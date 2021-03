IRW-News: Clarity Gold Corp.: Clarity Gold beruft den Rechtsexperten Olen Aasen als Berater

IRW-PRESS: Clarity Gold Corp.



: Clarity Gold beruft den Rechtsexperten Olen Aasen als Berater

Vancouver, BC - 16. März 2021, Clarity Gold Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich, Herrn Olen Aasen in seinem Advisory Board zu begrüßen. Herr Aasen ist ein hochqualifizierter Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Unternehmens- und Wertpapierrecht; er verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmens-, Wertpapier-, Bergbau- und Aufsichtsrecht und bringt ein breites Spektrum juristischer Expertise in das Team von Clarity ein.

Herr Aasen fungiert als Corporate Secretary, General Counsel oder Vice President, Legal, in verschiedenen kanadischen und US-amerikanischen Aktiengesellschaften, unter anderem für die an der TSX notierte Excelsior Mining Corp. Herr Aasen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Bergbauunternehmen im gesamten Entwicklungszyklus und bei der erfolgreichen Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Genehmigungsverfahren in Kanada und den Vereinigten Staaten. In den letzten zehn Jahren hat Herr Aasen für Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen und für strukturierte Projektfinanzierungspakete im Wert von über $ 800 Millionen Beratung geleistet und zahlreiche wichtige Verträge auf Projektebene beratend begleitet, unter anderem Verträge über Schienentransport, Energieversorgung, Hafendienstleistungen, Abnahme, Lizenzgebühren, Streaming und Leistungen als Ausgleich für die Auswirkungen auf Aborigines. Herr Aasen studierte im Finance Department der Sauder School of Business, erhielt 2006 den Doktorgrad der Rechtswissenschaft (Juris Doctor, J.D.) von der University of British Columbia und wurde 2007 von der Rechtsanwaltskammer von British Columbia zugelassen. Herr Aasen wurde 2016 außerdem in die Legal 500 GC Powerlist erfolgreicher Anwälte für Kanada aufgenommen.

Es ist uns eine Ehre, Olen als Mitglied unseres Advisory-Teams bei Clarity begrüßen zu können, sagte James Rogers, der CEO von Clarity. Olens juristische Erfahrung auf zahlreichen Gebieten der Rohstoffindustrie und des Finanzsektors sowie seine nachweislich herausragende Reputation sind bei der Weiterentwicklung des Projekts Destiny ein Gewinn für das Unternehmen.

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans bestimmten Beratern Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine Option) zum Erwerb von insgesamt 550.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) gewährt hat. Jede Option kann während eines Zeitraums von zwei Jahren, d. h. bis zum 15. März 2023, zu einem Preis von $ 1,48 pro Aktie ausgeübt werden. Die Zuteilung aller Optionen erfolgt zum Gewährungsdatum. Die Optionen und die Aktien, die bei Ausübung der Optionen an die Optionsinhaber ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Datum der Gewährung der Optionen.

Über das Projekt Destiny

Das 5.013 ha große Projekt Destiny befindet sich im höffigen Grünsteingürtel Abitibi entlang einer bedeutenden strukturellen Störungszone, die insgesamt wenig erkundet ist. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit einem Straßenzugang ca. 75 km nordnordöstlich der Stadt Val dOr; es wurden schon erhebliche Arbeiten durchgeführt, unter anderem Diamantbohrungen über mehr als 50.000 m.

Detailliertere Angaben finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Über Clarity

Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Übernahme, Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada liegt Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung über den Kauf von 100 % der Anteile am Projekt Destiny, dem Vorzeigeprojekt von Clarity, einem goldfokussierten Projekt im mineralienreichen Abitibi-Gebiet in Quebec, unterzeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist am CSE unter dem Symbol CLAR notiert. Um mehr über Clarity Gold Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritygoldcorp.com.

FÜR DAS BOARD

James Rogers

Chief Executive Officer

Tel: 1 (833) 387-7436

E-Mail: info@claritygoldcorp.com

Website: www.claritygoldcorp.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Meinungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen darüber, dass die technische Erfahrung und die Erfolgsbilanz des neuen Beiratsmitglieds in Bezug auf Management und Projektbewertung für das Unternehmen immens wertvoll sein werden. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in den Aussagen enthalten sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den Risiken, die das Eintreten dieser Aussagen verändern oder verhindern könnten, gehören unter anderem die allgemeinen Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der direkten Kontrolle des Unternehmens liegen. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (von CNSX Markets Inc. betrieben) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

