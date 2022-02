IRW-News: ClearVue Technologies Limited: ClearVue: Ernennung eines CEO für Nordamerika

IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue: Ernennung eines CEO für Nordamerika

ECKDATEN

- ClearVue hat den erfahrenen Branchenexperten Basil Karampelas zum CEO für Nordamerika ernannt

- Herr Karampelas verfügt auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Investor, Finanzgeber, Berater und CEO

- Diese Ernennung steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, den Wachstumskurs in Nordamerika weiter zu forcieren

1. Februar 2022: ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Hersteller von intelligenten Baustoffen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Basil Karampelas zum CEO für Nordamerika bestellt wurde, um das Unternehmen beim weiteren Ausbau seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten, Kanada und der Westlichen Hemisphäre im Allgemeinen zu unterstützen.

Herr Karampelas wird am 1. Februar 2022 seine Tätigkeit für das Unternehmen aufnehmen.

Herr Karampelas war fast drei Jahrzehnte lang in leitender Position in unterschiedlichen Finanz-, Betriebs- und Beratungsfunktionen tätig. Zuletzt war Herr Karampelas Geschäftsführer und Leiter der Energie- und Nachhaltigkeitsabteilung einer nationalen Beratungsfirma. Darüber hinaus war er President von American Process Inc., verantwortlicher Partner für ESG-Investitionen bei Plainfeld Asset Management sowie Mitbegründer der Firma BP USA Energy Financial Services, wo er Investitionen in Projekte mit Bezug zu Energie bzw. erneuerbarer Energie leitete. Zu Beginn seiner Karriere perfektionierte Herr Karampelas seine Fertigkeiten als Investmentbanker im Energiesektor bei den renommierten Beratungsunternehmen Salomon Brothers und Wasserstein Perella.

Herr Karampelas erwarb einen Abschluss als Master of Business Administration an der Stanford University Graduate School of Business, wo er ein Arjay Miller-Stipendium erhielt. An der Stanford University absolvierte er zudem ein Bachelorstudium in Wirtschaft und Geschichte (Bachelor of Arts), das er mit Auszeichnung abschloss. Er und seine Familie stifteten mit der Betty Karampelas Memorial Scholarship for Graduating Seniors ein Stipendium, das seit 1998 jährlich an Absolventen in Avon (Connecticut) vergeben wird.

Victor Rosenberg, der Executive Chairman von ClearVue, erklärt:

Mit der Ernennung von Basil Karampelas zum Leiter unseres Geschäfts in Nordamerika haben wir einen Führungsexperten gefunden, der über die seltene Kombination aus profunder operativer Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien, einer Erfolgsbilanz bei der Beschaffung von Finanzmitteln an den Kapitalmärkten und einem ausgedehnten Beziehungsnetzwerk verfügt, das sowohl Investmentfirmen, Regierungsbehörden, multinationale Energiekonzerne, Versorgungsunternehmen und Produktionsbetriebe umfasst. Wir sind überzeugt, dass Herrn Karampelas Kompetenzen nicht nur bei der Markteinführung der ClearVue-Produkte in Nordamerika, sondern auch bei der Erweiterung unserer Anlegerbasis in dieser Region eine große Stütze sein werden.

Herr Karampelas fügt hinzu:

Ich bin vollauf begeistert, in ein Unternehmen einzutreten, wo ich mit meinen Kenntnissen und Erfahrungen eine enorme Wertschöpfung erzielen kann und ClearVue dabei unterstütze, nicht nur im nordamerikanischen Markt Fuß zu fassen, sondern rasch zu einem Marktführer aufzusteigen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Erfolgsbilanz des Unternehmens aufbauend auf den bestehenden Märkten auch in Nordamerika wiederholen kann. Ich weiß das Vertrauen zu schätzen, das mir Victor und die anderen Board-Mitglieder von ClearVue mit der Übertragung dieser Aufgabe entgegenbringen. Angesichts der zu erwartenden Fülle an Aktivitäten, die in den Vereinigten Staaten mit dem Schwerpunkt Energiewende und Dekarbonisierung im Bauwesen, dem kürzlich verabschiedeten US-Infrastrukturgesetz und der enormen Immobilienentwicklung im Anschluss an die COVID-Pandemie zu erwarten ist, sind wir der Ansicht, dass hier eine ganze Reihe von äußerst positiven Marktfaktoren zusammentreffen, von denen das Unternehmen maßgeblich profitieren wird.

Das Unternehmen wird die Marktteilnehmer zeitgerecht über alle Neuigkeiten zu Herrn Karampelas und die betrieblichen Aktivitäten des Unternehmens in den USA unterrichten.

Autorisiert vom Board von ClearVue Technologies Limited.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ClearVue Technologies Limited

Herr Victor Rosenberg

Executive Chairman

hello@clearvuepv.com

+61 8 9220 9020

Citadel-MAGNUS

Michael Weir / Russell Quinn

0402 347032 / 0403 322 097

ÜBER CLEARVUE TECHNOLOGIES LIMITED

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BIPV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäudeoberflächen, insbesondere Fenster und Gebäudefassaden, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine fortschrittliche Verglasungstechnologie entwickelt, bei der die Transparenz von Glas erhalten bleibt, um die Gebäudeästhetik aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Strom erzeugt wird.

Die von ClearVue entwickelte Verglasungstechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienzziele nun auch per Vorschrift verpflichtenden vermehrten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und noch attraktiver zu gestalten.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

ClearVues Fenstertechnologie ist (unter anderem) für den Einsatz in der Bau- und Agrarindustrie geeignet.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.clearvuepv.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

