eine auf modernsten Technologien basierende Verglasungslösung entwickelt, mit der die Errichtung energieeffizienter Gebäude möglich wird. Die patentierte Solarverglasungstechnologie, die unerwünschte Sonneneinstrahlung von den Fenstern abhält und sie mit Hilfe von Photovoltaikzellen in Strom umwandelt, senkt die Heiz- und Kühlkosten und verbessert die Energieeffizienz von Gebäuden.

Zusätzlich zu seiner umfangreichen praktischen Erfahrung kann Herr Downes ein Master-of-Science-Diplom in Fassadentechnik von der Universität Bath vorweisen, ist Fellow der Society of Façade Engineers und auch Mitglied des Sponsorenkomitees des Centre for Window and Cladding Technology, wo er den Vorsitz des Unterkomitees für Nachhaltigkeit im Fassadenbau innehat.

Victor Rosenberg, Executive Chairman von ClearVue, erklärt im Hinblick auf die Ernennung von Herrn Downes Folgendes:

Mit der Berufung von John in das Board von ClearVue sichern wir uns die dringend benötigte Erfahrung eines Branchenführers im Bereich Verglasung und Fassadenbau - in jenem Schlüsselbereich, auf den das Produkt und die Technologie von ClearVue abzielen. Johns internationale Erfahrung mit Hochhausfassaden wird uns von ClearVue im Zuge der Bearbeitung unserer Schlüsselmärkte in Europa und den Vereinigten Staaten wertvolle Dienste leisten, wo der Fokus auf nachhaltiges Gebäudedesign und das Erreichen der Nullemission mittlerweile zu den wichtigsten Planungserfordernissen für fast alle Neubau- und Sanierungsprojekte zählen. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit John die Vision von ClearVue zu verwirklichen.

Herr Downes meint zu seiner Berufung in das Board von ClearVue:

Es ist mir eine große Freude, Board-Mitglied von ClearVue zu werden. Die Baubranche steht vor der Herausforderung, Möglichkeiten zum Erreichen der Nullemission zu entwickeln. Neue Produktinnovationen, die zu positiven Nachhaltigkeitserfolgen führen, sind genau das, was die Branche braucht, und ClearVue ebnet diesen Weg im Bereich der erneuerbaren Energien aus Glas.

Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Erneuerung seines Boards und wird sich auch weiterhin um dessen Erweiterung bemühen, um die besten Ergebnisse im Bereich der Unternehmensführung zu erzielen und gleichzeitig die Kompetenzen und das Fachwissen seiner Direktoren zu optimieren.

Autorisiert vom Board von ClearVue Technologies Limited.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ClearVue Technologies Limited

Herrn Victor Rosenberg

Executive Chairman

victor@clearvuepv.com

+61 8 9482 0500

Citadel-MAGNUS

Michael Weir / Nyomi Horgan

0402 347032 / 0412 415573

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäudeoberflächen, insbesondere Fenster und Gebäudefassaden, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine fortschrittliche Verglasungstechnologie entwickelt, bei der die Transparenz von Glas erhalten bleibt, um die Gebäudeästhetik aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Strom erzeugt wird.

Die von ClearVue entwickelte Verglasungstechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienzziele nun auch per Vorschrift verpflichtenden vermehrten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und noch attraktiver zu gestalten.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

ClearVues Fenstertechnologie ist (unter anderem) für den Einsatz in der Bau- und Agrarindustrie geeignet.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Nähere Details finden Sie unter www.clearvuepv.com .

